Berteka Amerîkayê li hember azadkirina şervanekî Lubnanî ji zindana Fransayê şermezar ki

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Baytê (s.x) - ABNA - Hikûmeta Amerîkayê, di gaveke destwerdanê de, berdana şervanekî Lubnanî ji zindanên Fransayê û veguhestina wî bo Lubnanê şermezar kir, û ev yek wekî gef li ser ewlehiya dîplomatên Amerîkî yên li derveyî welêt bi nav kir.
Tammy Bruce di gotarekê de ku bi tundî rexne li pêngava hikûmeta Fransayê ya ji bo Azadkirina şervanê Lubnanî Corc Îbrahîm Abdullah kir, behsa gef li ser ewlehiya dîplomatên Amerîkî yên li derveyî welêt kir.
Bi weşandina peyamekê li ser tora civakî "X" (berê Twitter), wê nerazîbûna hikûmeta xwe ya li hember berdana vî şervanê Lubnanî ragihand, û îdia kir ku: Berdana Corc Îbrahîm Abdullah û vegera wî bo Lubnanê ji aliyê hikûmeta Fransayê ve gefeke cidî li ser ewlehiya dîplomatên Amerîkî ye.
Tammy Bruce jî vê gavê wekî "neheqiyeke eşkere" bi nav kir û îdia kir ku: Washington dê hewlên xwe yên ji bo bidestxistina edaletê di vê dozê de bidomîne.
Corc Îbrahîm Abdullah, çekdarekî Lubnanî ku di salên 1980an de li Parîsê ji ber rola wî di kuştina Charles Robert Ray, ataşeyekî leşkerî li balyozxaneya Amerîkî, û Yakov Barsimatov, dîplomatekî Siyonîst de cezayê hepsa heta hetayê lê hatibû birîn, piştî ku zêdetirî 40 salan li Fransayê di girtîgehê de ma, gihîştiye Lubnanê.
Azadkirina wî piştî ku dadgeheke temyîzê ya Fransayê di destpêka vê mehê de biryar da ku serbestberdana Abdullah bi şertê derketina wî ya daîmî ji axa Fransayê ve girêdayî ye, pêk hat.
...................................
/Dawiya peyamê
Etîket
Corc Îbrahîm Abdullah
Amerîka
Your Comment