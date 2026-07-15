Rexneya avaker çi ye; em çawa rexne bigirin ku kesek aciz nebe?

Rexnekirin yanî çi?
Rexnekirin tê wateya "Analîzû nirxandin ji bo naskirina xalên hêz û lawaziyê". Armanca wê ya herî dawî baştirkirin e, ne ku biçûkkirin.
Em çawa rexneya avaker bikin?
1 - Bi niyeta xêrê dest pê bike û dema guncan hilbijêre.
2 - Teknîka Sandwîçê bi kar bîne: Rexneyê bixe nav du xalên erênî. Wek mînak bi amajeya li xaleke erênî dest pê bike, rexneya diyarkirî bîne ziman û bi piştevanî û dayîna rêkarê bi dawî bîne.
3 - Ji hevokên bi 'Min/Ez' sşd wergire: "Dema ku bi min ra diaxivî û li telefonê dinêrî, ez hest dikim giringiyê ndî gotinên min."
4 - Deqîq û zelal be, xwe ji gotinên giştî û nediyar dûr bigire.
Em çawa rexneyê bipejirînin?
Wergirtin û pejirandina rexneyê nîşana gihîştinê ye. Guhdarî bike, bipirse, sipasî bike û ji bo bersivdanê nelezîne.
Encam
Rexne dikare şûrek ji bo birîndarkirinê yan amûrek ji bo baştirkirinê be. Bi hînbûna bikaranîn û wergirtina wê ya durist, em dikarin pêwendîne xurt ava bikin.
Your Comment