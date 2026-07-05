  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

«Înfluensereke yewnanî: Ji bo piştgiriya gelê Îranê û ragihandina rastiyan, ez têm Tehranê + vîdyo»

5 July 2026 - 12:16
News ID: 1835807
Source: kmr.abna24.com
«Înfluensereke yewnanî: Ji bo piştgiriya gelê Îranê û ragihandina rastiyan, ez têm Tehranê + vîdyo»

«Xanim Fragîadakî, înfluensera yewnanî, bi ragihandina sefera xwe ya bo Îranê, teqez kir ku armanca wê nîşandana hevgirtinê bi gelê Îranê re, piştgiriya wan û vegotina dîtinên xwe yên der barê rewşa vî welatî û nêrîna xelkê ya li ser Rêberê Îranê ye.»

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Xanim Fragiyadaki, influencerek ji Yewnanistanê, ji biryara xwe ya gerîna Îranê agahdarî da û got ku ev rêwîtî bi armanca piştgirîdayîna gelê Îranê û vegotina dîtinên xwe yên li ser rewşa welêt dike.

Ew got ku dixwaze bi rêya vê gerîna xwe hevgirtina xwe bi gelê Îranê nîşan bide û rastiyên qada jiyanê bi awayekî rasterast bibîne û vegotineke rast ji şert û mercên ku gel tê de dijî pêşkêş bike.

Fragiyadaki her wiha got ku dê hewl bide di vê rêwîtîyê de nêrîn û baweriyên gelê Îranê derbarê rêberê welêt, Ayetullah Seyyid Elî Xameneyî, ji nêz ve bişopîne û wan bi temaşevanên xwe re parve bike.

………

Dawiya peyamê

Nîşanok:

  • Yewnanistan
  • Îran
  • rêberê şehîd ê Îranê
  • rêberê şehîd

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha