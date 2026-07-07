Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Heyeteke ewlehiyê ji Herêma Kurdistanê bi serokatiya Rêber Ehmed, Wezîrê Karên Hundir ê Herêmê, li Bexdayê bi Qasim Ebbûdî, Şêwirmenê Nû yê Ewlehiya Neteweyî ya Iraqê re civîya.
Li gor daxuyaniyên ku ji aliyê Desteya Ewlehiya Neteweyî ya Iraqê û Wezareta Karên Hundir a Herêma Kurdistanê ve hatine weşandin, mijara sereke ya vê civînê nirxandina rêveçûna bicîhanîna peymana ewlehiyê ya navbera Iraq û Îranê bû; peymana ku li pey wê, Hikûmeta Herêma Kurdistanê partiyên kurd yên dijber ên îranî mecbûr kir ku kampên xwe vala bikin.
Wezareta Karên Hundir a Herêma Kurdistanê ragihand ku her du alî li ser mekanîzma û rêyên bicîhanîna peymana ewlehiyê ya hevbeş a navbera Komara Iraqê û Komara Îslamî ya Îranê de israr kirin û li ser berdewamiya hemû aliyan li ser gotarên vê peymanê ji bo parastina sinorên hevbeş û pêşîgirtina li her binpêkirineke ku ewlehiya herêmê bi xetereyê bike, li hev kirin.
………………..
Dawiya Nûçeyî/
Herêma Kurdistanê li ser berdewamiya li peymana ewlehiyê ya Iraq û Îranê rawestiyaye (an jî: israr kiriye).
Servîsa Iraq û Herêma Kurdistanê – heyeteke ewlehiyê ji Herêma Kurdistanê, bi serokatiya Rêber Ehmed, Wezîrê Karên Hundir ê Herêmê, li Bexdayê bi Qasim Ebbûdî, Şêwirmenê Nû yê Ewlehiya Neteweyî ya Iraqê re civîya. Di vê civînê de li ser mekanîzmaya bicîhanîna peymana ewlehiyê ya navbera Iraq û Îranê hate axivîn. Ev peyman ew e ku li gorî wê, partiyên kurd yên dijber ên îranî ji kampên xwe yên li Herêma Kurdistanê derketin (an jî: hatin derxistin).
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Heyeteke ewlehiyê ji Herêma Kurdistanê bi serokatiya Rêber Ehmed, Wezîrê Karên Hundir ê Herêmê, li Bexdayê bi Qasim Ebbûdî, Şêwirmenê Nû yê Ewlehiya Neteweyî ya Iraqê re civîya.
Your Comment