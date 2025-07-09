NY rexne li sê welatên Ewropî digire ji ber dabînkirina qada hewayî ya ewle ji bo Netanyahu

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - Francesca Albanese, Raportora Taybet a Neteweyên Yekbûyî ya li ser mafên mirovan li axên Filistînî yên dagirkirî, rexne li Fransa, Yewnanistan û Îtalyayê kir ji ber ku wan qada hewayî ya ewle ji bo Benyamin Netanyahu, Serokwezîrê rejîma Siyonîst, peyda kirine. Van hersê welatan, ku endamên sîstema Statuya Romayê ne, di dema sefera wî ya bo Dewletên Yekbûyî de ji bo Netanyahu korîdorek hewayî ya ewle peyda kirine.
Li gorî raporek ji aliyê El Cezîreyê ve, Albanese roja Çarşemê li ser tora civakî "X" (berê Twitter) nivîsandiye: "Divê hikûmetên Îtalya, Fransa û Yewnanistanê rave bikin ka çima wan qada hewayî û rêwîtiyek ewle ji bo Benjamin Netanyahu, ku ji aliyê Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî ve tê xwestin û divê were girtin (li gorî erkên sîstema Statuya Romayê)."
Wê wiha domand: "Welatên van hersê welatên Ewropî maf hene ku bizanin ku her kiryarek siyasî ku sîstema hiqûqî ya navneteweyî binpê dike wan û me qels dike û her kesî dixe xetereyê."
Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî di 21ê Mijdara 2024an de ji bo Netanyahu fermana girtinê ji ber sûcên şer û sûcên li dijî mirovahiyê yên li dijî Filistîniyan li Xezzeyê derxist. Di heman mehê de, Komîsyona Yekîtiya Ewropayê piştgiriya xwe ji bo Dadgeha Cezayê Navneteweyî (ICC) ragihand û got ku hemû welatên endam ên YE mecbûr in ku fermana girtinê bicîh bînin.
Fermana girtinê ya Netanyahu ceribandinek rastîn a pabendbûna cîhanê bi edaleta navneteweyî re ye. Xala 89an a Statuya Romayê ji welatên endam dixwaze ku di bicîhanîna fermanên girtinê de bi ICC re hevkariyê bikin.
Di Nîsana 2025an de, Netanyahu neçar ma ku ji paytexta Macaristanê ber bi Washingtonê ve bifire da ku ji daketinek awarte li dewletek endamê ICC dûr bikeve ku dibe ku bibe sedema girtina wî.
Medyaya Îbranî di dema rêwîtiya niha ya Netanyahu ya Dewletên Yekbûyî de behsa ti çalakiyek wisa nekir. Dewletên Yekbûyî ne endamê Dadgeha Cezayê Navneteweyî ye, lê Netanyahu ji tirsa girtina ji ber daketina awarte ditirsiya ku bi hewaya welatên endam re bifire.
Ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve, rejîma Îsraîlê, bi piştgiriya Amerîkayê, li Xezzeyê kuştinên girseyî kirine, di nav de kuştin, birçîbûn, wêrankirin û koçberkirina bi zorê. Rejîmê hemû bang û fermanên navneteweyî yên ji Dadgeha Navneteweyî ya Edaletê ji bo rawestandina van sûcan paşguh kiriye.
Şer heta niha bûye sedema mirin û birîndarbûna zêdetirî 10,000 Filistîniyan, û zêdetirî 194,000 kes jî winda ne. Bi sed hezaran kes jî koçber bûne, û birçîbûn jiyana gelek kesan, di nav de bi dehan zarok, ji dest daye.
