Balafirgeha Navneteweyî ya Sineayê bû armanca êrişên hewayî yên Erebistana Siûdî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Medyayên Yemenî îro duşemê ragihandin ku Balafirgeha Navneteweyî ya Sineayê bû armanca çend êrişên hewayî yên Erebistana Siûdî.
Medyaya Ensarullah ragihand ku di van êrişan de rêgehên daniştin û rabûna balafiran (runway) yên Balafirgeha Navneteweyî ya Sineayê hatine armanc kirin.
Ev êrişa hewayî di demekê de pêk tê ku hefteya borî (12ê Tîrmehê) jî balafirên şer ên Erebistana Siûdî qada hewayî ya Yemenê binpê kirin û hewl dan ku balafireke rêwiyan a Îranî, ku zêdetirî 200 welatiyên Yemenî — di nav wan de nexweş û birîndar jî hebûn — hilgirtibû, ji daniştina li Sineayê asteng bikin.
Hêzên Çekdar ên Yemenê ragihandin ku bi avêtina çend mûşekên berevaniya hewayî, balafirên şer ên êrîşker neçar kirin ku qada hewayî ya welat bihêlin. Yehya Serî, axêverê Hêzên Çekdar ên Yemenê, di daxuyaniyekê de got ku ev gav nîşana dawîhatina dorpêça hewayî ya Balafirgeha Sineayê ye.
Zêdetir bixwînin:
Yemen ji Erebistana Siûdî re hişyarî da: Em tu dorpêç û destdirêjiyê qebûl nakin.
Wezareta Derve ya Yemenê jî şeva borî bi weşandina daxuyaniyek tund rasterast Erebistana Siûdî hişyar kir û got ku hevsengiyên siyasî û leşkerî yên herêmê guhertine. Wezaretê diyar kir ku her hewldanek ji bo vegerandina dorpêçê an armancgirtina avahiyên girîng ên Yemenê dê bi bersiveke tund re rû bi rû bibe û berpirsiyariya tevahî ya wê dê li ser Erebistana Siûdî be.
Wezareta Derve ya Yemenê herwiha bal kişand ku Erebistana Siûdî divê fam bike ku dorpêça çend salan li dijî Yemenê bi awayekî veger-nepêkan bi dawî bûye. Li gorî wezaretê, hewlên ji bo danîna zextên nû yên aborî û erdnîgarî êdî bandorê nakin û bi berxwedana gelê Yemenê re rû bi rû dibin.
Di dawiyê de, wezaretê li hember her tevgera ku armanca wê trafîka hewayî ya Yemenê be hişyarî da û got ku Erebistana Siûdî dê encamên her gaveke bêaqilane, ku ew an jî kirêgirên wê ji bo tundtirkirina dorpêça Balafirgeha Navneteweyî ya Sineayê bikin, hilgire.
...........
/Dawiya Nûçeyî
Your Comment