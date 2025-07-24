Meclîsa Pisporan: Her cûre alîkarî ji bo gelê mezlûm ê Xezzeyê mînakek cîhadê ye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Lijneya Serokatiyê ya Meclîsa Pisporan daxuyaniyek weşand û sûcên rejîma Siyonîst di bikaranîna çeka birçîbûnê li dijî gelê Xezeyê de şermezar kir û banga çalakî û tevgerên pratîkî ji rêxistinên navneteweyî û welatên Îslamî kir, ku navenda wan li ser zanyarên hişyar û gelên azad ên cîhanê ye.
Di dawiya vê civînê de, Lijneya Serokatiyê daxuyaniyek weşand û sûcên rejîma Siyonîst di bikaranîna çeka birçîbûnê li dijî gelê Xezeyê de şermezar kir û banga çalakî û tevgerên pratîkî ji rêxistinên navneteweyî û welatên Îslamî kir, ku navenda wan li ser zanyarên hişyar û gelên azad ên cîhanê ye.
Nivîsa vê daxuyaniyê wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
"Destûr ji bo kesên ku ji ber ku neheqî li wan hatiye kirin şer dikin. Û bi rastî, Xwedê Dikare alîkariya wan bike."
Îro, cîhan şahidiya sûcên mirovî yên herî hovane li Xezzeyê dike, û raporên mirina gav bi gav a bi hezaran kesan û kuştina bi dehan zarok û jinên Filistînî yên bindest nîşan didin ku birçîbûnek giran heye.
Ev di demekê de ye ku bikaranîna birçîbûnê wekî çekek şer binpêkirineke eşkere ya mafên mirovan û prensîbên exlaqî ye.
Di van şert û mercan de, bêdengî û bêçalakiya hemû kesên ku çavên xwe ji vê jenosîdê re digirin, wekhevî hevkariya vê sûcê hovane û nemirovane yê rejîma Siyonîst e; Karesatek ku dikare û divê bi îradeya siyasî ya Neteweyên Yekbûyî, seferberkirina serokên dewletan, nemaze welatên Îslamî, ku navenda wê zanyarên hişyar in, û dabînkirina rihetiyê ji bo mirovên êş kişandî were rawestandin. Wekî din, dîrok dê li ser kesên ku li hember mirina zarokan li Xezzeyê bêdeng mane, darizandinek dijwar bike.
Meclisa Pisporan, ku xwe dispêre prensîbên Îslamî û nirxên mirovî, bikaranîna birçîbûnê wekî çekek şer wekî binpêkirineke eşkere ya fermana Xwedê û mafên mirovan dibîne, û kiryarên xerab ên rejîma Îsraîlê ya kuştina zarokan, gurkirina karesata birçîbûnê ya bi zanebûn li Xezzeyê, û hedefgirtina kesên ku ji bo amadekirina mîqdarek piçûk xwarinê dicivin, bi gotinên herî tund şermezar dike, û her cûre alîkariyê ji bo gelê bindest ê Xezzeyê wekî mînakek cîhadê dibîne.
Ev Meclîs her wiha piştgirî dide tedbîrên hatine girtin, nemaze destpêşxeriya Misilmanên Malezyayî ya şandina keştîyên ku xwarin û pêdiviyên giştî hildigirin bi armanca şikandina dorpêça Xezeyê, û daxwaza rakirina dorpêçê tavilê û îhtîmala şandina alîkariyên mirovî bo Xezeyê dike. Her wiha tekez li ser bersiva cidî ya civaka navneteweyî û darizandina qanûnî ya sûcdarên wehşetên rejîma Siyonîst li Xezzeyê bi sepandina zexta navneteweyî û hevgirtina neteweyên Misilman, nemaze alimên cîhana Îslamî û hemî gelên azad ên cîhanê dike, da ku ev zilm û zordariya eşkere bi dawî bibe.
Mihemed Elî Movahedî Kermanî
Serokê Meclisa Pisporên Rêber
