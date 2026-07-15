“Konferansa «Jina Kurd» payîza vê salê li Kurdistanê dê were lidarxistin”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Leyla Ajîr, piştî nîvroya çarşemê di civîna hemahengiyê ya bûyera neteweyî ya «Keça Kurd» û bernameyên çaremîn a «Cejna Mêvanîya Umeta Ehmed» de, ku li salona Kewserê ya Rêxistina Pêşxistina Îslamî ya Sine hat lidarxistin, nûçeya lidarxistina konferansa neteweyî ya «Banûya Kurd» di payîza îsal de ragihand û got: “Ev bûyera zanistî û çandî bi armanca naskirin, danasîn û mînaksazîya (model-sazî) jinên serketî yên kurd di warên cuda de tê lidarxistin.”
Wê bi îşaretkirina bi girîngiya danasîna şiyanên jinên kurd, wiha lê zêde kir: “Ev bûyer firsendek e ji bo danasîna rûyên bandorker û mifte (şerefname) yên jinên kurd di qadên zanistî, çandî, civakî, hunerî, werzîşî û rêveberiyê de, da ku şiyanên wan zêdetir di asta neteweyî û navneteweyî de werin naskirin.”
Wê bi gotina ku yek ji armancên herî girîng ên vê konferansê, danasîna banûyên (jinên) berbiçav ên hemdem ji bo nifşa ciwan û bihêzkirina şablonên serketî ji bo keç û jinên civakê ye, wiha domand: “Hewl tê dayîn ku wêneyekî berfireh ji rolwergirtin û şiyanên jinên kurd di warên cuda de bê pêşkêşkirin.”
Rêvebera Giştî ya Karên Jinan û Malbatê ya Parêzgeha Kurdistanê, bi tekezî li ser wê yekê ku ev bername dê bi parêzgeha Kurdistanê ve sînordar nemîne, bal kişand ser vê yekê û got: “Di pêvajoya naskirin û hilbijartina kesan de, jinên rewşenbîr û bandorker ên kurd li parêzgehên din ên welat, di nav wan de Kirmaşan, Îlam, Loristan û Azerbaycana Rojava, û her wiha jinên kurd ên li derveyî welêt jî dê bên nirxandin.”
Ajîr daxwaz ji dezgehên rêveber, saziyên çandî, zanîngeh û navendên zanistî kir ku kesên berbiçav û navdar di warên cuda de, di nav wan de xwedî-aqil (nuxbeyan), lêkolîner, mamosteyên zanîngehê, hunermend, werzîşvan, çalakvanên çandî û civakî û pêşengên xwe, ji bo nirxandin û danasîna wan bo sekreteriyata konferansê pêşkêş bikin.
Wê bi îşaretkirina bi pêvajoya hilbijartina kesên serketî, diyar kir: “Danasîna kesan li ser bingeha pîvanên taybetî û bi riya komîteya dadweriyê tê kirin û pîvanên zanistî û performansa wan dê di hilbijartina rûyên bijarte de bibin esas.”
Rêvebera Giştî ya Karên Jinan û Malbatê ya Parêzgeha Kurdistanê wiha domand: “Ev konferans ne tenê ji bo danasîna kesên pêşeng e, keç û jinên ciwan ên ku di qadên zanistî, çandî, civakî, teknolojî, werzîşê de an warên din de destkeftiyên hêja û serfiraz pêk anîne jî dê di lîsteya banûyên berbiçav de cih bigirin, da ku zemîna mînaksaziyê ji bo nifşên cuda were peydakirin.”
Wê her wiha nûçeya lidarxistina rêze-civînên taybet ên berî konferansê da û got: “Ev civîn bi hevkariya formandariyan, Hewzeya Elmiyeya (Zanîngeha Olî) Xwişkan û dezgehên rêveber li bajarên cuda yên parêzgehê tên lidarxistin û mijarên wekî nasname û cilûbergên kurdî, cihê jina kurd di Îslam û Îranê de û mijarên din ên taybet ên têkildarî rola jinan di civakê de, dê bên nirxandin.”
Ajîr bi gotina ku konferansa «Jina Kurd» di payîza îsal de tê lidarxistin, wiha dawî li axaftina xwe anî: “Di merasîma dawî ya vê bûyerê de, dê ji jinên bijarte û rûyên hatine hilbijartin re bi dayîna «Tandîsa Taybet a Mefaxirên Jina Kurd» rêz bê girtin.”
Dawiya Peyam/
Your Comment