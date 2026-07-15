  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Zanîn û Nasîn

Rexneya avaker çi ye; em çawa rexne bigirin ku kesek aciz nebe?

15 July 2026 - 23:37
News ID: 1840794
Source: Sahar TV
Rexneya avaker çi ye; em çawa rexne bigirin ku kesek aciz nebe?

Gelek ji me ji rexnekirinê ditirsin da ku kesekî neêşînin û herwiha ji bihîstina rexneyên kesên din bêzar in, ji ber ku wê wek êrîşek li ser kesayetiya xwe dizanin. Lê rexnekirin bi awayê durist, amûreke herî bihêz ji bo geşatî û pêşketinê ye.

Rexnekirin yanî çi?

Rexnekirin tê wateya "Analîzû nirxandin ji bo naskirina xalên hêz û lawaziyê". Armanca wê ya herî dawî baştirkirin e, ne ku biçûkkirin.

Em çawa rexneya avaker bikin?

1 - Bi niyeta xêrê dest pê bike û dema guncan hilbijêre.

2 - Teknîka Sandwîçê bi kar bîne: Rexneyê bixe nav du xalên erênî. Wek mînak bi amajeya li xaleke erênî dest pê bike, rexneya diyarkirî bîne ziman û bi piştevanî û dayîna rêkarê bi dawî bîne.

3 - Ji hevokên bi 'Min/Ez' sşd wergire: "Dema ku bi min ra diaxivî û li telefonê dinêrî, ez hest dikim giringiyê ndî gotinên min."

4 - Deqîq û zelal be, xwe ji gotinên giştî û nediyar dûr bigire.

Em çawa rexneyê bipejirînin?

Wergirtin û pejirandina rexneyê nîşana gihîştinê ye. Guhdarî bike, bipirse, sipasî bike û ji bo bersivdanê nelezîne.

Encam

Rexne dikare şûrek ji bo birîndarkirinê yan amûrek ji bo baştirkirinê be. Bi hînbûna bikaranîn û wergirtina wê ya durist, em dikarin pêwendîne xurt ava bikin.

Your Comment

You are replying to: .
captcha