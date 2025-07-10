Ocelan: Ez ê tevgera PKKê bi dawî bikim.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Abdulla Öcalan, serokê girtî ya PKK, got ku:
"Em li vir qedexeya tevgera PKKê didin da ku ew wek çalakiyek bertek li dijî înkarkirina hebûna Kurdan derket holê. Armanca wê çalakiyê, ku stratejîya şerê rizgariya neteweyî ye, avakirina dewletekî cûda bû. Lê îro di vê rewşê de hebûna gelê Kurd qebûl nakirîye û armanca sereke ji vê pêvajoyê re qedexe bûye."
Wî jî zêde kir:
"Di vê rewşê de, ku demekî di dawiyê de ye, careke din pir dijwar û qelew tê zêdekirin. Ev rewş hem dirêj tê, hem jî di ber çend şikandinan û têxistinan zêde tê deynîn."
Dawetkirina çêkirina mekanîzmên şikandinê (çekdanê), pêvajoya kevneşopî ya vê prosê di berdewamî de ye.
Öcalan di peyama xwe de got:
"Çêkirina mekanîzmên çekdanê pêvajoya çêtir dikeve pêş, ku ev dikare bingehî be ji bo guhertina şewqên têkoşerî yên çekdarî ber bi astengên siyasî û mafî dîmokratîk ve. Ev ne qedexeyek e, lê divê wek serkeftinekî dîrokî were nasîn. Karûbarên çekdanê ê di destên wan de xweşanîn û bi lez pêk anîn."
Your Comment