Dersa hicab û şeref û heyaya di bûyera Kerbelayê de

Konferansa Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X)_ ABNA: Bûyera Aşûrayê û destana Kerbelayê ne tenê şerekî leşkerî bû, lê di heman demê de dibistanek nirxên îlahî û mirovî bû ku tê de jin û mêr dersên ebedî yên bawerî, wêrekî, pakî û şermokiyê bi hev re pêşkêş kirin. Di vê navberê de, rola Hezreta Zeyneb (S) û jinên din ên malbata Îmam Huseyîn (S.X) di parastina hîcab û şermokiyê de, hetta di rewşên herî dijwar de jî, ji bo hemî temenan mînakek bêhempa ye.
Wateya hicab û Haya di Mekteba Ehlê Beyt (s.x) de:
Hicab di çanda Îslamî de ne tenê bi pêçandina derve ve sînorkirî ye, lê parastinek giyanî ye ji bo rûmeta mirovan û nepeniya kesayetiya jinê. Şermokî di heman demê de nirxek navxweyî ye ku tevger û axaftina mirovan di hemî warên jiyanê de kontrol dike. Ev her du têgeh di jiyana Hezreta Zeyneb (S) û hevalên wê de çêtirîn xuya bûn.
Hicab û Haya li ser Sahneyê Kerbelayê de
1. Parastina Hicabê di Rewşên Krîtîk de: Tevî dîlgirtin, tîbûn û westandinê, jinên Kerbelayê qet dev ji hicaba xwe bernedan. Raportên dîrokî nîşan didin ku Hezreta Zeyneb (S) heta di lûtkeya karesatan de jî bi rûmet û aramî li xwe kiriye.
2. Haya di Axaftin û Xutbeyan de: Xutbeyên agirîn ên Hezreta Zeyneb (S) li Kufe û Şamê mînakek zelal a têkeliya wêrekî û mutewazî ne. Dema ku nepenî û aramî diparast, wê rastiyan bi eşkere lê bi nezaket û rûmetek bêkêmasî anî ziman.
3. Modelek ji bo Keçên Îmam Huseyîn (S): Hezreta Ruqeyya (S) û keçên din ên Îmam di temenê biçûk de dersa mutewazî û pakbûnê ji malbata Pêxember fêr bûn û van nirxan heta di dîlgirtinê de jî parastin.
Dersên Pratîkî ji bo Civaka Îro
1. Hîcab wekî Faktorek Hêzê: Hezret Zeyneb (S) nîşan da ku hîcab çalakiyên civakî yên jinan asteng nake, lê belê rûmet û rêzê dide wan.
2. Têkeliya şerm û wêrekî: Jinên Kerbelayê îspat kirin ku di heman demê de bi şerm û pakiyê di dîmenên civakî û siyasî de amadebûn û parastina maf mimkun e.
3. Hîcab di şert û mercên herî dijwar de: Ger jinên Kerbelayê di wan şert û mercên dijwar de hîcab parastin, jinên îro jî dikarin di her rewşê de vê erkê îlahî bi cih bînin.
Bûyera Kerbelayê û kiryarên Hezret Zeyneb (S) û hevalên wê nîşan didin ku hîcab û şerm ne tenê ne sînordar in, lê di heman demê de çavkaniya rûmet û hêzê ne ji bo jinên Misilman. Van jinên hêja, bi parastina rûmet û nepeniya xwe di şert û mercên herî krîtîk de, îspat kirin ku nirxên îslamî dikarin di her dem û cîhekî de werin bicîh kirin û teqlîd kirin. Îro, jinên di civakê de jî, bi îlhama van modelên rastîn, dikarin hicab û şermiya Îslamî wekî sembola rûmet û kesayetiya xwe biparêzin dema ku bi awayekî çalak beşdarî civakê dibin.
Hicab û Şerm
Dersên ji Kerbelayê
Şermiya Jinan li Kerbelayê
