250 saliya Amerîkayê؛ çîrokek ji îdiaya azadiya olê heta Îslamtirsiya sîstematîk

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beytê (s.x) – ABNA –Di heman demê de bi 250 saliya damezrandina Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, nirxandina rewşa şopdarên Îslamê li vî welatî nîşan dide ku di navbera sloganên demokratîk, wek azadiya olî, û rastiya dijwar a jiyana Misilmanan di sedsala bîst û yekem de valahiya mezin heye.
Berevajî têgihiştina gelemperî ya civaka Amerîkayê, hebûna Misilmanan li vê erdnîgarî berî serxwebûna Amerîkayê ji Brîtanyayê vedigere. Li gorî texmînên dîrokî, di navbera %15 û %30 ji Afrîqayiyan ku wek kole hatin bazirgankirin bo Amerîkayê, Misilmanên xwendewar hebûn ku bi zimanê Erebî dixwendin û dinivîsandin. Her çend xwedîkoleyên Mesîhî zexta mezin li wan dikirin ku ola xwe biguherînin, ew bi veşartî îbadeta xwe diparastin û ji vexwarina alkol û xwarina goştê berazê dûr diman.
Piştre, di dema amadekirina yasayên yekem ên Amerîkayê de, Thomas Jefferson, yek ji damezrînerên welêt, dema ku li bajarê Williamsburg ya eyaleta Virginia maf dixwend, wersiyona wergerandî ya Qurana Pîroz bi zimanê Îngilîzî peyda kir û xwend. Jefferson, ku bi yasayan û kevneşopiyên mafî yên medeniyetên din eleqedar bû, bi fikra azadiya tam a olî bandor bû. Ev fikir paşê bû bingehê nêrîna wî ya pirrengiya olî û baweriya ku mafên hemwelatiyan divê bi ol an mezhebê wan ve neyên girêdan.
Kokên Îslamdijîtîya sîstematîk û siyasetên şerxwaz ên Waşingtonê
Lê destpêka sedsala nû ya zayînî bi bûyerên 11ê Îlona 2001 û destwerdanên leşkerî yên piştî wan re bû destpêka projeyeke mezin a Îslamtirsiyê ya sîstematîk. Ragihandina "Şerê Cîhanî li dijî Terorê" ji aliyê Washingtonê, dagirkirina Iraq û Afganistanê, pejirandina Yasaya Patriot Act û vekirina girtîgeha navdar a Guantanamo, hemû bi hev re bûn sedem ku di medyayên Rojava de ne tenê komên tundrew, lê tevahiya Îslam û civaka Misilmanan bi awayekî neyînî were nîşandan. Ev atmosfer ji bo mezinbûna tevgerên rastgirên tund û neteweperestiya spî li Amerîka û Ewropayê şertên guncaw çêkir.
Di heman demê de, hin teorîzan û şêwirmendên dewletî yên Amerîkayê, wek Bernard Lewis ji Zanîngeha Princeton bi gotara "Kokên Hêrsa Misilmanan" û Samuel Huntington ji Zanîngeha Harvard bi teorîya "Pevçûna Medeniyetan" û gotina wî ya "Sînorên Xwînîn ên Îslamê", bingehên teorîk ji bo rewakirina van tundûtûjiyan ava kirin. Di heman demê de, medyayên Rojava Îslamtirsî kirin pîşesaziyeke cîhanî; li gorî nivîsê, heta sala 2016'an zêdetirî %80 ji bernameyên televîzyonê û %90 ji çapemeniyên Amerîka, Brîtanya û Almanyayê nêrînek pir neyînî li hember Misilmanan girtibû. Li gorî vê gotarê, tevgerên neteweperestiya Mesîhî û Siyonîzma radîkal jî ji kiryarên komên biçûk ên tundrew re wek amûrek ji bo sûcdarkirina tevahiya cîhana Îslamê bikar anîn.
Serdema Trump û cudakariya li dijî Misilmanan
Li gorî rapora sala 2025 ya Institute for Social Policy and Understanding (ISPU), Misilmanên Amerîkayê ji her komeke olî ya din zêdetir bi cudakariyên avahî û rojane re rû bi rû dibin. Li gorî vê raporê, %63 ji wan gotine ku bi awayekî rasterast cudakariya olî dîtine. Raporê her wiha destnîşan dike ku piştgirîkirina Donald Trump û nêrînên siyasî yên muhafezekar bi zêdebûna helwestên Îslamdij re têkildar in.
Li gorî nivîsê, ev cudakarî heta zarokên Misilman jî digihe. %47 ji malbatên Misilman ragihandine ku zarokên wan li dibistanan ji ber baweriyên olî yên xwe rastî tacîz û eziyetê hatine.
Tevî van zextan û kampanyaya medyayî, nivîsê dibêje ku civaka Misilmanan li Amerîkayê di salên dawî de di warên zanistî, aborî û siyasî de serkeftinên girîng bi dest xistine. Di vê çarçoveyê de, hilbijartina Zohran Mamdani wek şaredarê New Yorkê, tevî dijberiya hin navendên hêz û lobiyên Îslamdij, wek gaveke girîng ji bo Misilmanan hatiye nirxandin. Li gorî gotarê, Mamdani piştî serkeftina xwe got:
"Ez ciwan im, ez Misilman im, û ji bo rexnegirên min tiştê herî xirab ew e ku ez ji bo yek ji van tiştan qet lêborîn naxwazim."
Dilxwazî û alîkariya civaka Misilmanan
Li gorî nivîsê, yek ji aliyên ku medyayên sereke kêm bal dikişînin, beşdariya Misilmanên Amerîkayê di xebatên xêrxwazî û alîkariyên civakî de ye. Li gorî daneyên Zanîngeha Indiana, tevî ku Misilman tenê nêzî %1 ji nifûsa Amerîkayê pêk tînin, di sala 2020-an de nêzîkî 4.3 milyar dolar alîkariya darayî kirine. Ev hejmar nîşan dide ku alîkariya serê kesê Misilmanan ji ya gelek komên din zêdetir e. Nivîsê her wiha dibêje ku beşeke mezin ji van pereyan û zekata farz di projeyên sivîl ên ne olî de, wek têkoşîna li dijî belengaziyê di nav Amerîkayê de, tê xerckirin.
Projeya "Bridge Initiative"
Nivîsê di dawiyê de dibêje ku Îslamtirsî îro bûyereke navneteweyî ye û ji Amerîka û Ewropayê derbasî herêmên wek Keşmîr, Hindistan, Myanmar û Çînê bûye. Di bersiva vê rewşê de, Zanîngeha Georgetown li Washington DC projeya lêkolînê ya Bridge Initiative di bin serperiştiya Profesor John Esposito de damezrandiye. Armanca projeyê, li gorî nivîsê, vekolîn û eşkerekirina tiştên ku "pîşesaziya Îslamtirsiyê" tê gotin û şopandina siyasetên ku mafên Misilmanan li cîhanê binpê dikin e. Nivîsê dibêje ku ev proje niha wek yek ji çavkaniyên girîng ji bo medyayên navneteweyî di vê warî de tê nasîn.
...............
Dawiya peyamê
Etîket:
- Dîroka Amerîkayê
- Misilmanên Amerîkayê
- Donald Trump
- Zohran Mamdani
- Thomas Jefferson
Your Comment