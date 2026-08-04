«Balyozê Brîtanyayê li Îraqê, li ser navê welatiyên xwe beşdarî zêyara Erba’înê bû.»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Balyozê Brîtanyayê li Îraqê, Erfan Siddiq, hevdem digel Erb’îna Îmam Husên (s.x) peyamek arasteyî gelê Îraqê kir.
Wî bi belavkirina vîdeoyekê li ser hesabê înstagramê yê Balyozxaneya Brîtanyayê li Bexdayê got ku welatiyên brîtanî yên ku dixwestin ji bo zêyara Erb’înê werin Îraqê, ji ber şer nekarîn vî seferî pêk bînin; lewra ew bi xwe li ser navê wan di meşa Erb’înê de beşdar bûye.
Balyozê Brîtanyayê yê li Bexdayê bi amajê bi amar û hejmarên Erba’înê, amadebûna bi milyonan zêyaran û bi hezaran konên xizmetguzariyê (moke) ve got ku Erba’în ne tenê çend hejmar in, belê Erb’înê dikare ji mirov û baweriya ku îradeyê dide xuyakirin, nas bike.
Wî di dewama axavtina xwe de got ku Erb’în, nîşana wan malbatên ku deriyên malên xwe ji bo kesên biyanî re vedikin e; Erba’în nîşana amadebûna ciwan û kalên ku bi comerdî xizmeta zêyaran dikin û li hemberî wê tiştekî daxwaz nakin, ye.
Balyozê Brîtanyayê yê li Bexdayê got ku Erb’în mîrata Îmam Husên (s.x) û mîrata hevgirtin, fedakarî, comerdî û mêvanperweriyê ye.
Erfan Siddiq got ku ew bi vê mîratê û rêzgirtina jê re, û bi vê peyamê serbilind e; û wekî Balyozê Brîtanyayê gelek sipasdar e ku bûye beşek ji vê munasebeta awarte û şahidê ruhê comerdî û mêvanperweriyê ye, ku firsendek e ji bo xurtkirina peywendiyên di navbera gelê Îraqê û gelê Brîtanyayê de.»
Tagên nûçeyan:
Balyozê Brîtanyayê / Erb’îna Husênî / Kerbelaya Mualla
Your Comment