Balyozkarê Îranê li Japonê: Kaosa Hîroşîmayê dîsa tê dubarekirin.

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlul-Beyt (s.x) – ABNA–Peyman Saadet, balyozkarê Komara Îslamî ya Îranê li Japonê, ku ji bo beşdarî merasîma bîranîna aştiyê ya di 6ê Tebaxê de li Hîroşîmayê hebû, di axaftinekê de bi rojnamevanan re êrîşên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîlê şermezar kir û got ku heman kaosa Hîroşîmayê niha dîsa tê dubarekirin.
Balyozkarê Îranê serdana Muzexaneya Bîranîna Aştiyê ya Hîroşîmayê kir û got ku ew ji dîtina wêneyên zarokan pir kûr bandor bûye.
Balyozkar wêneyên gelek zarokên ku li Hîroşîmayê jiyana xwe ji dest dane û herwiha wêneyên zarokên ku li Îranê mirine nîşan da û ragihand: kaosa ku di sala 1945an de li Hîroşîmayê qewimî û kaosa ku di sala 2026an de li Îranê qewimî, yek in.
Wî zêde kir: peyama “êşa mirovahiyê” ku ji Hîroşîma, cihê bombardûmana atomî, û Muzexaneya Bîranîna Aştiyê ya Hîroşîmayê tê veguheztin, divê bi cîhanê re were parvekirin.
Herwiha, di derbarê fikaranên civaka navneteweyî de ku dibêjin dibe ku Îran li pey pêşxistina çekên atomî be, ew dîsa nêrîna xwe ya kevnar dubare kir ku ev bername tenê ji bo “armancên aştiyane” ye.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Peyman Saadet
- Bombardûmana atomî ya Hîroşîmayê
- Şehîdên Mînabê
- Şehîdên dibistana Mînabê
- Hîroşîma
- Balyozkarê Îranê
Your Comment