  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

"Reng û Bûya Muharremê; Nasnameya Xwarinên Kevn ên Ev Deman li Îranê"

24 July 2025 - 23:47
News ID: 1711097
"Reng û Bûya Muharremê; Nasnameya Xwarinên Kevn ên Ev Deman li Îranê"

Xwarinên nêz'rî di mehê Muharremê de beşek in ji kevneşopên hêja yên gelê Îranê ku nîşanê yekbûn û hêzdarkirina hisên hevjînahiya wan di vê dema şînê de dikin. Her bajar, bi adeta xwe ya taybet, xwarinên wekî aş, kebab, xurşt û helwên cuda-cuda amade dike. Ev cûrbecûrîya xwarinê ne tenê sembolê sermawezariya çandî ya Îranê ye, lê her weha firsetek e ji bo nîşandanê evîndarî û rêzê ji Ehlibeyt (s.x).

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)  — ABNA — Ku ji hêla IRNA ve hatî ragihandin, xwarinên nêzîrî di mehê Muharremê de, yek ji kevneşopên xweşik û girîng ên di çanda Îranî de ne, û her bajar bi adeta xwe vê merasîmê bi awayek taybet lidarxistinê dike.

Li Tehrana mezin, gelek caran aşê Muharrem û kebabên cuda têne amade kirin. Lê li Îsfahan, xwarinên nêzîrî zêdetir xurştên xweşweş in wek xurştê qeyme û cûrbecûr a rijan.

Li bajarên başûrê Îranê wek Bûşehr, xwarinên nêzîrî zêdetir girtî xwarinên deryayî û masî ne, ku bi xwêdanên herêmî hatine amadekirin.

Li Xorasanê jî, xwarinên nêzîrî bi saffran û şîrînîyên wekî zulbiya û bamiyê pir têne amadekirin. Ev cûrbecûrîya xwarinê, di heman demê de, sembola wekhevî û hevjînahiya gelê Îranê ye di merasîmên şînê yên li ser Îmam Huseyn (s.x) de.

Hingê çend xwarina nêzîrî yên navdar di bajaran cuda-cuda de têne nas kirin:

🔸 Xwarina nêzîrî li Tehran
Li Tehran, xurştê qeyme — ku rûdawên wê vegerînin ser demê Qacaran — xwarinek herî bihezkirî û xwestekirî ye di rojên Tasûa û Aşûra de.
Berî vê, di serdema Safeviyan de, şerbet, xurma, nan, şîr û aşên herêmî têne belav kirin. Qeyme wek sembola dilavêtî û hevbeşî, pir caran di rojên şînê de tê pêç kirin û di nav şehîdan ya Husenî de belav dibe.

Lê her weha, cûrbecûriya xwarinên nêzîrî li Tehran gelek mezin e: qormesabzî, adas polo, lobiya polo, aşê reşte, şîle qelemkar û zereşk polo bi mirîşk jî hemî bi hêvî û xwêdanek taybet, xwêra mehmankiran dikin.

🔸 Xwarinên nêzîrî yên taybet li qezayên Tehran
Li hin qezayên Tehran xwarinên nêzîrî yên taybet amade û belav dikin.

  • Mînak, li nîvroya Aşûrayê, li şaxê Sengleç û bazarê kevn, abgûştê xweşik çêdibin ku gelek kes ji her derê Tehran hatin vê navçeyê.
  • Li Narmek, hin heyetên Husenî, Cûcekebab û çilokebabê nêzîrî didin.
  • Di Tarşetê de, xurştê fesenjan wek xwarina nêzîrî belav dibe.
  • Li roja Tasûa, serdestiyek helwapêzan di navçeya Gelobandek de bi beşdariya gelê mezin lidar dibe.
  • Li Huseyniyeya Kerbelayiyan ku li Mahalla 15 Xordadê li Tehran cihgirtî ye, qeymeya Necefî (xwarina kevn a Erebên Iraqî) tê dayîn.

Dawî:

Ev xwarin û kevneşopên nêzîrî, ne tenê mînakên wêje û wêjeya dînî ne, lê jî girêdayîye bo hebûna yekbûna komelgeha Îranî di wan rojên şînê de.

Your Comment

You are replying to: .
captcha