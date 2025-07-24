"Reng û Bûya Muharremê; Nasnameya Xwarinên Kevn ên Ev Deman li Îranê"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) — ABNA — Ku ji hêla IRNA ve hatî ragihandin, xwarinên nêzîrî di mehê Muharremê de, yek ji kevneşopên xweşik û girîng ên di çanda Îranî de ne, û her bajar bi adeta xwe vê merasîmê bi awayek taybet lidarxistinê dike.
Li Tehrana mezin, gelek caran aşê Muharrem û kebabên cuda têne amade kirin. Lê li Îsfahan, xwarinên nêzîrî zêdetir xurştên xweşweş in wek xurştê qeyme û cûrbecûr a rijan.
Li bajarên başûrê Îranê wek Bûşehr, xwarinên nêzîrî zêdetir girtî xwarinên deryayî û masî ne, ku bi xwêdanên herêmî hatine amadekirin.
Li Xorasanê jî, xwarinên nêzîrî bi saffran û şîrînîyên wekî zulbiya û bamiyê pir têne amadekirin. Ev cûrbecûrîya xwarinê, di heman demê de, sembola wekhevî û hevjînahiya gelê Îranê ye di merasîmên şînê yên li ser Îmam Huseyn (s.x) de.
Hingê çend xwarina nêzîrî yên navdar di bajaran cuda-cuda de têne nas kirin:
🔸 Xwarina nêzîrî li Tehran
Li Tehran, xurştê qeyme — ku rûdawên wê vegerînin ser demê Qacaran — xwarinek herî bihezkirî û xwestekirî ye di rojên Tasûa û Aşûra de.
Berî vê, di serdema Safeviyan de, şerbet, xurma, nan, şîr û aşên herêmî têne belav kirin. Qeyme wek sembola dilavêtî û hevbeşî, pir caran di rojên şînê de tê pêç kirin û di nav şehîdan ya Husenî de belav dibe.
Lê her weha, cûrbecûriya xwarinên nêzîrî li Tehran gelek mezin e: qormesabzî, adas polo, lobiya polo, aşê reşte, şîle qelemkar û zereşk polo bi mirîşk jî hemî bi hêvî û xwêdanek taybet, xwêra mehmankiran dikin.
🔸 Xwarinên nêzîrî yên taybet li qezayên Tehran
Li hin qezayên Tehran xwarinên nêzîrî yên taybet amade û belav dikin.
- Mînak, li nîvroya Aşûrayê, li şaxê Sengleç û bazarê kevn, abgûştê xweşik çêdibin ku gelek kes ji her derê Tehran hatin vê navçeyê.
- Li Narmek, hin heyetên Husenî, Cûcekebab û çilokebabê nêzîrî didin.
- Di Tarşetê de, xurştê fesenjan wek xwarina nêzîrî belav dibe.
- Li roja Tasûa, serdestiyek helwapêzan di navçeya Gelobandek de bi beşdariya gelê mezin lidar dibe.
- Li Huseyniyeya Kerbelayiyan ku li Mahalla 15 Xordadê li Tehran cihgirtî ye, qeymeya Necefî (xwarina kevn a Erebên Iraqî) tê dayîn.
Dawî:
Ev xwarin û kevneşopên nêzîrî, ne tenê mînakên wêje û wêjeya dînî ne, lê jî girêdayîye bo hebûna yekbûna komelgeha Îranî di wan rojên şînê de.
