«Ma Lindsey Graham dostê (piştgirê )Kurdan bû?»

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —KurdPress – Mirina nişka ve ya lîndsey Graham, senatorê Komarparêz ê eyaleta South Carolina, careke din ev pirs li pêş bixe: Gelo mirov dikare wî wek “Dostê Kurdan” bi nav bike an na?
Lêkolîna li ser helwest, pêşnûmayên yasayî û daxuyaniyên wî di nava zêdetirî deh salan de çalakiyê wî di Senatoya Amerîkayê de nîşan dide ku bersiva vê pirsê erênî ye, lê bi şert û mercê girîng: Graham ne piştevaneke bêşert û bêcerê ya armancên neteweperwerî yên Kurdan bû, lê belku berevanê yek ji hevalbendên herî girîng ên Amerîkayê li Rojhilata Navîn bû.
Berevajî hinek siyasetmedarên Amerîkî ku li ser Kurdan helwestên demkî (çitî) amade dikirin, Graham di hevahengiyê de di sê qadên sereke yên Kurdî de — Herêma Kurdistanê ya Iraqê, Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) û Kurdên Tirkiyeyê — helwestên ewser û hinekî cuda hebû. Ew ji Pêşmergeyên Herêma Kurdistanê û Hêzên Sûriya Demokratîk wek şirîkên stratejîk ên Amerîkayê berevanî dikir, lê di heman demê de tirsên ewlekiyê yên Tirkiyeyê derbarê PKK û hin hêzên YPG’ê de jî wekî rast dibist. Ji ber vê yekê, piştgiriya wî ya ji bo Kurdan, ji şûna ku ji bilindîlê ya neteweperweriya Kurdî derbas bibe, li ser bingehê berjewendiyên ewlehiya neteweyî ya Amerîkayê hat avakirin.
Herêma Kurdistanê; «Şirîkê leşkerî yê herî pêbawer ê Amerîkayê»
Helwesta erênî ya Graham a li ser Kurdan yekem caran di dema şerê li dijî DAIŞê de bi awayekî eşkere derket pêş. Di sala 2015’an de, ew ji pêşniyareke piştgirî kir ku li gorî wê, Dewletên Yekbûyî dikaribû rasterast çek û amûrên leşkerî ji bo hêzên Pêşmergelê Herêma Kurdistanê bişîne; tevgera ku ne li gorî polîtîkayên hikûmeta Barak Obama bû (ku diye kir di nav dewleta navendî ya Iraqê de). Graham di parastina vê pêşniyarê de, Pêşmergeyan wek «şirîkê leşkerî yê me yê herî pêbawer li Iraqê» wesif kir û got: «Ji ber pirsgirêkên li Bexdayê, ez bawer dikim ku bihêzkirina Kurdan — ku di şerê li dijî DAIŞê de serkeftina xwe îsbat kirine — di rêzê de berjewendiyên ewlehiya neteweyî ya Amerîkayê de ye.» Di nivîsa vê pêşniyarê de, wekî lîstikvanekî (actor) ku «rêveberiya wekîhiyê ya berjewendiyên Amerîkayê dike» behsa Herêma Kurdistanê hat kirin. Tevî van piştgiriyan, Graham qet ji serxwebûna Herêma Kurdistanê parastine nekir. Di dema referanduma sala 2017’an de jî mîna hikûmeta Amerîkayê, tekez li ser yekseriya erzemî ya Iraqê kir, lê di heman demê de daxwaz kir têkiliyên Washington û Erbilê bêhtir bêtir bibin.
Sûriye; Parastina tund a hevalbendên Kurd ên Amerîkayê
Beşa herî girîng a karnameya Graham di têkiliya wî re bi Kurdan re, veguherî bakur û rojhilatê Sûriyeyê. Piştî biryara Donald Trump a di Cotaxa 2019’an de ya derxistina hêzên Amerîkî ji bakurê Sûriyeyê, ew bû yek ji tundtirîntirîn rexnevanên vê biryarê di nav Komarparêzan de. Graham derxistina hêzan wek «êlek ku di çêdibe’de ye» wesif kir û hişyarî da: «Ev biryar dê bibe sedema vegerê DAIŞê.» Her wiha pêşbînî kir ku: «Kurdan ê niha ber bi Esed ve biçin, ji ber ku êdî kes nîne ku ew li ser bisekinin; me wan hiştin.» Bi baweriya wî, ev biryar serkeftineke mezin bû ji bo dijminên Amerîkayê li Sûriyeyê.
Graham tekez kir ku DAIŞ hîn ne têk ketîye. Wî got: «Xilafet çû, lê hezar hêzên DAIŞê hîn jî hene û heger Kurd nebin, xilafet qet nehatibû îmha kirin.» Bi behsa hevkariya leşkerên Amerîkî û hêzên Kurd, wî anî ziman: «Me bi Kurdan re şer kir. Werin bifikirin, heger hûn leşkerên Amerîkî bin ku li kêleka wan şer kirine, îro êdî dê çi hest bikin?» Bi baweriya wî, derxistina hêzan hemû serkeftinên salên borî jê berdebû.
«Yasaya Rizgarîkirina Kurdan»
Kiryarî û çalakî ya herî girîng a Graham di piştgiriya Kurdan de, pêşkêşkirina «Yasaya Rizgarîkirina Kurdan» bû di Cotaxa 2026’an de; pêşniyarek ku bi senator Richard Blumenthal re hat pêşkêşkirin. Ev plan daxwaz dikir ku li dijî masûlgan û hemû aliyên ku di êrîşa li ser Hêzên Sûriya Demokratîk de beşdar bûn, peymanên (sanctions) amerîkî bêne sepandin. Graham di dema nîşandana vê planê de got: «Piştgiriya berfireh a her du partiyan (bi her du aliyan re) ji bo parastina Kurdan li Sûriye û li derveyî wê heye, ji ber ku ew wek hevalbendên pir pêbawer ji bo Dewletên Yekbûyî bûne.»
Kurdên Tirkiyeyê; Cudahî di navbera civakê û komên çekdar de
Helwesta Graham a li ser Kurdên Tirkiyeyê tevletir bû. Ew qet civaka Kurd a Tirkiyeyê wekî gefekê ji bo vê welat nîşan nedan û di sala 2019’an de nivîsî: «Milyonan Kur di Tirkiyeyê de dijîn ku endamên dînamîk û bandor ê aborî, çand û demokrasiya vê welat in.» Lê di heman demê de di navbera civaka Kurd û komên çekdar de cudahî çêkir. Wî destnîşan kir ku hin hêzên di nav Kurdên Sûriyeyê de ji bo ewlehiya Tirkiyeyê wekî gefekî rast nîşan didin. Lê belê, piştî destpêkirina operasyonên leşkerî yên Tirkiyeyê di Cotaxa 2019’an de, Graham bû yek ji rexnevanên herî sereke yên Ankarayê û got: «Tirkiye êrîşê li hêzên Kurd dike ku ew herî zêde roleke wan di îmha kirina xilafeta DAIŞê de hebû.»
Encam
Nêrîna li ser helwestên lîndsey Graham nîşan dide ku ew qet hemû komên Kurd wek yek nedît. Ji dîroka wî re, Pêşmerge û HSD şirîkên pêbawer ên Amerîkayê bûn û divêt werin parastin. Lê derbarê PKK’ê de, wî wekî hikûmeta Amerîkayê nêrî, û tirsên Tirkiyeyê derbarê YPG’ê de jî wekî rast dît.
Lewma, heger armanca ji “Dostê Kurdan” ew be ku di nav Kongreyê de her tim li dijî biryarên hikûmetê an êrîşên herêmî parastina wan kir û yasayên ji bo wan pêşkêş kir, lîndsey Graham bê guman yek ji dostên herî nêzîk ên Kurdan bû. Lê heger ev nav di wateya piştevaniya ji bo serxwebûn û neteweperweriya Kurd de bê fêmkirin, delîlên wisa nîn in. Graham pêşî siyasetmedarekî “realîst” ê Amerîkî bû ku ji Kurdan parast, ji ber ku ew wek beşek ji stratejiya ewlehiya Amerîkayê li Rojhilata Navendî dibît.
Çavkanî:
- Ofîsa Senator Lindsey Graham; daxuyanî, hevpeyvîn û agahdarkirinên fermî (2015–2026), bi taybetî:
- Graham Signs Legislation to Arm the Kurds in Support of Fight Against ISIL (2015)
- Statement on Syria and Turkey (11 January 2019)
- ICYMI: Graham on Syria Withdrawal: "Disaster in the Making" (7 October 2019)
- Senators Graham and Coons Request Briefing on U.S. Withdrawal from Northern Syria (8 October 2019)
- Graham and Blumenthal Introduce Save the Kurds Act (29 January 2026)
- Congress.gov و GovInfo؛ متن رسمی طرح Save the Kurds Act (S.3740) و سوابق قانونگذاری کنگره آمریکا.
- Congressional Record؛ مشروح مذاکرات و اظهارات سناتورها درباره سوریه، داعش، نیروهای دموکراتیک سوریه و ترکیه (۲۰۱۵ تا ۲۰۲۶).
- Reuters
- U.S. nudged Kurds towards Damascus deal as troop presence comes into focus (2025)
- How Syria's Sharaa captured Kurdish-held areas while keeping U.S. onside (2026)
- The Wall Street Journal
- Syria's Campaign Against Kurds Scrambles Trump's Counterterrorism Policy (2026)
- Axios
- Report: Sen. Lindsey Graham called U.S. ally Kurds a "threat" in August phone call (2019)؛ گزارشی که نشان میدهد گراهام پیش از عملیات ترکیه، در گفتوگویی خصوصی نگرانیهای امنیتی آنکارا درباره YPG را نیز مشروع میدانست.
- Brookings Institution
- The U.S. played down Turkey's concerns about Syrian Kurdish forces. That couldn't last (Amanda Sloat, 2019)؛ تحلیلی از تحول مواضع آمریکا و شخص گراهام درباره YPG و ترکیه.
- How to Work with the Kurds—and Turkey—in Syria (Michael O'Hanlon, 2017)؛ درباره ضرورت حفظ همزمان روابط با کردها و ترکیه.
- The U.S. and Kurdistan: Revise and Rebuild after Kirkuk (Ranj Alaaldin, 2017)؛ درباره روابط آمریکا و اقلیم کردستان پس از همهپرسی استقلال.
- Around the Halls: Brookings Experts' Reactions to Turkey's Incursion into Syria (2019).
Council on Foreign Relations (CFR)
- Thinking About "the Kurds" (Steven A. Cook, 2016)؛ بررسی تفاوت میان کردهای عراق، سوریه و ترکیه در سیاست آمریکا.
- There's Always a Next Time to Betray the Kurds (Steven A. Cook, 2019)؛ تحلیل پیامدهای خروج آمریکا از سوریه و واکنش گراهام.
- Can the United States Broker Peace Between Iraq and the Kurds? (Max Boot, 2017
Çavkanî:
1) Ofîsa Senator Lindsey Graham; daxuyanî, hevpeyvîn û agahdarkirinên fermî (2015–2026), bi taybetî:
Graham Signs Legislation to Arm the Kurds in Support of Fight Against ISIL (2015)
(Graham qanûn îmze dike ji bo armandina Kurdan di piştgiriya şerê li dijî ÎSÎLê de)
Statement on Syria and Turkey (11 January 2019)
(Daxuyaniya derbarê Sûriyeyê û Tirkiyê)
ICYMI: Graham on Syria Withdrawal: "Disaster in the Making" (7 October 2019)
(Graham li ser vekişîna ji Sûriyeyê: «Karesatek di pêş de ye»)
Senators Graham and Coons Request Briefing on U.S. Withdrawal from Northern Syria (8 October 2019)
(Senatorên Graham û Coons daxwaza rapor û agahdariyê li ser vekişîna Amerîkayê ji bakurê Sûriyeyê dikin)
Graham and Blumenthal Introduce Save the Kurds Act (29 January 2026)
(Graham û Blumenthal Qanûna Rizgarkirina Kurdan pêşkêş dikin)
2) Congress.gov û GovInfo
Nivîsa fermî ya pêşnûma qanûnê Save the Kurds Act (S.3740) û dîroka qanûnî ya Kongreya Amerîkayê.
3) Congressional Record
Guhertoya berfireh a nîqaş û gotinên senatoran derbarê Sûriyeyê, DAIŞê, Hêzên Demokratîk ên Sûriyeyê (SDF) û Tirkiyê (2015–2026).
4) Reuters
U.S. nudged Kurds towards Damascus deal as troop presence comes into focus (2025)
(Amerîka Kurdan ber bi peymana bi Şamê ve teşwîq kir dema ku rewşa hebûna leşkerên wê di navendê de bû)
How Syria's Sharaa captured Kurdish-held areas while keeping U.S. onside (2026)
(Çawa Şera li Sûriyeyê herêmên di destê Kurdan de girt û di heman demê de piştgiriya Amerîkayê parast)
5) The Wall Street Journal
Syria's Campaign Against Kurds Scrambles Trump's Counterterrorism Policy (2026)
(Kampanyaya Sûriyeyê ya li dijî Kurdan siyaseta Trump a li dijî terorê tevlihev dike)
6) Axios
Report: Sen. Lindsey Graham called U.S. ally Kurds a "threat" in August phone call (2019)
(Rapor: Senator Lindsey Graham di telefonê de di meha Tebaxê de Kurdan, ku hevkarên Amerîkayê ne, wekî «tehdîd» bi nav kir)
- Ev rapor nîşan dide ku Graham berî destpêka operasyona Tirkiyê, di heman demê de xemên ewlehiyê yên Enqereyê derbarê YPGê rewa didît.
7) Brookings Institution
The U.S. played down Turkey's concerns about Syrian Kurdish forces. That couldn't last
(Amanda Sloat, 2019)
- Analîza guhertina helwestên Amerîkayê û Graham derbarê YPG û Tirkiyê.
How to Work with the Kurds—and Turkey—in Syria
(Michael O'Hanlon, 2017)
- Li ser pêdiviya parastina hevsengiya di navbera têkiliyên bi Kurdan û Tirkiyê re.
The U.S. and Kurdistan: Revise and Rebuild after Kirkuk
(Ranj Alaaldin, 2017)
- Derbarê têkiliyên Amerîka û Herêma Kurdistanê piştî referanduma serxwebûnê.
Around the Halls: Brookings Experts' Reactions to Turkey's Incursion into Syria (2019)
- Bertekên pisporên Brookingsê li ser destwerdana leşkerî ya Tirkiyê li Sûriyeyê.
8) Council on Foreign Relations (CFR)
Thinking About "the Kurds"
(Steven A. Cook, 2016)
- Lêkolîn li ser cudahiyên di navbera Kurên Iraqê, Sûriyeyê û Tirkiyê de di siyaseta Amerîkayê de.
There's Always a Next Time to Betray the Kurds
(Steven A. Cook, 2019)
- Analîza encamên vekişîna Amerîkayê ji Sûriyeyê û bertekên Graham.
Can the United States Broker Peace Between Iraq and the Kurds?
(Max Boot, 2017)
- Li ser rola Amerîkayê di navbera Iraq û Kurdan de û îhtîmala navbeynkariyê.
Your Comment