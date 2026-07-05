«Înfluensereke yewnanî: Ji bo piştgiriya gelê Îranê û ragihandina rastiyan, ez têm Tehranê + vîdyo»

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Xanim Fragiyadaki, influencerek ji Yewnanistanê, ji biryara xwe ya gerîna Îranê agahdarî da û got ku ev rêwîtî bi armanca piştgirîdayîna gelê Îranê û vegotina dîtinên xwe yên li ser rewşa welêt dike.
Ew got ku dixwaze bi rêya vê gerîna xwe hevgirtina xwe bi gelê Îranê nîşan bide û rastiyên qada jiyanê bi awayekî rasterast bibîne û vegotineke rast ji şert û mercên ku gel tê de dijî pêşkêş bike.
Fragiyadaki her wiha got ku dê hewl bide di vê rêwîtîyê de nêrîn û baweriyên gelê Îranê derbarê rêberê welêt, Ayetullah Seyyid Elî Xameneyî, ji nêz ve bişopîne û wan bi temaşevanên xwe re parve bike.
………
Dawiya peyamê
Nîşanok:
- Yewnanistan
- Îran
- rêberê şehîd ê Îranê
- rêberê şehîd
Your Comment