  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

«Kerbelaya Mualla di lûtkeya amadebûna zêyarên Erb’înê de; cîbicîkirina bêpirsgirêk a planên ewlekarî û xizmetguzariyê»

3 August 2026 - 22:53
News ID: 1848323
Source: kmr.abna24.com
«Kerbelaya Mualla di lûtkeya amadebûna zêyarên Erb’înê de; cîbicîkirina bêpirsgirêk a planên ewlekarî û xizmetguzariyê»

«Hevdem digel nêzîkbûna lûtkeya merasîma Erb’îna Husênî, parêzgeha Kerbelaya Mualla şahidê herî zêde amadebûna zêyarên Îmam Husên (s.x) e. Berpirsên Îraqî ragihandin ku planên ewlekarî, xizmetguzarî û veguhastinê, ji bo xizmetkirina zêyaran bi hevahengî û bêyî tu pirsgirêk tên cîbicîkirin.»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Rayedarekî li parêzgeha Kerbelaya Mualla ragihand ku hejmara ziyaretvanên Hezretê Eba Ebdullahil Husên (s.x) ji şeva borî ve gihîştiye lûtkeyê û tê pêşbînîkirin ku ev pêvajo heta êvara roja sêşemê dewam bike.

Navborî di axaftineke xwe ya digel Ajansa Nûçeyan a Fermî ya Îraqê (WAÎ) de diyar kir: “Hemû bernameyên xizmetguzarî li parêzgehê bi rihetî tên cîbicîkirin û xizmetên pêwîst ên zêyaran di beşên cuda de, di nav de ewlekarî, veguhastin û piştgirî, bi rêya hevkariya saziyên dewletê û sektora taybet tên dabînkirin.”

Vê rayedarê herwiha da zanîn ku planên veguhastinê li çar tewereyên sereke tên cîbicîkirin û hevahengiya di navbera saziyên cîbicîkar, ewlekarî û xizmetguzariyê de bûye sedem ku pêvajoya veguhestin û xizmetguzariya zêyaran bêyî astengî pêk were.

Wî herwiha nûçeya dabînkirina av û qeşaya têr ji bo bersivdana hewcedariyên zêyaran da û got: “Elektrîka bajarê Kerbelaya Mualla jî bi awayekî domdar û berdewam tê dabînkirin da ku di rojên lûtkeya zêyara Erb’înê de pêşkêşkirina xizmetan bi pirsgirêk nekeve.”

Dawiya peyamê

Teg (Etîket):

Îraq

Erba’îna Husênî

Kerbelaya Mualla

Meşa Erba’înê»

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha