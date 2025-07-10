Qalîbaf: Rejîma Sîyonîst ji 500 kesên kuştî zêdetir heye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hatî gotin ku Muhammed Baqir Qalîbaf, serokê Meclîsa Şorayê Îslamî, di gotûbêjekê berfireh de, bi îşaret kirinê bo awayên cuda û bingehên şerê barkirî ya rejîma sîyonîst li dijî Îranê, rola serokkomaran, yekîtiya neteweyî û xebitandina "çekirdeka hêzdar a 90 milyonî" ya gelê Îranê di parastina welatê xwe de vebêjî.
Serokê qanûngêhê di vê axaftinê de, ku şevê îro (pêncşem 19ê Tîrê) piştî nûçeya saetê 21 li şêneyê yekem a Sîmaye Îranê tê weşandin, got:
"Îran desthilata misilî ya xwe li erd û asimanê erdên dagirker xebitand, û di nîvê duyem a şerê de serketina misilên Îranê 90% bû. Navenda lêkolîna ewlehiya rejîma sîyonîst jî wî şand: hejmarek 3520 birîndar hene, û li gorî vê hejmarê, rêjîmê zêdetirî ji 500 kesên kuştî heye."
Qalîbaf zêde kir:
"Di vê şerê dawî de plankan şerê Îran herdem nû dikin, û ev şer bû qebûlkirina rastîn bo testkirina misilên Îran. Di encamê vê şerê de ne tenê navendên leşkerî hate şikandin, lê jî pergalên pêşeng a parastina erdî ya rejîmê jî hatin berdestkirin."
Nîşan da ku:
Ev şirove yê bi temamî, ê şevê îro piştî saetê 21 li TV-yê hêrişî (Sîmaye Îranê) were weşandin.
Peyvên serekeyî:
- Qalîbaf = Muhammed Baqir Qalîbaf
- Şerê barkirî
- Rejîma Sîyonîst Navenda lêkolînên ewlehiya
- Misil -Mûşek
- Dagirkir
- Pêşengên parastinê (sîstema pêşbazî)
- Çekirdeka hêzdar a 90 milyonî
