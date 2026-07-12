Nameyên Nehculbelaxeyê 38: Taybetmendiyên Rêberekî Şoreşger

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (s.x) – ABNA– Her çend Nameya 53 wekî peymana Emîr-ul-Mu'minîn (s.x) bi Malik El-Eşter re navdartirîn nameya Nehculbelaxeyê be jî, di beşên din ên vê pirtûkê de jî dikarin li ser Malik El-Eşter tiştên din bên dîtin. Wek mînak di Nameya 13'an de di mijara tayînkirina wî bi fermandariya leşkerî de, herwiha Hikmeta 433'an di pesnê Malik El-Eşter de, û Nameya 38'an jî di vegotina taybetmendiyên wî dema tayînkirina wî bi hikûmeta Misrê de ye. Û bêguman Nameya 62'an jî nameya Emîr-ul-Mu'minîn (s.x) ye bo gelê Misrê ku ji aliyê wî Hazretî ve hatiye şandin û tê de axaftinek li ser taybetmendiyên Malik nayê dîtin.
Lêbelê tişta ku Nameya 38'an di nav van nivîsan de cuda dike ew e ku Hazretî taybetmendiyên ji bo "Malik El-Eşter" vegotiye ku dikare wekî taybetmendiyên rêberekî şoreşger were hesibandin. Hazretî di destpêka vê nameyê de taybetmendiyên ji bo gelê Misrê vegotiye ku ne tenê raporên dîrokî ne ji bo nasîna gelê Misrê di wê demê de, lê belê vegotina her miletê ku ji bo "pêkanîna dadê û şerê li dijî nafilan" tevger kiriye. Hazretî vî miletî û gelî bi vî awayî nasandiye:
«مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ غَضِبُوا لِلَّهِ حِينَ عُصِيَ فِي أَرْضِهِ وَ ذُهِبَ بِحَقِّهِ، فَضَرَبَ الْجَوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْمُقِيمِ وَ الظَّاعِنِ، فَلَا مَعْرُوفٌ يُسْتَرَاحُ إِلَيْهِ وَ لَا مُنْكَرٌ يُتَنَاهَى عَنْهُ.»
Werger: "Ji bendeyê Xwedê Elî Emîr-ul-Mu'minîn, bo wan kesên ku ji bo Xwedê hêrs bûn dema ku li ser erdê wî Xwedê hate îsyankirin û mafê wî hate birin, û stemkarî çadira xwe li ser qenc û xirab, û li ser rûniştî û rêwî da, vêca ne qenciyek hebû ku mirov aramiyê tê de bibîne, û ne xirabiyek hebû ku mirov jê were şermandin."
Ev taybetmendî di her demê de nîşanek heye û di vê demê de dikare van taybetmendiyan di "emperyalîzma gerdûnî" de were dîtin. Vêca her miletê ku di vê serdemê de ji bo Xwedê hêrs bibe ji bo ku ji îsyana Xwedê û sazkirina stem û nafilan were astengkirin û bi nimûneya wê yanî "emperyalîzma gerdûnî" re şer bike, dikare nimûneya van axaftinan be.
Îmam Elî (s.x) di beşa duyem a nameyê de taybetmendiyên Malik El-Eşter vedibêje:
«فَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، لَا يَنَامُ أَيَّامَ الْخَوْفِ وَ لَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ، وَ هُوَ مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ أَخُو مَذْحِجٍ. فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ، لَا كَلِيلُ الظُّبَةِ وَ لَا نَابِي الضَّرِيبَةِ؛ فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا وَ إِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا، فَإِنَّهُ لَا يُقْدِمُ وَ لَا يُحْجِمُ وَ لَا يُؤَخِّرُ وَ لَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي، وَ قَدْ آثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي لِنَصِیحَتِهِ لَكُمْ وَ شِدَّةِ شَكِيمَتِهِ عَلَى عَدُوِّكُمْ.»
Werger: "Vêca min ji we re bendeyek ji bendeyên Xwedê şand, ku di rojên tirsê de nakeve xewê û di saetên tirsnak de ji dijminan natirse û paşde nakeve, li ser fajiran ji agirê şewatê zêdetir e, û ew Malik bin Haris e, birayê eşîra Mezhîc. Vêca guh bidinê û li fermana wî di tiştê ku li gorî mafê be guh bidin, ji ber ku ew şûrek ji şûrên Xwedê ye, tûjiya wî nekêle û lêdana wî bêbandor nabe. Vêca eger ew fermana we bi koçê bike, koç bikin, û eger fermana we bi rawestanê bike, rawestin. Ji ber ku ew pêş nakeve û paşde nakeve û paş naxe û pêş naxe ji bilî bi fermana min. Û min we bi wî li ser xwe tercih kir ji ber şîretkarîya wî bo we û hişkbûna wî li ser dijminê we."
Li gor van taybetmendiyan pêwîst e ku rêberekî ummetekî îslamî û şoreşger wiha be: «عَبْداً مِنْ عِبَادِ اللَّهِ؛ bi bawerî bi Xwedê», «لَا يَنَامُ أَيَّامَ الْخَوْفِ؛ di demên xeternak de nakeve xewê (û hişyar e li hemberî dijminan)» xwediyê cesaretê be «لَا يَنْكُلُ عَنِ الْأَعْدَاءِ سَاعَاتِ الرَّوْعِ؛ di saetên tirsnak de ji dijminan natirse», li hemberî dijminan ji agirê tûtir û birînkertir be «أَشَدَّ عَلَى الْفُجَّارِ مِنْ حَرِيقِ النَّارِ; ji agirê şewatê li hemberî kafir û fajiran zêdetir». Kesê ku xwediyê van taybetmendiyan be, bawermendekî ye ku bi îznê Xwedê tevger dike û gav davêje, vêca destê wî destê Xwedê (Yedullah) û şûrê wî «şûrê Xwedê (Seyfullah)» ye, «فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ، لَا كَلِيلُ الظُّبَةِ وَ لَا نَابِي الضَّرِيبَةِ؛ ew şûrek ji şûrên Xwedê ye, tûjiya wî nekêle û lêdana wî bêbandor nabe.» Şîretkarî bo hevalan û karîn li hemberî dijminan «لِنَصِیحَتِهِ لَكُمْ وَ شِدَّةِ شَكِيمَتِهِ عَلَى عَدُوِّكُمْ؛ şîretkarê we û karîn di kontrolkirina dijminan de» jî yek ji taybetmendiyên din ên vî rêberê şoreşger e. «شَكِيمَتِهِ» bi maneya hefsarê ku li devê hespê tê xistin da ku ew baştir were kontrolkirin, ji ber vê yekê dikare were gotin ku di vê peyvê de ji bilî karîn, celebek rêveberî û hêza kontrolê jî heye, û bi gotina îroyîn, divê ev kes "rêveber û birêveber" jî be.
Diyar e ku ummet jî li hemberî vî rêberî erkên xwe hene, hema ku Îmam Elî (s.x) ji bo gelê Misrê van erkên gotine, erkên ku naveroka wan hemû «guhdarî» ye: «فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أَمْرَهُ فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ؛ guh bidinê û li fermana wî di tiştê ku li gorî mafê be guh bidin»، «فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا وَ إِنْ أَمَرَكُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا، فَإِنَّهُ لَا يُقْدِمُ وَ لَا يُحْجِمُ وَ لَا يُؤَخِّرُ وَ لَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي؛ eger ew fermana we bi koçê bike, koç bikin, û eger fermana we bi rawestanê bike, rawestin. Ji ber ku ew pêş nakeve û paşde nakeve û paş naxe û pêş naxe ji bilî bi fermana min.»
Nivîskar: Seyîd Elî-El-Esxer Huseynî /Abna
..................
Dawiya peyamê
Etîket: Nehculbelaxe, Malik El-Eşter, Nameyên Nehculbelaxeyê, Rêberê Şoreşger
Your Comment