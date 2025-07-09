Rapora Abna li ser Kongreya Dînên Xwedî û Tehûmê Siyonîzmê;Pêwîstiya Kirina Çalakiyê Dijî êrîşa Rejîma Siyonîst;Lêwirdana Trump û Netanyahu û Avakiri

Rapora Abna li ser Kongreya Neteweyî ya “Dînên Xwedî û Pirsgirêka Tehûmê Siyonîzm û Rojava li Îranê”
Piştî tehûma dawî ya rejîma Siyonîst li Komara Îslamî ya Îranê, serokên dînên xwedî, rûmetdarên dînî û zanistvanên welatê li kongreya neteweyî ya “Dînên Xwedî û Pirsgirêka Tehûmê Siyonîzm û Rojava li Îranê” ku di Teqeya Alîma Caffarî ya Lêkolîngehê Çand û Fikirê Îslamî de hat lidarxistin, daxwazên çalakî, yekîtiya dînên xwedî dijî zulm û ava kirina rihê berxwedana navneteweyî kirin.
Ayatollah Exterî:
Serokê Şûraya Bilind a Cîhanê ya Ahlê Bêyt (a.s) di vê civînê de bi rêzkirinê yên şehîdên Aşûr û şehîdên şerê dawî, serkeftina Îranê di ber rejîma Siyonîst de pêşkeş kir û got ku tenê gotin û ragihandin kêm e; divê karên pratîkî ji bo berxwedana dijî tehûm were pêşkêş kirin.
Wê difa’ li dijî tehûm wek farza dînî û aqilî nîşan da û got hemû serokên dînî mesûliyên xwe hene ku li dijî zulm û tehûm bêdeng nebin. Xwedê li Qur’anê hemû mirov mesûl nas kir.
Her weha daxwaz kir ku serokên dînî di cîhanê de çalak bin û got: “Amerîka wek welatek tehûmkêr ne divê li rêvebiriyên navneteweyî be. Dema ku serokên dînî bi dengê bilind daxwaz bikin ku mafê vetoyê were jêbirin û Amerîka ji rêvebiriyên navneteweyî derkeve, gelek girîng e.”
Ayatollah Reşad:
Serokê Lêkolîngehê Çand û Fikirê Îslamî pîrozkirina serkeftina rihê berxwedanê kir û got dijmên dixwestin Îran parçe-parçe bikin û hêza hêzên atomî winda bikin, lê şikestî ne.
Got berxwedan niha ne tenê li herêmê ye, lê li Rojava û herêma Amerîka jî dengên piştgirî ji berxwedan tê guhertin. Pêwîst e ku rihê berxwedanê bi formal û navneteweyî were avakirin.
Di dawiya axaftinê de Trump û Netanyahu hatin nimînayîn wek “mufsîd fi-l-ard” û daxwaz kir ku wan were dadgirî û lewirdan.
Hucat ul-Îslam Seyîd Mahmûd Alewî:
Bi şopandina hevkariya neteweyên Îran û birêvebirên dînî, got dijmîn dixwestin teref birîn lê encam yekîtî û berxwedan bû.
Got: “Tecrûbeya Aşûraye ji gel re fêr kir ku tenê rawestandina dijî zulm wateye, herçiqas şehîd bide, serkeftî ye. Rejîma Siyonîst destê Amerîkayê ye, lê gelê me nîşan da ku ne li benda piştgirî ye.”
Her wiha got Îran ne tenê şikest nehat, lê bi serkeftî û hêzî dijmîn bi hewceketîya agahdarî pêş deşt.
Mewlewî Îsaq Medenî:
Serokê Şûraya Bilind a Cem’aetê Navneteweyî ya Taqrîbê Mezhebên Îslamî, bi girîngkirina hevpariya bingehîn a dînên Xwedî got: “Hemû peygamberan hatine da mirov bi Xwedê re rayedar bibe û edalet û însafê li cîhanê bingehîne.”
Daxwaz kir ku dînên tohidî yekîtî bikin bo berxwedana dijî bêdiniyê û zulumê. Got: “Şermezarî ji her peygamberê, şermezarî ji Xwedê ye.”
Bi bersiva geşbûna bêdiniyê di cîhanê de, hişyarî da ku heke dînên Xwedî ne yekîtî bikin, ew dê hêzên xwe ji dest bidin.
Her weha got ne tenê Şî’î, lê Ahlê Sünnet, Mîsihî û Yahûdî jî li dijî tehûmî yên rejîmê rawestandine. Heke Îran şikest bibe, hemû gelê wê ê zarar bibin.
Xaxam Yûnes Hemamî Lalezar:
Serokê dînî ya Kelemiyan (Yahûdî) li Îran, got: “Aşîtî armanca her dînek e. Di dînê Yahûdî de xwînê mirovê bêgunah têxistî wateya winda kirina hemû mirovan e.”
Di şerê dawî de got gelê Îran berê serokên xwe diyar bû û yekîtiya neteweyî dîsa vekir. Got gelê me ne xwînferîn in û bi hev re ne.
Serdana Iranê li ser aşîtî da axaftin û got: “Îran ne hêvîya bomba atomî bû, lê tehûm hat. Hemû tevgerên atomî ya me encama hevsengiya ciwanên Îranî ne.”
Di dawiyê de got bikaranîna silahên ku hemû cîhanê dikare berdewam bikin, li hemû dîn qedexe ye. Dûşmanan ne divê bi şerê li ser navenda atomî xwe serketinê bibînin, çimkî ew dê were vegerandin û ji berê zêdetir bêne hêzdar kirin.
Got em ne xwînferîn in, lê ji xwe difa’ dikin. Gelê Îran sermayeya rastî ya welatê ye û yekîtîya wan asteng kir ku dûşmanê derkeve.
Serokê Mesihiyan Asûrî:
Esqof Mar Nersay Binyamîn, serokê Mîsihiyan Asûrî ya Îran, Ermenistan û Gürcistan, got: “Şehadet bingehî ye li hemû dînên cihanê, û di Mîsihîyatê de jî herî zêde hêvî, xizmeta fedaî û dilsozî ye; ev jî wateya şehadetê ye.”
Daxwaz kir ku cîhan li ser qeyranên Gaza bêdeng nebe û got: “Çalakiyên dewletên şerger li vê rojê ji heywanên şermkêştir in. Mirovên bêparastin ji bo nan têkoşîn dikin û Şûraya Ewlehiya Tenê temaşe dike.”
Di dawiya axaftinê de, serokê Mîsihiyan Asûrî jî got: “Ji bo berdanî li dijî dûşmanan, pêdivîya silahên kêm-kirrînî tune ye. Gelê Îran ew bomban in. Ev gel di hemû qada şerê de cewherîyê xwe nîşan da.”
Her dîn şer qebûl nakin. Em jî di kilsayên Asûrî ji bo aşîtî li Îran, herêm û cîhan duaya xwe kirin û hêvîdar in ku yekîtîya gelan aşîtî bigire.
Mobed Pedram Soroşpur:
Felsefeya dînên xwedî, aşîtî, agahî û azadî ye / Îran qeleka yekta-perestî û çandê kevnar e
Mobed Pedram Soroşpur, nivîskarê Cemiyeta Mobedanê Tehranê, di gotinên xwe de bi balê li ser hiş, êxlaq û rûhîyet wek bingehên pêşverûtiya mirovî got: Her gav ku êxlaq û rûhîyet di dîroka mirovahiyê de kêm bû, şer û tevîraqî dest xist. Îro, heke dixwazin di çêkirina cîhanekî baştir de beşdar bin, divê ser hevpariya dînên xwedî têkilî dan.
Ew jî got ku armanca peygamberan agahdariya mirov û şandina peyama Xwedê bû, û ku Xwedê hemû mirovan wek zarokên xwe dîtine, bêyî ku çawa dîn an fikirê wan be.
Bi bersivê çand û perwerdehiya gelê Îran jî got: Çanda Îranê yek ji pêşketinên sereke yên yekta-perestî û hêjaîtiya mirovî li cîhanê ye. Em dikarin bi bingehên vê çandê kevnar, peyama aşîtî bi cîhanê bişînin.
Mobed Soroşpur bi pîrozkirina rûmeta azadî di dîroka Îranê de, Kûrûşê Haxamenşî wek nimûneya azadîxwazî ya dînî îzah kir û got: Kûrûş di hin nivîsarên dînî de wek peygamber tê hesibandin û Alîma Tebatabâ’î wî wek Zulqarnayîn nîşan da, ku ev pêwendiya dirêj a dîn, azadî û rûmeta mirovî di çanda Îranê de nîşan dide.
Ew di rewşa gelê Îran de di demên krizê de got: Di şerê Îran û Iraq de jî, em wek welatekî çandî û êxlaqî, qet neçûyîn alîkarî silahên kuştinê kêm-kirrînî. Ev baweriya me ye ku divê bi hêvî parastin û biparêze.
Serokê Cemiyeta Zardûştîyanê Îran:
Fedaîtiya dijî tehûmên dîrî li çandê Îranê ye / Zardûştîyan herdem aşîtîxwaz in
Dr. Afşîn Nemiranyan, serokê Cemiyeta Zardûştîyanê Îranê, di daxuyaniyekê de şergerî û zorî qedexekir û got: Di hemû dînên xwedî de tehûm û xwînreşî neyê pejirandin. Şer ne aşîtî dide, ne xweşî, ne serketinî.
Ew bi balê li bîranîna dîroka gelê Îranê jî got: Îranîyan ji navbera kêmîyên neteweyên cîhanê ne ku şer dest pê bikin. Lê her gav ku hatin tehûm, bi berdanî, fedaîti û rûmeta neteweyî berxwedan kirin.
Nemiranyan got ku çanda Îranê ji fermanên Ahûramazda derketî û di pêşxistina ronahiyê û aşîtîyê de rûmeta xwe dîtine. Ew jî got: Em bi hevdu yekbûnê dikarin ber bi xerabiyên cîhanê bidin û di ber bi zulum û nebûnî de bibin hevpar.
Ew bi balê li cihê cihên dînên cîhanê di Îranê de jî got: Asûrîyan, Yehûdîyan, Ermenî û Mûselmanan hemû şerikên çandê wê welatî ne. Îran ji hemû neteweyên ku aşîtî yê li ser şer tê xwestin, ye.
Di dawiya daxuyaniyê de ji bo gelê Îran duâyekê kir û hêvî dikir ku dengê yekîtiya çanda Îranê bê peyama aşîtî ji bo cîhanê.
Arakel Kadeçyan:
Tehûma Rejîma Siyonîstî ya li dijî Îranê têkçûnê azadî, aşîtî û zorlûkê ye
Arakel Kadeçyan, alîkarê serokê Ermeniyanê Tehran û Bakur, di civîna neteweyî “Dînên xwedî û meseleya tehûma Siyonîzm û Rojava li Îranê” de got: Rejîma Siyonîstî têkçûna azadî, aşîtî û zorlûkê dike.
- Têkçûna azadî: Azadî nimêtiyekî Xwedî ye û di Islam û Masehiyeta de girîng tê hesibandin. Lê rejîma Siyonîstî û hevalên wê yên rojavayî azadîyên gelan ji wan digirin.
- Têkçûna aşîtî: Xwedê Xwedêya aşîtî ye û Îran her dem li benda aşîtî bû, lê Siyonîzm û hevalên rojavayî wê bi şikandina aşîtî, li dijî hewlên Xwedî dixebitin.
- Zorlûka şerê lê dan: Şerên zor anîn ji aliyê Siyonîstî û hevalên rojavayî ya wan ji Filistîn heta Îran hatine qebûlkirin ne û îslam û masehiyet di şerê berdest de bi awayekî êxlaqî destûrê dide. Îran di şerê dawî de li ser vê bingehî şer kir.
Kadeçyan got ku berxwedana gelê Îran bi yekîti û hevkariya wan ber bi şerê Siyonîzm bersiva wisa bû, şehîdan wek nîşaneyên têkoşîn û berxwedan hatine nasîn û piştgiriyên cîhanî ji Îran belav bû. Ew jî got: Îran bi kêmtirîn xercan serkeftî û ev xwestek ji alî Xwedê ye.
Di dawiya daxuyaniyê de dua kir ku Xwedê Îranî bi bereket bike, serokatiyê û gelê wê biparêze û şehîdan di aramî û behiştê de bimînin.
