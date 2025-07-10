"Rizayeta Hamasê bi azadkirina 10 girtîya sîyonîst."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Tahir El-Nûnû", endamê bilind a hereketa Hamas, got:Hamas razî bû ku 10 girtî yên sîyonîst, ku niha di destê Hamasê de ne, azad bike, da ku pêvajoya veguhestina alîkarîyan bo navdarê Xezze piştrast were û hêjandina desterxistinan û şera qirkirina neteweyî rawestîne.
El-Nûnû ku li gel torê Al-Jazîra re axivî, zêde kir:
"Hamas di guftûgoyên niha de ku li Doha digerîn, guhdarîya zêde xwe nîşan dide û bi alîkarên navbera hevpeymanê re têkiliya çêkirî heye."
El-Nûnû diyar kir:
"Hamas bo piştrastkirina veguhestina alîkarîyan bo Xezze û rawestandina şera qirkirina neteweyî, razî bû ku 10 girtî yên sîyonîst azad bike."
Wê got:
"Ev dorê guftûgozê bi zêde îşxal û dijwarî tê derbas kirin, lê Hamas bi merivaniya xwe di nav xeta bingehîn a her cureyê peymana nû de dikeve, bi taybetî ser daxwaza derketina tevahî ya hêzên dagirker ji Gaza û rawestandina tevahî ya şer û şermezarî."
Wê her weha zêde kir:
"Em di ser girîngiya berdana piştrastiyên navneteweyî de rû dikin, û şîfreyê kirina daxwaza rast a li ser rejîma sîyonîst û rawestandina şerê dagirkerî, heke iradeya siyasî hebe, li destê Dewletên Yekbûyî ye."
