  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

“Şarezayê mijarên Sûriyeyê Charles Lister ragihand: Hevdîtina El-Şer’, Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Kobanî ji bo gotûbêjkirina pirsgirêkên kurdan”

3 August 2026 - 18:24
News ID: 1848266
Source: kmr.abna24.com
“Şarezayê mijarên Sûriyeyê Charles Lister ragihand: Hevdîtina El-Şer’, Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Kobanî ji bo gotûbêjkirina pirsgirêkên kurdan”

Xizmetguzariya Cîhanê – Charles Lister, şarezayê mijarên Sûriyeyê ragihand ku li Şamê hevdîtineke sêalî di navbera Serokkomarê Sûriyeyê Ahmed El-Şer’, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Fermandarê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) Mazlûm Ebdî (Kobanî) de pêk tê. Tê payîn ku mijara sereke ya vê hevdîtinê, paşeroja doza kurdan û proseya gotûbêjên di navbera Şamê û HSDyê de be.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Rapora Kurdpressê, Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro duşemê bi vexwendina fermî ya Serokkomarê Sûriyeyê gihîşt Şamê û bi wî re hevdîtin kir.

Charles Lister diyar kir ku Mazlûm Ebdî jî berê xwe dide Şamê da ku beşdarî vê hevdîtina sêalî bibe. Li gorî gotina Lister, ev hevdîtin hevdem e ligel serdana fermî ya Nêçîrvan Barzanî û tê çaverêkirin ku gotûbêj li ser doza kurdên Sûriyeyê, cîbicîkirina rêkeftinên di navbera Şam û HSDyê de û paşeroja peywendiyên dewleta Sûriyeyê ligel herêmên kurdnişîn ên bakur û rojhilatê welêt bin.

Rêxistina Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) jî ev nûçe piştrast kir û ragihand ku Mazlûm Ebdî ji bo hevdîtina ligel Nêçîrvan Barzanî û Ahmed El-Şer’, çûye Şamê. Ev hevdîtina sêalî di demekê de pêk tê ku danûstandinên di navbera Şam û Rêveberiya Xweser de li ser paşeroja herêmên kurdnişîn û tevlîbûna HSDyê bo nava artêşa dewletê berdewam in.

Çavdêriya Mafên Mirovan tekez kir ku ev serdan bi armanca hevahengiyê ye û berevajî hin îdîayan, ne bi wateya şeqbûna refên kurdan an jî dûrxistina HSDyê ye.

Amadebûna hevdem a Ahmed El-Şer’, Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Ebdî li Şamê, dikare wekî yek ji hevdîtinên herî giring ên siyasî yên girêdayî doza kurdên Sûriyeyê piştî guherîna desthilatê li wî welatî were dîtin.

…………

Dawîya Peyam/

Etîket:

#Kurdan #Sûriye #AhmedElŞer #MazlûmKobanî #NêçîrvanBarzanî #HerêmaKurdistanê #Şam

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha