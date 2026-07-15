Daxuyaniya zelalkirinê Qalîbaf:Divê em her dem ji bo şer amade bin/Ger Îran ji tifaqa tu sûdê negire,tu sedemek ji bo pabendbûna bi wê tifaqa re nîna

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) - ABNA - Mihemed Baqir Qalibaf, Serokê Meclisa Şûraya Îslamî, îro (çarşem) bi weşandina daxuyaniyekê ravekirî li ser şer û guherînên rojê, diyar kir: "Van rojan ku dîsa agirê şerê rûdayî geştir bûye, pirsên di nav gel û komên cihê de têne pirsîn û her kes li gorî nêrîna xwe bersivê dide wan. Ma em li pey şer in? Ma şer û siya şer diqede? Ma bi danûstandinê dikarin bigihîjin armancên xwe? Dema ku em bi Amerîkaya peymansikên re rû bi rû ne, esasî danûstandin çi kêrê tê? Û di dawiyê de mijara girîng ev e ku em çawa mafê xwe bigirin û di vî şerî de serkeftî bin?"
Wî zêde kir: "Heke em bi nêrîna berjewendiyên neteweyî, ewlehiya neteweyî û dûr ji nêrîna alîgirî li vê mijarê binêrin, dikarin bigihîjin bersivên eşkere, ron û rast. Pêşî divê em bizanibin ku em di şerekî cewherî û hebûnî de bi Amerîkayê re ne, ku armanca wê ji bilî hilweşandina sîstema pîroz a Komara Îslamî ya Îranê wekî saziya sereke ya eniya heq û parçekirina welatê hêja yê me Îranê ye. Ev stratejiya dijmin nehatiye guhertin."
Divê her tim amadeyî şer bin û ji amûra dîplomasiyê û danûstandinê jî bikar bînin
Serokê Meclisa Şûraya Îslamî tekez kir: "Ya duyem, wekî ku berê jî gelek caran gotiye, Amerîka di her demê de ku bikaribe li pey lêdana Îranê û pêşxistina berjewendiyên xwe ye û ev ne bi şer, danûstandin an tenê vê serokkomarê niha yê Amerîkayê ve sînordar e. Ji ber vê yekê nêrîna me jî di şer an danûstandinê de divê li ser berjewendî û ewlehiya neteweyî, rastbîn û demdirêj be. Ji ber vê yekê riya me ji bilî palpiştîna li ser karîn û hêza xwe tune ye. Ya sêyem, berxwedana yekgirtî ya miletê Îranê û hêzên çekdar ên me, vê nexşeya reş a dijmin di şerê 40-rojî de betal kir û wan neçar kir ku daxwaza agirbest û danûstandinê bikin, lê bêguman stratejiya xelet a wan neguhertiye. Amerîka her tim xûya ya stemkarî heye û tu carî Îraneke bihêz qebûl nake."
Wî bi bîr xist: "Bi van ferziyan divê bersiva pirsên jorîn bêne dayîn. Em tu carî ji şerê xêrnexwazî nekirine û nakin, lê divê her tim amadeyî şer bin û ji bo parastina ewlehiya xwe û berjewendiyên neteweyî heta canê xwe bisekinin. Li kêleka vê yekê divê em ji amûra dîplomasiyê û danûstandinê jî bikar bînin da ku berjewendiyên neteweyî bi dest bixin û bi cih bikin."
Eger Îran ji belgenameya têgihiştinê sûd wernegirt, sedemeke me tune ku em li gorî wê belgenameyê bimînin
Qalibaf di berdewamiya daxuyaniya ravekirî de ji gelê Îranê re got: "Belgenameya têgihiştinê dema wateyê heye ku bendên wê derbasdar û di pêvajoya bicîhanînê de bin, wekî din, heke were ku Komara Îslamî ya Îranê ji vê nivîsê sûd wernegire, em jî li ser bingehê polîtîkaya çav bi çav ku berê jî gotiye, sedemeke me tune ku em li gorî wê belgenameyê bimînin û her wekî ku van rojan şahid in, hêzên çekdar ên me wekî her dem ji bo têkoşîna li dijî êrîşa dijmin azadiya tevahî ya çalakiyê heye."
Dijmin ji bo telafîkirina têkçûna xwe zextê dike
Serokê qanûndaniyê bi gotina ku em berevajî şerê 12-rojî, di şerê 40-rojî de tengava Hirmizê girtine, got: "Ji ber ku ew bû sedema neewlehiyê û xistina ewlehiya neteweyî ya me di xeterê de. Îro jî ewlehiya neteweyî ya me di parastina 'rêkeftinên îranî' de li ser tengava Hirmizê û derbasbûna herî zêde ya ewle û bêzerar a keştiyên bazirganî ji vê avahiyê de ye da ku ji bo Îranê bibe sedema ewlehiyê."
Wî zêde kir: "Niha ji bo pêkhanîna vê helwestê me çi pêvajoyek derbas kir? Bi destpêkirina şerê çekdarî yê sêyem di meha Adarê de, hêzên çekdar ên me kontrola xwe li ser tengavê pêk anîn. Di dema danûstandinan de jî berxwedan û rêkeftinên îranî yên tengava Hirmizê di bênda 5-an a belgenameya têgihiştinê de bi cih kirin û ew kirin destek ji bo bicîhanîna 4 bendên din ên destketiyên xwe, ji belgenameya têgihiştinê. Niha ku em gihîştine qonaxa bicîhanîna belgenameya têgihiştinê, Amerîka ku ji aliyê qanûnî û dîplomasiyê ve desta vala ye, dixwaze bi zorê rêkeftinên îranî kêmbandor bike, lê em li ser bingeha destketiya ku di belgenameya têgihiştinê de bi dest xistine, divê bisekinin heta ku mafê milet bi cih bibe. Dijmin ji bo telafîkirina têkçûna xwe zextê dike lê Îran bi palpiştîna hêza xwe destûrê nade ku îradeya dijmin bê ferz kirin."
Divê em karibin di navbera her du rêbazên leşkerî û dîplomasiyê de hevahengiyê çêbikin
Qalibaf bi tekezkirina ku divê em karibin di navbera her du rêbazên leşkerî û dîplomasiyê de hevahengiyê çêbikin, anî ziman: "Divê em ji şer an danûstandinê netirsin; şer û danûstandin du rêbazên parastina berjewendiyên neteweyî ne. Danûstandin di vê qonaxê de wekî ku gelek caran ragihandiye, wekhevî teslîmbûnê nîne, belkî li kêleka şer, beşek ji stratejiya berxwedanê û parastina berjewendiyên neteweyî ye. Ev hevahengî û bikaranîna berfireh a amûrên dîplomasiyê û parastinê, ji bo parastina Îranê hêja ne tenê erkek, belkî hewceyekê nekare were dûrxistin. Veqetandin û hilbijartina yek ji van her du rêbazan wekî tenê çareserî, xeletiyekê stratejîk e. Em di şerekî tevlihev de bi mezintirîn hêza maddî ya cîhanê re rû bi rû ne û di vî şerî de serfiraziyên mezin bi dest xistine; ji ber vê yekê divê raman û kiryarên me bi qasî wê mezin, tevlihev û berxwedêr be."
Wî berdewam kir: "Ev mînak dikare di derbarê Libnanê, rakirina cezayên aborî, paşeroja bingehên Amerîkayê li herêmê û tolhildan û xwînxaşiya Îmamê Şehîd ê Şoreşê û hemû şehîdên van her du şerên çekdarî de jî were dirêjkirin."
Tesbîtkirina bikaranîna amûrên şer û danûstandinê bi Wêlî Emr û Fermandarê Giştî yê Hêzan e
Serokê Meclisa Şûraya Îslamî di daxuyaniya ravekirî de ji gelê Îranê re bi bîr xist: "Riya serkeftinê û bi destxistina mafên milet di vî şerî û rewşên hesas de, şopandina rêbernameyên rêberiyê û tevgera li ser nexşeyekê rê ya rastîn li ser bingeha berxwedan, aqil û bikaranîna jîr a hemû kapasîteyên parastinê û dîplomasiyê di rêça ferzkirina îradeya xwe li dijmin û kêmkirina bandorên aborî yên şer li gel de ye."
Wî di berdewamiyê de zêde kir: "Sînorê di navbera şer an danûstandinê bi dijmin de, li ser bingeha ewlehiya xwe û berjewendiyên neteweyî tê diyarkirin û tesbîtkirina bikaranîna her yek ji van amûran, li gorî hewcedariya dem û mercan, bi Wêlî Emr û Fermandarê Giştî yê Hêzan e û hemû me erk e ku li gorî erkê ku Cîgirê Wêlî Emrê Ewleh (ar) diyar dike, ji bo şer an dîplomasiyê an herduyan jî hewl bidin."
Qalibaf destnîşan kir: "Ji ber vê yekê ji hemû miletê Îranê bi her nêrîn û tercîhekê dixwazim ku di şopandina fermanên rêberê mezin ê şoreşê de yekîtiyê biparêzin, li meydanê bin û vê hebûn û yekîtiyê li dijmin nîşan bidin. Hemû em dizanin ku riya dijwar li pêşiya me ye. Wan berê jî me bi keştiya şer û êrîşa hewayî û bejayî û ... gef xwarine, encama wê jî dîtine, ji ber vê yekê divê ji gefên dijmin neyê tirsîn."
Ji me re misoger e ku tolhildana xwîna Mîrê Şehîdê me jî bi dest bixin
Serokê qanûndaniyê di berdewamiya vê daxuyaniyê de tekez kir: "Herweha divê em bala xwe nedin nûçeyên ku ji aliyê komekê ve têne weşandin da ku hûn ji riya hatî derbas kirin poşman û li ser paşerojê bêhêvî an jî li gel xizmetkarên milet bêbawer bikin. Dijmin li hêviya bêhêvîbûn, tirs, cudahî û nebaweriyên hevbeher e. Bêguman piştgirî û pêbaweriya we bi leşkerên qadên parastinê, dîplomasiyê û xizmetê, destê wan li hemberî dijmin bi hêz dike. Hûn bawer bin ku wan canê xwe ji bo ewlehiya we û berjewendiyên neteweyî yên Îranê garantî kiriye û bi tedbîrên rêberê mezin ê şoreşê û rêya ku hatî sêwirandin, encama vê pêbawerî û piştgiriyê bi kerema Xwedê dê bibînin."
Wî zêde kir: "Vê yekê ku em îro ji helwesta hêzê li ser tengava Hirmizê diaxivin, encama wê hêza meydanê ye ku gel ji me re afirandiye, û ji me re misoger e ku tolhildana xwîna Mîrê Şehîdê me jî bi dest bixin û dijmin divê bizanibe ku em tu kêmasî di pêkhanîna daxwazên xwe de nakin."
Temana xwe ji bo şerê bi dijmin re terxan kiriye û ji şerê bi dijmin an jî zift, gef û hilweşandinê netirs im
Serokê Meclisa Şûraya Îslamî di berdewamiya vê daxuyaniyê de bi bîr xist: "Ez bi qasî xwe di dema şerê çekdarî yê sêyem de, hem li meydana parastinê û hem jî li hember sêwirana dijmin di şerê medyayî de bûm, piştî wê jî bi zanîna hemû pirsgirêk û hilweşandinan di sennga dîplomasiyê de amade bûm û tu carî ji binê berpirsiyariyê milê xwe vala nekirime."
Wî bi gotina ku armanca min bilindkirina Îranê hêjatir ji canê xwe, di bin rêberiya rêberê mezin ê şoreşê de ye, got: "Temana xwe ji bo şerê bi dijmin re terxan kiriye û ji şerê bi dijmin an jî zift, gef û hilweşandinê netirs im û xweziyê dikim ku di vê rêyê de beşdarî heval û rêberê şehîdê xwe bibim."
Şahrehê xwe ji bo parastina vî welatî rehin dane / Bersiva tawanbaran qethî ye
Qalibaf di daxuyaniya ravekirî de ji gelê Îranê re diyar kir: "Di dawiyê de ji gelê başûrê welatê min ku van rojan di xeta pêşiya eniyê de ne, re dibêjim ku ji destpêka ciwaniyê ve mil bi milê we xwişk û birayên hêja min çek hildaye û şer kiriye, hûn hêja canê Îranê ne, canê me hezar caran qurbana we, di girîngtirîn salên ciwaniya min û malbata min de li ser sifreyên mêvanperweriya we li herêmên operasyonê yên başûr şor xwariye, germiya evîn û dilovanîya we li hemberî hevwelatiyên xwe û Îranê tu carî ji bîr nakim."
Wî zêde kir: "Hûn bizanibin ku serê me biçe, li ser qewla xwe me, şahrehê xwe ji bo parastina vî welatî rehin dane. Bi kerem û qencîya Xwedê bizanibin ku serkeftina Îranê hêja nêzîk e û berxwedana dîrokî ya we dê bimîne."
Serokê Meclisa Şûraya Îslamî di vê daxuyaniyê de destnîşan kir: "Gelê hêja yê Îranê! Bawer bikin ku ev girêlên xefkirî yên we û vê yekîtiya bêhempa ya her yek ji miletê Îranê di nav meydanê de, serkeftina me misoger dike. Em ne tenê ji gefên dijmin natirsin, belkî di bin rêberiya rêberê mezin ê şoreşê de, bersiva qethî ya van tawanan ji dijminê tawanbar re dê bidin."
________________________________________
..........................
Dawiya peyamê
Etîket: Mihemed Baqir Qalibaf, Îran, Libnan, şerê çekdarî, Komara Îslamî ya Îranê, Meclisa Şûraya Îslamî, qanûndaniyê
Daxuyaniya zelalkirinê Qalîbaf:Divê em her dem ji bo şer amade bin/Ger Îran ji tifaqa tu sûdê negire,tu sedemek ji bo pabendbûna bi wê tifaqa re nîna
Serokê Meclisa Şûraya Îslamî got: "Dijmin li hêviya bêhêvîbûn, tirs, cudahî û nebaweriyên hevbeher e. Bêguman piştgirî û pêbaweriya we bi leşkerên qadên parastinê, dîplomasiyê û xizmetê, destê wan li hemberî dijmin bi hêz dike."
Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) - ABNA - Mihemed Baqir Qalibaf, Serokê Meclisa Şûraya Îslamî, îro (çarşem) bi weşandina daxuyaniyekê ravekirî li ser şer û guherînên rojê, diyar kir: "Van rojan ku dîsa agirê şerê rûdayî geştir bûye, pirsên di nav gel û komên cihê de têne pirsîn û her kes li gorî nêrîna xwe bersivê dide wan. Ma em li pey şer in? Ma şer û siya şer diqede? Ma bi danûstandinê dikarin bigihîjin armancên xwe? Dema ku em bi Amerîkaya peymansikên re rû bi rû ne, esasî danûstandin çi kêrê tê? Û di dawiyê de mijara girîng ev e ku em çawa mafê xwe bigirin û di vî şerî de serkeftî bin?"
Your Comment