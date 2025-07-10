  1. Home
Qalîbaf: Rejîma Sîyonîst ji 500 kesên kuştî zêdetir heye

10 July 2025 - 18:36
News ID: 1706577
Qalîbaf: Rejîma Sîyonîst ji 500 kesên kuştî zêdetir heye

Serokê Meclîsê di gotûbêjekê de ku êw ê şevê piştî nûçeya saetê 21 weşê bibe, ragihand ku rejîma sîyonîst di şerê barkirî ya 12 rojan de ji 500 miriyan zêdetir winda kiriye.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hatî gotin ku Muhammed Baqir Qalîbaf, serokê Meclîsa Şorayê Îslamî, di gotûbêjekê berfireh de, bi îşaret kirinê bo awayên cuda û bingehên şerê barkirî ya rejîma sîyonîst li dijî Îranê, rola serokkomaran, yekîtiya neteweyî û xebitandina "çekirdeka hêzdar a 90 milyonî" ya gelê Îranê di parastina welatê xwe de vebêjî.

Serokê qanûngêhê di vê axaftinê de, ku şevê îro (pêncşem 19ê Tîrê) piştî nûçeya saetê 21 li şêneyê yekem a Sîmaye Îranê tê weşandin, got:

"Îran desthilata misilî ya xwe li erd û asimanê erdên dagirker xebitand, û di nîvê duyem a şerê de serketina misilên Îranê 90% bû. Navenda lêkolîna ewlehiya rejîma sîyonîst jî wî şand: hejmarek 3520 birîndar hene, û li gorî vê hejmarê, rêjîmê zêdetirî ji 500 kesên kuştî heye."

Qalîbaf zêde kir:

"Di vê şerê dawî de plankan şerê Îran herdem nû dikin, û ev şer bû qebûlkirina rastîn bo testkirina misilên Îran. Di encamê vê şerê de ne tenê navendên leşkerî hate şikandin, lê jî pergalên pêşeng a parastina erdî ya rejîmê jî hatin berdestkirin."

Nîşan da ku:
Ev şirove yê bi temamî, ê şevê îro piştî saetê 21 li TV-yê hêrişî (Sîmaye Îranê) were weşandin.

Peyvên serekeyî:

  • Qalîbaf = Muhammed Baqir Qalîbaf
  • Şerê barkirî
  • Rejîma Sîyonîst Navenda lêkolînên ewlehiya
  • Misil -Mûşek
  • Dagirkir
  • Pêşengên parastinê (sîstema pêşbazî)
  • Çekirdeka hêzdar a 90 milyonî

