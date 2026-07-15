“Duayên Îmam Husên (S.X); komeke nenas di sîreta Husênî de.”

Li gorî Ajansa Navneteweyî ya Ehlibeytê (ع) – ABNA – Îmamên Masûm (S.X) di tevahiya jiyana xwe de gelek munacat û dua ji xwe re wek mîras hiştine. Piraniya van duayan di çavkaniyên cuda yên Şîeyî de hatine vegotin û hin zanayan ew di nav berhevokên duayên her yek ji Masûman (S.X) de kom kirine.
Her çend di dirêjahiya dîrokê de gelek zanayan ev dua berhev kiribin, lê xuya dike ku di nêrîna van lêkolîneran de cihêkirinek di navbera "dua" de, ku wateya wê xwe nizm kirin û bi xuşû û xudû li hember Xwedê rawestan û daxwaza qenciyê ji bo xwe an kesek din ji Xwedê ye, û "nifir" de, ku daxwaza dûrkirina xerabiyê an cezakirina kesek din ji Xwedê ye, her weha "tewîz" an "hirz" de, ku duayek e ji bo dûrkirina şeytanan an dermankirina nexweşiyan tê bikaranîn, nehatiye kirin. Ji ber vê yekê hemû van beşan di yek berhevokê de hatine komkirin û ji ber vê yekê jî jimara duayan di berhevokên cuda de cûda hatiye ragihandin.
Di derbarê duayên Îmam Huseyn (S.X) de jî, ev dua, nifir û tewîz bi gelemperî bi heman awayî û di bin navê "berhevokên dua" de hatine berhevkirin. Bo nimûne, di pirtûka "Ferhenga Giştî ya Gotinên Îmam Huseyn (ع)" de, bi cihêkirina nifirên Hazretê, 23 dua û tewîz ji wî hatine vegotin. Her weha di pirtûka "Es-Sahîfetu'l-Huseyniyyetu'l-Câmiʿe" ya nûseriya Allame Muhammed Baqir Ebtahî de, 34 nivîsên di şêwaza dua, nifir an tewîz de ji Îmam Huseyn (ع) hatine vegotin. Dîsa jî, her yek ji van pêdivî bi lêkolînek rewayetî û senedî heye ku ev nivîs wê mijarê nagire nav xwe.
Navdartirîn û dirêjtirîn duaya ku ji Îmam Huseyn (s.x) hatiye vegotin, Duaya Erefe ye. Ev dua di nav gel de baş tê nasîn û xwendina wê di êvara roja Erefe de bi awayekî fireh di nav Şîeyan de heye.
Di nav duayên din ên Îmam Huseyn (s.x) de dikare behsa Duaya Eşerât, Duaya Meşlûl, Duaya Roj û Şev, Duaya Mekerim el-Exlaq û Duaya Daxwaza Baranê were kirin. Her weha du dua di dema qunûtê de, yek dua di qunûta nimêja şevê de û duaya roja pêncemîn a her mehê jî di nav duayên ku ji wî hatine vegotin de ne.
Ji duayên din ên ku ji Îmam Huseyn (s.x) hatine vegotin, dikare behsa duaya daxwaza serkeftinê, duaya li kêleka Kebabeyê û di secdeyê de li Mizgefta Pêxember (s.x.a)، duaya ji bo ehlê goristanê، duaya di demên tengasiyê de، duaya ji bo veşartina ji çavên dijminan li gorî rewayeteke ji Îmam Sadiq (s.x.a) û her weha duaya ji bo jiyana ebedî were kirin.
Di nav duayên Îmam Huseyn (s.x) de, dua ji bo kesayetiyên cuda jî hatiye vegotin؛ wekî duaya ji bo Hazretê Elî Ekber (s.x)، Hilal bin Nafî، Muslim bin Ewsice، Umm Wehb û Zuheyr bin Qeyn.
Her çend heta niha gelek şîrove li ser Duaya Erefe ya Îmam Huseyn (s.x) hatibin nivîsandin، lê xuya dike ku lêkolînên zanistî li ser duayên din ên Îmam Huseyn (s.x) dikarin beşekî ku heta niha nehatiye gotin ji maarifên Ehl-ul-beytê (s.x) eşkere bikin. Bo nimûne، mijarên hevpar di navbera duayên Îmam Huseyn (s.x) û Îmam Seccad (s.x) de di Duaya Erefe، Duaya Roj û Şev û Duaya Mekerim el-Exlaq de، her weha xalên hevpar di navbera Duaya Baranê ya Îmam Huseyn (s.x) û duayên baranê yên Îmamên din de، dikarin beşek ji van lêkolînên duaî bin.
Seyîd Elî Esxer Huseynî – Ajansa ABNA
...............
Dawiya peyamê
Etîket:
- Îmam Huseyn (s.x)
- Duayên Îmam Huseyn (s.x)
- Duaya Mekerim el-Exlaq
- Duayên Şîeyan
Your Comment