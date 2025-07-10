Leşkerê Yemenê: Em bi mûşekên Zulfîqar Ferîgehê Ben Gurion me hedef girt

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hatî ragihandin ku li dema sibê, medyaya îbranî ragihand ku ji aliyê Yemenê hat şandina mûşekê ber bi Erdêya Dagirker (Palestîna dagirker) ve, lê di demeke nêzîk de, Yêhya Serî‘ — axavtkarê hêzên leşkerî ya Yemenê — di daxwazek ragihandina rojnameyî de ragihand ku:
"Em çalakiyek leşkerî ya pêşkeftî bi mûşek balîstîk a cûreya Zûlfîqar li dijî ferîgehê al-Lod (Ben Gurion), ku di herêma dagirker a Yafa (Tel Aviv) de ye, anîn cî."
Yêhya Serî‘ diyar kir ku:
"Ev çalakî bi serketinê gihîşt armanca xwe, û ji ber vê yekê zengilên agahdariya erdî di zêdetirî ji 300 bajaran û gundên Erdêya Dagirker de hatin lêdan."
Ew zêde kir:
"Bi encamê vê hêza leşkerî, milyonan sîyonîst bi daxwazê mafê xwe ve hatin evakuasyon û pêvajoya balafirê li ferîgehê al-Lod rawest."
Sernivîsarên girîng:
- Yêhya Serî‘ got:
"Em ê bi pêşxistina mafên xwe û hêza xwe bidomînin, û rolê xwe di vê şerê de bo piştgiriya gelê mazlûm a Filistînê zêde bikin."
Ew jî tevî kir:
"Em têne xebitandin da ku destkeftên xwe bi şandina mûşekê ber navendên leşkerî û girîng a rejîma dagirker, û herwisa bi domandina girtiya deriyê, mezintir bikin."
Yêhya Serî‘ di dawiyê de jî got:
"Em ê çalakiyên xwe bidomînin heta dema ku hêzên dagirker xurmet bikin şerê li Xezze rawestin û girtiya vê qutiyê jê bixin."
Kurtasî:
Yemen xebitandina pêşkeftî yê di aletên şerê de dike, û Serî‘ dikeve qebûl ku ev girseyî li dijî sîyonîstan hê jî dê bidomîne, bi armanca xilasbûna Xezze û bi destnîşan kirina destê dagirkeran.
Dawiya Peyam/
Your Comment