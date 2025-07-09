  1. Home
Şer û pevçûnên çekdarî yên kujer li Herêma Kurdistana Iraqê

9 July 2025 - 23:39
News ID: 1706340
Hêzên eşîra "Herkî" bi hêzên Pêşmerge yên Herêma Kurdistanê re şer kirin.

Hêzên eşîra "Herkî" bi hêzên Pêşmerge yên Herêma Kurdistanê re şer kirin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X)- ABNA -Piştî êrîşên eşîra "Herikî" li dijî hêzên Pêşmerge yên Herêma Kurdistanê, li herêma Hewlêrê ya di bin kontrola Kurdan de pevçûnên çekdarî dest pê kirine.

Ev pevçûn piştî ku hêzên Pêşmerge hewl dan serokê eşîra Herikî "Xorşîd Herikî" bigirin dest pê kirin.

Serokê eşîra Herikî bang li gel kir ku serhildanek neteweyî li dijî Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya bi serokatiya Barzanî dest pê bikin.

Rêya ku El-Quwar û Hewlêrê bi hev ve girêdide ji hêla hin eşîrên Kurd ve hate girtin da ku rê li ber ketina hêzên leşkerî yên milîsên Pêşmerge yên girêdayî Barzaniyê bigirin.

