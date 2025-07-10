Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Îmanê ku Kesê Nexwaze Nimêjê Bike, Çawa Ew Kesê Bêje Ewê Bê Çûn Xweşikê?
Kes tenê ji lîstokên xwînê nayê pêk. Ruh, aqil û dil di navbera wan de yek pêk tê. Iman jî ronahiyeke xwedî ya ilahî ye ku di navdî dilê de dimeşe û divê li hemû zindegîyan derkeve. Lê, heke ev ronahî rêya me nakeve, û me li ser Xwedê nekome, wê gav imana me çawa rast û bê xeta dibe? Ev gotar têkilî dide wê pirsê ku: “Imanê ku kesê nexwaze nimêjê bike, çawa ew kesê bê çûn xweşikê?”
Îman û Çawa Ew Li Dila Kesê Derdikeve û Di Kiryarê De Tê Dîtin
Geşiyan zêdetir dibêjin, “Dilê min paqij e,” û xizmeta ibadeta xwe radide. Lê Qur’an û sunneta Pêxemberê (s.x.a) têgotin ku iman tenê hisya dilê ne, belkî divê bi kiryarên rast li hemberî were piştgirîkirin. Pêxember ((s.x.a got: “Iman têqîdê dîlê ye, bi zimanê îkrar dike û bi endamên laşê xebitandinê dike.” Yani, iman ne tenê gotinek e, belkî tevliheviyeke temam e. Nimêj jî nîşaneyê herî vekirî ya vê tevliheviyê ye.
Nimêj: Nîşanê Bextewarî û Pêwendiyê Bi Xwedê
Nimêj biçûk e ji bo îmanê. Ew imana rastîn li hemberî Xwedê piştrast dike û bi kiryarên ibadetî xuya dike. Di Qur’anê de, li ser nimêjê gelek ayet hatine xuyang kirin û pêşînî nîşanên îmanê tê gotin, “Nimêj ê dikin.” Mînakî:
“Îmanî rastîn tenê wan in ku Xwedê û Rêveberê wê razî dikin, bê têrî wesa ne, û di rêya Xwedê de bi mal û jîyanê xwe cihê dikin.” (Hucurat, 15)
Ev ayet nîşan dide ku iman tenê gotin e, ne pergala bingehîn e. Nimêj jî herî bingehîn nîşan e. Dilê ku îmanê heye, bê sedîqa nexweşe bê têkoşînê li ber Xwedê.
Nehatina Îmanê Bo Nimêj: Zehmetîya Dilê?
Îman di dilê de ye rast e, lê heke ew bi kiryar nayê gîhîştin, pirs e. Sahabel hêdî hêdî namazê ji dest radan nekir û ew ji vê yekê têraxtin ku ji namazê bê re qebûl nebûna îman tê hesibandin. Lê niha gelek kes namaz jê kirin, û xwe îmanî dibînin. Ev rastî ya jêhatî ye. Iman ne tenê gotin e, belkî jî jiyan e. Dilê ku îman heye lê ne namaz dike, wisa tê gotin ku ew dilê ne hazır e ku li ber Xwedê biparêze. Ev zehmetîya îmanê ye û qasî rewşê wisa tê bibîn.
Di vê derbarê de gotina Hz. Îmam Elî (aleyhisselam) pir girîng e:
“Nimêj miraca mûmin e. Her ku mûmin nimêj dike, her sedîqê xwe ya ku di namazê de dikeve Xwedê ya nêzîk dike.” (Ji Nehcû’l-Belâxa)
Ev gotin diyar dike ku nimêj tenê ibadetek nîne, belkî jî nûr û derdora ruhî ye. Divê bifikrin ku Xwedê ne me xwestek ji me heye, ew ne hewce ye ji me. Ew Xwedê ye ku ji tiştî re hewce nîne. Zêdetir jî me hewce ne ku di namazê de têgihîştinê bikim, hest û dilê me hewce ne. Namaz ne ji bo Xwedê ye, ji bo me ye.
Têgihiştinên Zanistî Ya Nimêj ê
Zanistê modern jî tesîrên pozîtîf yên namazê li ser tenduristî û psikolojiyê mêvan kir. Lêkolînek ku li Zanîngeha Tîbî Harvard kirin, nîşan da ku kesên ku namazê rêz li ser dikin, stresa wan tê kêmtirîn, rîtma dilê wan tê rêzgirtin û aramî zihnê wan tê zêdekirin.
Dr. Herbert Benson, zanistvanê neurozanistiyê, got ku dua û meditasyon rîtma têkildarên mişkanên mezinê diguherîne û aramî û aşti derdixe, û namaz jî wek detoxa zihnî kar dike.
Nimêj, bi tevahiya hemberî endazyaran û hêvîkirinên bi rêza nerm, endorfinên wêşik tê zêdekirin, û ji bo tenduristiya ruhî û laşî kêmkirina kar dike.
Ev destnîşanên zanistî nîşan dide ku namaz ne tenê ibadet e, belkî pratikeke pîroz e ku ji bo tenduristiya hemû çanda mirovê girîng e.
Xweşikî: Tenê Bi Bawerî Nîne, Bi Riayetî Dibe
Xweşikî tenê bo kesên ku “iman dikim” dibin nîne, belkî ji bo kesên ku wisa jiyan dikin e. Bi rastî, rehmeta Xwedê fireh e, lê ew nahêle ku amrên wê bê qebûl bibe.
Mûmin divê karê xwe bike, bê sedîqê xwe xweşikî nebe, lê bi ibadeta xwe mezin bibe û bi hêvî jiyan bike.
Peygamber (s.x.a) got:
“Di rojekî qiyametê de, yekem ceribandina kesê xebatên wî n nimêj ê ye. Heke nimêjê wî rast be, din iştan jî rast dibin. Heke nimêjê wî şaş be, din iştan jî şaş dibin.” (Tirmizî)
Ev hadîs nîşan dide ku namaz kiliya xweşikî ye. Heke ev kiliya ji dest were, xweşikî nayê girtin.
Îman Bi Nimêj Xweş Dibe, Bi Nimêj Mane
Îmanê ku kesê nexwaze nimêjê bike, nikare kesê bibe ku bi baweriya xweş bê çûn xweşikê. Çimkî iman bi tevliheviyê, bi kiryar, bi riayet tê qedandin. Nimêj nîşaneyê vê tevliheviyê ye.
Dilê ku Xwedê dixwaze, jê re her roj pênc caran nimêj kirin şadî ye. Nimêj barêk nîne, belkî rêxistin e. Jiyana bê namaz jî dikare jiyana bêbawerî û bê agahî be.
Bêyî şik, xweşikî malê kesên ku ser sedsalî û ser sermaseyê Xwedê digel dikin e. Lê em bibînin:
“Xwedê min rêzê cîhanê da, ez çima roj pênc caran nexwazim li ber wê bimeşînim?”
Betûl Boncuk
