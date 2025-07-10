Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê biryara li ser azadkirina Demîrtaş da.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) biryar da ku girtin û girtina hevserokê berê yê Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) Selahattîn Demîrtaş prensîbên Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê binpê dike.
Dadgeha Mezin Tirkiyeyê bi binpêkirina bendên 10 (azadiya ramanê), bendê 5(3) (mafê azadî û ewlehiyê), 18 (bikaranîna avê di demên krîzê de) û bendê 5(1) (girtina neqanûnî) tawanbar kir. Peymana Mafên Mirovan a Ewropayê daxwaza serbestberdana tavilê ya Demîrtaş kir.
Ev biryar dawî ye û armanc ew e ku çavdêriya pêkanîna rêwerzên Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê bike.
