Çekdarên tekfîrî li Pakistanê êrişî merasîma şîna Huseynî kirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - li bajarê Jacobabadê li parêzgeha Sindêa Pakistanê, koma tekfîrî ya Sipah-e-Sahaba êrîşî merasîmeke şînê ya aştiyane kir.
Di vê êrîşê de, sembolên Aşûrayê hatin bêrêzkirin, çend şînvan birîndar bûn, û pergala deng a merasîmê jî hate hilweşandin.
Êrîşkaran li dijî Şîeyan dirûşme qîr kirin, di heman demê de polîsên li cihê bûyerê ne tenê nekarîn êrîşê asteng bikin, lê di heman demê de piştgirî dan hêmanên Sipah-e-Sahaba.
Bi berxwedana li hember vê êrîşê, ciwanên Şîe yên bi coş ne tenê merasîma şînê nerawestandin, lê di heman demê de karîn 12 êrîşkaran bigirin û radestî polîsan bikin. Lêbelê, polîsên Sindhê bêyî ku ti tedbîrên dadwerî werin girtin, her 12 êrîşkar serbest berdan.
Piştî vê êrîşê, rewşa li Jacobabadê aloz bûye, û civaka Şîe ya li Pakistanê daxwaza lêpirsîna dadwerî ya tavilê li ser vê mijarê kiriye. Ew dixwazin ku êrîşkar li gorî qanûnên dijî-terorê werin darizandin û polîsên ku piştgirî dane wan werin cezakirin. Ne wisa be, civaka Şîa gotiye ku ew mafê xwe diparêze ku xwepêşandanên girseyî li dar bixe.
Şîna ji bo Huseyîn
Pakistan
Êrîşa terorîstî
