  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

«Hewldana Tirkiyeyê ya ji bo bidawîkirina şerê Îran û Amerîkayê»

4 August 2026 - 09:51
News ID: 1848385
Source: Mehr News
«Hewldana Tirkiyeyê ya ji bo bidawîkirina şerê Îran û Amerîkayê»

«Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê got: Enqere ji nêz ve çavdêriya guhertinên li Rojhilata Navîn û herêmê dike û hemû hewldanên xwe ji bo bidawîkirina şer û nakokiyan xistiye dewrê.»

Download 10 MB

«Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê Hakan Fîdan, di bertekeke xwe ya li hemberî gavên ji bo xurtkirina baskê cudaxwaz û dijberiya Enqereyê ya li hemberî her cure tevlîheviyên etnîkî û mezhebî de, ragihand: Tirkiye ji nêz ve çavdêriya guhertinên li Rojhilata Navîn û herêmê dike û hemû hewldanên xwe ji bo bidawîkirina şer û nakokiyan xistiye dewrê.

Her wiha destnîşan kir: Egera wê yekê heye ku Netanyahu komkujiyeke din pêk bîne ku ev cihê nîgeraniyê ye û niha bi behaneya rûbirûbûna Hizbullahê şer veguhastiye Libnanê.»

Teq (Tag):

Tirkiye / Îran / Amerîka

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha