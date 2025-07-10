  1. Home
Piştgiriya Rêberê Îranê di Fîlma Kerbela+ de

10 July 2025 - 11:04
News ID: 1706390
"Rêwreşmî şikûmend û dîrokî ya 'Herwela Tourîc' li bajarê pîroz a Kerbelayê, vê salê di bin karîgeriya guhertinên herêmî de bi awayekî taybet tê pêkanîn."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- "El-‘Ahad", rêwreşmîya nû ya "Herwela Tourîch" her sal di Roja ‘Âşûrâ de bi beşdariya milyonan kesan ji herêmên cîhanê, taybetî li ser navçeyên Iraq û welatên din, tê pêkanîn.

Di nav vê rêwreşmîya vê salê de, wêneya Ayetullah Xwamenei, serokê Îranê, di pênaya Ayetullah Sistani, rûhê bilind a Şî’eya Iraqê, bi destên tazîyebaran berçav ket.

Hêvîdarê vê rêwreşmî jî bayraqa Îran û Iraq û wêneya fermanbedaran şehîdan wekî Hac Qasim Suleymani û Seyid Hesen Nasrullah jî bi destên tazîyebaran hatin berdan û lêhatin hilgirtin.

