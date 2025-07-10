"Sê çarê karêkarên Îsraîlîyan li ser koçberî difikirin / Pêşveçûna nigaranîyên sîyonîst piştî şerê bi Îranê re."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x)- ABNA -Encamên lêkolînek nû nîşan didin ku nêzîkî sê çarê karêkarên Îsraîlî li ser berdanê vê rejîmê û koçberî ber bi derve difikirin. Ev pêvajoyê digire ber bi giranbûnê, di dema ku şer dijî Dêrikê Xezze digihêje sala sêyemîn, û bi heman demê re, nigaranîyên ewlekarî di nav nêzîkên eraziyên dagirkerî de bi encamê têkoşînên bi Îranê re zêde bûn.
Di bingehên lêkolînek ku ji hêla platforma karanînê ya Îsraîlî "AllJobs" ve hatî kirin û beşekên wê ji hêla rojnameya Yediot Aharonot ve hatine belav kirin de, 73% ji beşdarên lêkolînê ragihand ku ew li ser koçberî ji eraziyên dagirkerî difikirin. Ev hejmar di heman dema salê berê de 18% zêde bûye û bo yekem car di 5 salên dawî de li ser 70% rabûye.
Sedemên koçberî: Ji dijî mişetê heta ewlekarî
Sedemên koçberiya karêkarên eraziyên dagirkerî cuda in. Hin sedemên kevn hîn jî hene, wekî baştir bûnê awayê jiyanê (59%), tecrûbeya navneteweyî (48%) û pêşketina karî (38%). Lê belê sedemên nû jî derketine pêş. 30% li ser nigaranîyên ewlekarî axe kirine. 24% bêheqîyeta siyasî asayî bûn sedemê koçberiyê. 24% jî ji bêhevjiyanê yên li dijî welat re axivîye.
Liat Ben Torah Shoshan, yekemcîya pêşketina profesyonî û karanînê li "AllJobs", got:
“Em di nav guhertinên giran de ne li temaşa kirina koçberiyê. Koçberî tenê yêk biryara karî nîne, lê roj bi roj zêdetir tê şewitandin bi têkiliyên hisî, ewlekarî û aborî.”
Welatên hêrsaz: Ji Amerîkayê heta Yewnan û Qîbrîsê
Amerîka hîn jî welatekê sereke ye bo yên Îsraîlî yên ku li ser koçberî difikirin. 44% ji beşdarên lêkolînê Amerîka wekî welatekê hêvî yên xwe nîşan da. Di nav bajaran de, New York (17%) dijwarî ya sereke ye, piştî wê Los Angeles (11%) û Miami (8%) têne.
Ewropa ji salên berê zêdetir qetir bûye, û tenê 26% beşdarî wî wekî armanca koçberiyê nîşan da; ev dikare bi zêdebûna cînavê dijî yahûdiyan û guhertinên demografîkî li Ewropa re girêdayî be.
Hin kes jî alaka xwe nîşan da li welatên nêzîk, wekî Yewnan û Qîbrîs (11%). Herêmên dûr ên wekî Australya û New Zealand (6%), Rojhilata Asyayê (8%) û Afrîka (1%) jî kêmîn alaka xwe şandine.
Nigaranî li ser koçberî
Herçiqas koçberî bo gelek kes hêrsaz e, lê herwiha bi astengiyên xwe re tê. 56% ji beşdarên gotine ku ev pêvajoyê hêsan nîne û astengiyên xwe yên taybetî heye. Ev hejmar jî di bandora lêkolînên berê de zêdebûye.
Ev lêkolîn 611 karêkarên Îsraîlî yên li ser 22 sal û jî bilindtir, ji hemû eraziyên dagirkerî di nav xwe girtibû.
