  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Girîng

Leşkerê Yemenê: Em bi mûşekên Zulfîqar Ferîgehê Ben Gurion me hedef girt

10 July 2025 - 18:11
News ID: 1706573
Leşkerê Yemenê: Em bi mûşekên Zulfîqar Ferîgehê Ben Gurion me hedef girt

Axavtkarê hêzên leşkerî ya Yemenê ragihand ku ferîgehê Ben Gurion ya rejîma sîyonîst hat bi mûşekek balîstîk a Zûlfîqaran hedef girt. Ew jî diyar kir ku pêşketinên Yemenê li dijî dagirkirî û girtiya deriyê li dijî vê rejîmê ê herî dawî heta rawestina şerê Xezze bidomîne.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Hatî ragihandin ku li dema sibê, medyaya îbranî ragihand ku ji aliyê Yemenê hat şandina mûşekê ber bi Erdêya Dagirker (Palestîna dagirker) ve, lê di demeke nêzîk de, Yêhya Serî‘ — axavtkarê hêzên leşkerî ya Yemenê — di daxwazek ragihandina rojnameyî de ragihand ku:

"Em çalakiyek leşkerî ya pêşkeftî bi mûşek balîstîk a cûreya Zûlfîqar li dijî ferîgehê al-Lod (Ben Gurion), ku di herêma dagirker a Yafa (Tel Aviv) de ye, anîn cî."

Yêhya Serî‘ diyar kir ku:

"Ev çalakî bi serketinê gihîşt armanca xwe, û ji ber vê yekê zengilên agahdariya erdî di zêdetirî ji 300 bajaran û gundên Erdêya Dagirker de hatin lêdan."

Ew zêde kir:

"Bi encamê vê hêza leşkerî, milyonan sîyonîst bi daxwazê mafê xwe ve hatin evakuasyon û pêvajoya balafirê li ferîgehê al-Lod rawest."

Sernivîsarên girîng:

  • Yêhya Serî‘ got:

"Em ê bi pêşxistina mafên xwe û hêza xwe bidomînin, û rolê xwe di vê şerê de bo piştgiriya gelê mazlûm a Filistînê zêde bikin."

Ew jî tevî kir:

"Em têne xebitandin da ku destkeftên xwe bi şandina mûşekê ber navendên leşkerî û girîng a rejîma dagirker, û herwisa bi domandina girtiya deriyê, mezintir bikin."

Yêhya Serî‘ di dawiyê de jî got:

"Em ê çalakiyên xwe bidomînin heta dema ku hêzên dagirker xurmet bikin şerê li Xezze rawestin û girtiya vê qutiyê jê bixin."

Kurtasî:
Yemen xebitandina pêşkeftî yê di aletên şerê de dike, û Serî‘ dikeve qebûl ku ev girseyî li dijî sîyonîstan hê jî dê bidomîne, bi armanca xilasbûna Xezze û bi destnîşan kirina destê dagirkeran.

Dawiya Peyam/

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha