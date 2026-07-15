Civaknasîya dîn û sîyasetê bi tekezîya li ser ramanên rêberê şehîd ê Şoreşa Îslam, Ayetullah Seyîd Elî Xaminêyî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Diqetandin (Sekterîzm) wekî Astengeke li Ber Pêşketina Îslamê: Analîzeke Civaknasî ya Sîyasî li ser bingehên hizra Ayetullah Seyîd Elî Xaminêyî
Dîyardeya diqetandinê (sekterîzm) yek ji faktorên herî bi bandor li ser guhertinên civakî û sîyasî yên cîhana îslamî ye. Her çend cudahîyên di têgihîştina dînî de di dîroka Îslamê de xwedî paşerojeke dirêj in, lê veguherîna van cudahîyan bo nakokîyên nasnameyî, tekfîrkirin, tundûtûjî û nakokîyên sîyasî, encamên ku ji çarçoveya bawerîyê derbas dibin bi xwe re aniye; ev yek rasterast bandorê li ser ewlekarî, hevgirtina civakî û hêza şaristanî ya ummeta îslamî dike. Ev lêkolîn bi rêbaza danasînî-analîtîk û bi sûdwergirtina ji çavkanîyên Quranê, dîrokî, civaknasî û berhemên têkildarî hizrên Ayetullah Seyîd Elî Xaminêyî, rola komên cudaxwaz (an jî çewt) di qelskirina ummeta îslamî de û her weha sûdwergirtina hêzên sîyasî ji şeqên mezhebî dinirxîne.
Peyvên serekî: Diqetandin (Sekterîzm), Civaknasîya Dîn, Yekîtîya Îslamî, Civaknasîya Sîyasî, Ummeta Îslamî, Radîkalîzm.
Pêşgotin
Ummeta îslamî di hizra Quranê de civakeke li ser bingeha bawerî, dadperwerî, biratî û hevgirtinê ye:
«…Ev ummeta we, ummeteke yekgirtî ye û ez Xwedayê we me, îcar ji min re perestî bikin.» (Enbîya: 92)
Her weha Xwedê dibêje: «Hemû bi hev re bi resen (rîs)ê Xwedê ve bigirin û perçe perçe nebin.» (Al-Îmran: 103)
Ji alîyê civaknasîyê ve, dîn yek ji girîngtirîn faktorên afirandina sermaya civakî û hevgirtina komî ye. Emile Durkheim bawer dike ku dîn bi afirandina nirx û merasîmên hevpar, hevgirtina civakî xurt dike. Berevajî vê, gava dîn dibe amûrek ji bo sînorên radîkal û jêbirina kesên din, dikare zemîna nakokîyên civakî amade bike.
Çarçoveya Teorîk
Di civaknasîya dîn de, “firq” an “diqetandin” bi gelemperî ji koma ku bi xwendineke taybet a dîn, xwe wekî tenê nûnerê rastîyê dibîne û kesên din li derveyî rêya rast binav dike re tê gotin. Ernst Troeltsch û Max Weber taybetmendîyên wekî xwebestin (eksklûzîvîzm), sînorên nasnameyî û carinan dijberîya bi avahîyên dînî yên hevpar re, wekî taybetmendîyên firqeyan destnîşan dikin.
Ji alîyê civaknasîya sîyasî ve jî, gava nakokîyên mezhebî bi hevrikiyên desthilatdarîyê re dikevin nav têkilîyê, îhtîmala veguherîna wan bo qeyranên ewlekarîyê û sîyasî zêde dibe.
Kokên Dîrokî yên Diqetandinê
Dîroka Îslamê nîşan dide ku faktorên cuda di avabûna firqeyan de rol lîstine:
1. Cudahîya di şîrovekirina metnên dînî de.
2. Hevrikiyên sîyasî yên piştî wefata Pêxember (s.x.l).
3. Şert û mercên civakî û çandî yên herêmên cuda.
4. Faktorên aborî û etnîkî.
5. Xwendinên radîkal ên ji hînkirinên dînî.
Civaknasîya Sîyasî ya Diqetandinê
Ji nihêrîna civaknasîya sîyasî, gava nasnameya mezhebî dibe cîgirê nasnameya ummeta îslamî, diqetandin dibe gefeke li ser ewlehîya neteweyî û herêmî. Encamên wê ev in:
• Kêmkirina bawerîya civakî.
• Zêdebûna tundûtûjîya mezhebî.
• Qelsbûna desthilatdarîya dewletên îslamî.
• Berfirehbûna şerên navxweyî.
• Kêmkirina hevkariyên aborî yên di navbera welatên îslamî de.
• Amadekirina zemîna nifûza hêzên derve.
Sûdwergirtina Hêzên Derve ji Nakokîyên Mezhebî
Lêkolînên peywendîyên navneteweyî nîşan didin ku dewlet û hêzên mezin di demên cuda de ji şeqên etnîkî û mezhebî ji bo pêkanîna armancên xwe yên jeopolîtîk sûd wergirtine. Ev sîyaseta ku bi navê “Parçe bike û bi rê ve bibe” tê nasîn, li gelek herêmên cîhanê tê dîtin. Lê belê divê mirov di navbera çêbûna dîrokî ya akarekê û sûdwergirtina sîyasî ya ji wê de, cudahîyê bike.
Nerîna Rêberê Şehîd (Ayetullah Xaminêyî)
Di hizra Ayetullah Seyîd Elî Xaminêyî de, yekîtîya îslamî ne tenê dirûşmeke sîyasî ye, belê yek ji stûnên şaristanîya nû ya îslamî ye. Ew tekez dike ku:
• Cudahîya fiqhî ya di navbera mezhebên îslamî de karekî xwezayî ye.
• Tekfîrkirina misilmanan, zemîna qelsbûna ummeta îslamî amade dike.
• Dijminên Îslamê ji şeqên mezhebî ji bo pêşîgirtina li hevgirtina misilmanan sûdê werdigirin.
Rêbazên Têkoşîna li Dijî Diqetandinê
Li gorî hizra Rêberê Şehîd:
1. Vegerîna bo Quran û sunneta rast.
2. Xurtkirina gotûbêjên zanistî yên di navbera mezheban de.
3. Dûrketina ji tekfîr û nefretê.
4. Bilindkirina asta hişmendîya dînî û medyayî.
5. Xurtkirina hevkariya di navbera sazîyên zanistî yên cîhana îslamî de.
Encam
Diqetandin, gava ji çarçoveya gotûbêja zanistî derkeve û bibe xwebestin, tekfîr û tundûtûjî, dibe yek ji faktorên herî mezin ên qelskirina sermaya civakî ya ummetê. Di hizra Ayetullah Xaminêyî de, rêya derketina ji vê rewşê; temaskirina bi Quranê, rêzgirtina dualî ya di navbera mezheban de, xurtkirina gotûbêjên zanistî û parastina yekîtîya ummetê ye. Ev nêzîkatî dikare zemîna avakirina civakeke hevgirtîtir amade bike.
"Nivîskar: Mamosta Abid Neqîbî
Lêkolînerê Ol û Mezhebên Îslamî"
Your Comment