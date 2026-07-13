Nivêj li kolanên Marsîlyayê; siya siyasetên Îslamdij ên Fransayê li ser serê Misilmanan

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu'l-Beyt (S.X) – ABNA – bajarê benderyê "Marsîlya" (Marseille) li başûrê Fransayê û duyemîn bajarê mezin ê vî welatî, van rojan bûye sembola berxwedana Misilmanan li hember bêbaldariya avahî ya hikûmeta Fransayê. Tevî ku nêzî 300 hezar Misilman (zêdetirî 20% ji nifûsa bajarê) li Marsîlyayê dijîn, tenê 70 mizgeft û cihên biçûk ên nimêjê li vî bajarî hene.
Medyayên herêmî yên Parîsê ragihandine ku ev kêmasiya giran bûye sedem ku di rojên mezin ên wekî Eida Fitrê de, sedhezaran ji bawermendan neçar bimînin ku li kolanên germ, park û stadyoman serê xwe li ber Xwedê danîn. Ev dîmen nîşan dide ku di welatekî ku îdîaya azadiyê dike de, ji bo îbadeta hindikahiyeke Misilman cihê têr tune ye.
Hikûmeta Fransayê û saziyên dewletê tu alîkariya darayî ji bo avakirina mizgeftan pêşkêş nakin. Ji aliyekî din ve, ji ber qanûnên hişk ên desthilatdariyê ku çavkaniyên pereyên derve kêm kirine, komeleyên herêmî yên Misilmanan neçar mane ku barê lêçûnên bi mîlyonan euro ji bo avakirina mizgeftan bixwe hilgirin.
Nacer Mendil, nûnerê komeleya Îslamî ACM13 ku pêşengiya projeya avakirina mizgefteke 400 kesî li herêma xizan a herêma 13-an a Marsîlyayê dike, bi eşkere dibêje:
"Em naxwazin li kolanê nimêj bikin."
Qanûna Fransayê ji bo kêmkirina dengê mizgeftan
Zextên li ser civaka Misilman a Fransayê piştî pejirandina qanûna ku bi navê "Parastina Nirxên Komarê" di sala 2021-an de hat zêdekirin. Li gorî nivîsê, ev qanûn bi hinceta dijîkirina "bandor û ketina ramana Îxwan el-Muslimîn bo Rojava", çavdêriyên tund û kontrolên giran li ser komeleyên ku salane zêdetirî 153 hezar euro alîkariya derve werdigirin ferz kir.
Li gorî nivîsê, ev siyaset bi rastî rê li ber standina alîkariyên ji welatên dewlemend ên Misilman girt û Misilman kirin di rewşeke teng de bimînin.
Berî vê jî hewildanên Parîsê ji bo rêvebirina darayî ya mizgeftan bi ser neketibûn. Di sala 2005-an de, hikûmeta serokwezîrê wê demê Dominique de Villepin saziyek bi navê "Bingehê Karên Îslamê li Fransayê" ava kir da ku çavkaniyên darayî yên avakirina mizgeftan kom bike û kontrol bike; lê ev proje bêyî dayîna heta yek euro hilweşiya. Hewildanên paşîn di sala 2016-an de jî, piştî bertekên dijî Misilmanan û sûcdarkirinên bêbingeh ji aliyê saziyên ewlehiyê yên Rojava ve, bi pratîkî bêencam man.
Xizanîya ferzkirî û hewildana parastina malên Xwedê
Di nebûna piştgiriya dewletî û derve de, Misilmanên Marsîlyayê divê lêçûnên xwe bixwe dabîn bikin. Lê Marsîlya bajarekî xizan e û Misilmanên ku ji Afrîqaya Bakur tên, li gorî daneyên navneteweyî, dahata wan ji navînîya civaka Fransayê pir kêmtir e.
Azzedine Ainouche, îmamê mizgefta El-Islah û serokê komeleya 2C2M, ku avahiyeke kevn a li nêzî porta bazirganî ya Marsîlyayê vediguhezîne mizgeft, dibêje:
"Marsîlya bi rastî bajarekî xizan e û Misilmanên li vir dewlemend nînin."
Tevî vê xizaniyê, komeleya ku Ainouche rêve dibe, di nav du salan de bi rêbazên wekî ragihandina radyoyê û firotina metreyên sembolîk ên cihê mizgeftê, 1.2 mîlyon euro berhev kiriye. Lê ji nûveavakirina dawî ya avahiyê re dibe ku 4 mîlyon euroyên din hewce bin.
Her wiha, têkçûna projeya avakirina "Mizgefta Mezin a Marsîlyayê" di sala 2006-an de, ku ji ber deyn û pêknehatina soza alîkariyeke 7 mîlyon euroyî ya Cezayîrê hat rawestan, baweriya gel ji bo alîkariyên pereyî ji projeyên nû kêm kiriye.
Mizgeft; kelehên têkoşîna li dijî zirarên civakî yên Rojava
Di ber van astengiyan de, Misilman berê xwe dane avakirina cihên nimêja demkî û nefermî. Ji nav 2600 cihên îbadetê yên Misilmanan li Fransayê, zêdetirî du sêyan cihên nimêjê yên pir biçûk in ku di apartman û dikanên kirêkirî de hatine çêkirin.
Lê rêveberên olî yên Marsîlyayê bawer dikin ku avakirina mizgeftên fermî ji aliyê îbadetê wêdetir, roleke girîng di nûavakirina tevna civakî ya herêmên Misilmanan de heye.
Herêmên bakur ên Marsîlya ku têde qelewahiya nifûsa Misilman zêde ye, bi salan e bi xizanî, neewlehî û bazirganiya madeyên narkotîk re têdikoşin.
Nacer Mendil bi tekezîkirina pêdiviya avakirina mizgeftên mezin wek navendên çandî û perwerdeyî dibêje:
"Gava ciwan dibînin dê û bavên wan li cihên neguncaw û bêqîmet nimêj dikin, ew zirar dibînin. Em niha cihê bi rûmet pêşkêş dikin. Em dixwazin ji ciwanan re cih, odeya çandî, ekran ji bo temaşekirina futbolê, komputer ji bo fêrbûnê û dersên taybet pêşkêş bikin; ji ber ku di van taxan de tevna civakî winda bûye; ne dikanek heye û ne jî navendeke civakî."
...............
Dawiya peyamê
Etîket:
- Misilmanên Fransayê
- Marsîlya
- Parîs
- Macron
- Mizgeftên Fransayê
- Îslamtirsî li Fransayê
- Kêmasiya mizgeftan
Your Comment