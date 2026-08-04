«Hewldana Tirkiyeyê ya ji bo bidawîkirina şerê Îran û Amerîkayê»

«Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê Hakan Fîdan, di bertekeke xwe ya li hemberî gavên ji bo xurtkirina baskê cudaxwaz û dijberiya Enqereyê ya li hemberî her cure tevlîheviyên etnîkî û mezhebî de, ragihand: Tirkiye ji nêz ve çavdêriya guhertinên li Rojhilata Navîn û herêmê dike û hemû hewldanên xwe ji bo bidawîkirina şer û nakokiyan xistiye dewrê.
Her wiha destnîşan kir: Egera wê yekê heye ku Netanyahu komkujiyeke din pêk bîne ku ev cihê nîgeraniyê ye û niha bi behaneya rûbirûbûna Hizbullahê şer veguhastiye Libnanê.»
Teq (Tag):
Tirkiye / Îran / Amerîka
Your Comment