Seyful Îslam Qezafî: Dawîya şerê Îran û Îsraîlê wê bi Farisî bê nivîsandin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Baytê(S.X) - ABNA - Seyf ul-Îslam Qezafî, bi karanîna metafora ku dawiya şerê Îran-Îsraîlê dê bi Farisî were nivîsandin, tekez kir ku şert û mercên dawî û encamên şerekî wisa dê li gorî berjewendî û armancên Îranê werin şekildan.
Li gorî Russia Today, Seyf ul-Îslam Qezafî, kurê Muammer Qezafî, Serokê berê yê Lîbyayê, di bersiva aloziyên dawî yên di navbera Îran û Îsraîlê de got: Dawiya vê pevçûnê dê bi Farisî were nivîsandin.
Seyf ul-Îslam di postek li ser tora civakî ya X de nivîsand: Carekê ji min re hate gotin ku Amerîka dê qet nekeve şer an şerekî mezin bi Îranê re mîna ya ku li Iraq û Afganistanê an welatên din qewimî.
Seyf el-Îslam Qezafî got: Ev nayê wateya êrîşên sînorkirî yên dawî, lê belê şerekî mezin an dagirkirinek leşkerî ya berfireh.
Wî behsa gotina ecêb a Wezîrê Derve yê berê yê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Henry Kissinger kir ku demek kurt berî mirina xwe gotibû: "Tiştên ku dê nexşeya Rojhilata Navîn biguherînin tên."
Qedafî, destnîşan kir ku ev gotin ji aliyê kesî ve nehatiye dîtin, an jî dibe ku niha kes wê bi bîr neyne, û diyar kir ku me heman gotin vê dawiyê ji Netanyahu (Serokwezîrê Îsraîlê) bihîstiye, lê bila ez di ronahiya pêşketinên dawî yên herêmî de li van gotinan zêde bikim.
Wî berdewam kir û behsa pêşketinên dawî yên li herêmê kir: "Îran bûye dewletek nukleerî û ev mijar qediya ye."
Qedafî destnîşan kir: Min ev xal di sala 2008an de li Konseya Têkiliyên Derve ya li New York City, dema ku ji min li ser dosyaya nukleerî ya Îranê hat pirsîn, anî ziman û min got: Divê hûn bi Îranek nukleerî re bi hev re bijîn, û ev çêbû.
...........
Dawiya peyamê/
Etîket
Seîf el-Îslam Qezafî
Îran
Îsraîl
Your Comment