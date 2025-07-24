Ayetullah Remezanî: Îsraîl xerabiyeke mutleq û dijminê mirovahiyê ye/Miletê Îranê tu carî teslîmî dijminên xwe nabe

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - ️Hucat ul-Îslam wel-Muslimîn "Bişarat Huseyin Zahidî", Rêveberê Ofîsa Hucat ul-Îslam wel-Muslimîn "Seyîd Sacid Alavi Naqavi", Nûnerê Rêberî giranqadrê li Pakistanê li bajarê Qumê, beşdarî Civîna Cîhanî ya Ehlul Beyt (S.X) bû û bi Ayetullah "Riza Remezanî", Sekreterê Giştî yê Civînê re civiya.
Zanyarên Pakistanî di şerê 12 rojî de piştgiriyê didin Îranê
Di destpêka vê civînê de, wî kêfxweşiya xwe ji serkeftina bihêz û serbilind a Komara Îslamî ya Îranê di şerê 12 rojî yê ferzkirî li ser Dewletên Yekbûyî û rejîma Siyonîst de anî ziman û got: Em ji bo vê serkeftinê Rêberê Bilind û miletê hêja yê Îranê pîroz dikin. Medyaya Pakistanî hîn jî behsa serkeftina Komara Îslamî ya Îranê di şerê 12 rojî yê ferzkirî de dike.
Zahedî wiha domand: Pakistan di herêmê de cihekî taybet digire, û alimên şîe û sunnî yên vî welatî bi lidarxistina konferans û civînan piştgirî dan Komara Îslamî ya Îranê li dijî rejîma Siyonîst. Di şerê 12 rojan de, heta ew kesên li Pakistanê yên ku xwedî nêrîna tekfîrî bûn jî li kêleka Komara Îslamî ya Îranê rawestiyan.
Şoreşa Îslamî; Gotarek ji bo Rûmet û Edaletê Mirovan
Ayetullah Remezanî, Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beyt (S.X), behsa refleksa Şoreşa Îslamî ya Îranê li cîhanê kir û got: Şoreşa Îslamî ya Îranê gotarek nû li cîhanê, di nav de gotara Îslamiyet û komarîxwaziyê, ku divê mirov di çarenûsa xwe de amade bin, pêşkêş kir, û em bawer dikin ku Xedîr bi xwe ji bo vê yekê hatiye. Îmam Xumeynî (RA) digot ku Xedîr hatiye da ku mirov di çarenûsa xwe de amade bin, ji ber vê yekê wan sê rojan li Xedîr Xumê sond xwarin ku Fermandarê Bawermendan (S.X) bi wefadarî bikin. Gotara Şoreşa Îslamî gotarek taybet e. Îro, em hewceyê gotarekê ne ku li gorî pêdiviyên rastîn ên mirovahiyê be, ango rûmeta mirovan û edaleta mirovan, hem li vê dinyayê û hem jî li axretê.
Wî berdewam kir û diyar kir ku dijberiya li dijî Şoreşa Îslamî ya Îranê ji destpêka vê şoreşê dest pê kir û got: Şoreşa me di 12ê Behmenê 1357 (1978) de bi ser ket, û Serokê Amerîkayê dixwest di 13ê Behmenê de generalekî bişîne Îranê da ku darbeyekê bixe û şoreşê biguherîne. Ji wê demê ve ew hewl didan ku pergala hikûmetê ya li Îranê biguherînin û di vî warî de gelek hewldan kirin, di nav de darbeya Noceh, bûyera Tebas û Şerê Heşt Salan. Di serdema Parastina Pîroz de, em ne tenê bi Partiya Baas re di şer de bûn, û hemî hêzan li dijî Îranê piştgirî dan Partiya Baas, lê di şerê ferzkirî de kesî piştgirî neda me. Hewldanên rejîma hegemonîk berdewam kirin, û di deh salên dawî de wan li Sûriye, Lubnan, Iraq û Afxanistanê şikestinên mezin xwarin. Hêzên Amerîkî ji Afxanistanê vekişiyan, û derxistina van hêzan ji Iraqê ji hêla parlementoya Iraqê ve hate pejirandin. Ji ber ku Amerîkî ji aliyê Komara Îslamî ve têk çûn, wan xwest ku derbên pratîkî li welatê me bidin, û demekê hewl dan ku li Îranê nearamiyê çêbikin. Piştre rejîma hegemonîk dest bi şerekî hîbrîd kir, heta vê dawiyê baregeha xwe ya leşkerî li herêmê, rejîma Siyonîst, bi kar anî.
Rejîma Siyonîst baregeha rejîma hegemonîk li herêmê ye
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê (S.X) wiha lê zêde kir: Rejîma Siyonîst baregeheke leşkerî ya rejîma hegemonîk e, û Rojavayiyan ev rejîm li herêmê afirandin da ku bikaribin Rojhilata Navîn birêve bibin û plana Nîl heta Firatê bişopînin. Di vî warî de, wan rejîma Siyonîst xurt kir û çekên cûrbecûr dabîn kirin. Di Şerê 12 Rojan de, me ji rojên pêşîn ve şahidiya şandina çekan ji aliyê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ve ji bo rejîma Siyonîst kir, û heke ev piştgiriya Dewletên Yekbûyî nebûya, têkçûna rejîma Siyonîst dê teqez bûya. Eger di navbera du kesan de, yek êrîşî yê din bike, yê ku êrîş dike, eger ew yê din nexe erdê, têk çûye, ji ber ku wî êrîş kir da ku yê din bixe erdê, û hema ku ew li ser yê din bi ser nekeve, ew têk çûye. Siyonîst êrîşkar bûn, û rastiya ku ew li ser me bi ser neketin tê wê wateyê ku ew têk çûn, û rastiya ku em bi ser neketin tê wê wateyê ku em bi ser ketin, tê wê wateyê ku em ji her du aliyan ve serfiraz in.
Ayetullah Remezanî difikirî ku bidestxistina encamên mezin pêdivî bi dayîna berdêlên mezin heye û wiha got: Ji bo ku Îslam berhem bide, Pêxemberê Pîroz (s.x.a) di Şerê Uhudê de Hezretî Hemze, bi nasnavê Seyîd el-Şuheda, winda kir. Ji bo ku desthilatdariya Elewiyan were sazkirin, Hezretî Emîr el-Mu’minin (S.x) Emmarî Esr, Melîk el-Eşter û Muhemmed ibn Ebî Bekir qurbanî dan. Ji bo ku Îslam bijî, Îmam Huseyîn (s.x) hemû Ehlê Beytê (Silav liwanbin) winda kir, û serên Ehlê Beytê (Silav liwanbin) li ser riman hatin danîn, û Îmam Huseyîn bi xwe jî şehîd bû. Şoreşa Îslamî ji bo hebûna xwe gelek şehîd da, û piştî wê, di sûîqestên di destpêka şoreşê de, me ji êrîşên Muteherî, Beheştî, Mufette, Behonar, Recaî, Medenî, Sadûqî û Eşrefî Îsfehanî gelek şehîd winda kirin, lê van şehîdan encamên mezin anîn, di nav de serxwebûn û rûmet.
Miletê Îranî qet teslîm nabe
Wî tekez kir ku dijmin dixwazin welatê me bixin: Wan texmîn dikir ku ew dikarin vê yekê di çend rojan de bikin, lê ew nizanin ku miletê Îranî, bi dîrokeke çar heta pênc hezar salan, dê li ber Îsraîlê, ku 75 salî ye, serî natewîne. Trump tê û gefê li me dixwe ku divê miletê Îranî teslîm bibe, di demekê de ku ev xeta sor a gel e û miletê Îranî qet teslîmî dijminan nabe. Tiştê mezin ku di şerê 12 rojî yê ferzkirî de qewimî, yekîtiya navxweyî û derveyî di navbera miletê Îranî de bû. Heta ew kesên ku li derveyî Îranê hebûn û li dijî Komara Îslamî ya Îranê bûn jî hatin û gotin ku Îran welatê me ye, her çend nakokiyên me hebin jî, li ser welatê me yekîtî heye. Bê guman, di nav van firotiyan de, xayîn hebûn mîna kurê Şah ku baweriya wan bi welat tune.
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beyt (S.X) zêde kir: Me di şerê 12 rojî yê ferzkirî de şehîdên mezin winda kirin. Şehîd Baqirî, Reşîd û Hacîzade her yek parçebûnek bûn, lê me serxwebûna xwe winda nekir. Eger hûn li nexşeya Îranê ya 200 sal berê binêrin, ew pênc qat ji nexşeya niha mezintir bû, û padîşahên bêkêr di peymanên Turkmençayê de deverên berfireh ên Îranê winda kirin. Lê me di serdema Parastina Pîroz de heşt salan şer kir, û dijmin nekarî yek santîmetreyek ji axa me bigire. Dijminê siyonîst jî dixwest di şerê 12 rojan ê ferzkirî de Îranê bike çar welatan, lê Rêberê Bilind, fermandarên leşkerî û miletê Îranê nehiştin ku armancek wusa pêk were. Di heman roja ku fermandarên leşkerî yên welatê me şehîd bûn, Rêberê Şoreşê van fermandarên şehîd bi fermandarên nû guherand û fermanên ku mûcîzeyek bûn û divê werin teqdîrkirin da. Şoreşa Îslamî ya Îranê û Rêberê Bilind di bala Parêzvanê Serdemê (AS) de ne, ji ber vê yekê Şoreşa Îslamî ya Îranê ne armanc e ku bi hêsanî were hilweşandin, û ev şoreş armanc dike ku bibe pêşgotina derketinê.
Îsraîl; Xerabiyeke Mutleq û Dijminê Cîhanî yê Mirovahiyê
Endamekî Meclîsa Pisporan, behsa piştgiriya cîhana Îslamî ji bo Komara Îslamî ya Îranê kir û got: Di şerê 12 rojî yê ferzkirî de, me piştgiriya alimên Şîe û Sunnî yên cîhanê ji bo Komara Îslamî ya Îranê dît, 21 welatên Ereb û Îslamî daxuyanî dan û êrîşên rejîma Siyonîst li ser welatê me şermezar kirin. Alimên Pakistanî jî ketin nav vê mijarê, û Allama Seyîd Sacid Ali Neqavî got ku em amade ne ku bi her awayî piştgiriyê bidin Komara Îslamî ya Îranê. Em spasiya gel û alimên olî yên Pakistanê dikin ji bo piştgiriya wan a tevahî ji bo Îranê. Ev şer di navbera Îslam û bawerî û bêbaweriyê de bû, Îsraîl temsîla bêbaweriyê ye û Îrana Îslamî temsîla baweriyê ye. Siyonîst têk çûn, Îsraîl kûçikekî zincîrkirî yê har e ku piştî terikandina Îranê, çû Sûriyeyê û ew kir hedef,
Wî berdewam kir: Divê kesek rejîma Siyonîst bixe cihê wê, ev rejîm karîbû her welatekî ku êrîşî wî kir têk bibe, lê rejîma Siyonîst li her cihê ku bi neteweyan re têkilî danî têk çû, û ev rejîm di şerê bi hikûmetan re ne serket, tenê di şerê bi Îranê re serket, û têk çû û li erdê ket. Hêzên çekdar ên welatê me derbeyên giran li rejîma Siyonîst dan, û em amade ne ku dîsa bi vê rejîmê re şer bikin, bê guman Siyonîst nikarin. Divê em hişyar bin û divê alimên me bi têgihîştî tevbigerin.
Ayetullah Remezanî, diyar kir ku Pakistan welatekî mezin ê Îslamî ye û got: Ev welat, bi nifûsa xwe ya mezin û hejmareke mezin ji peyrewên mekteba Ehlê Beytê (S.X), welatekî biryardar û bi bandor e, û em spasiya miletê Pakistanî dikin, di nav de Allama Seyyed Sajid Elî Neqvî, ji bo piştgiriya wan a ji bo Komara Îslamî ya Îranê di şerê 12 rojan de. Guman tune ku piştgiriya cîhanê ji bo Îranê nîmeteke îlahî bû. Nefreta li dijî Îsraîlê roj bi roj li cîhanê zêde dibe, û ev pirsgirêk dibe gerdûnî. Ev tumora kanserê gefê li ser cîhana mirovahiyê ye, û li gorî Îmam Musa el-Sedr, rejîma Îsraîlê ji Şeytan xirabtir e, û ev rejîm bi tevahî xerab e.
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (S.X) destnîşan kir: Sîstema Komara Îslamî ya Îranê bi desthilatdariyê pêş dikeve, û vê pergalê rûmet û serxwebûna xwe parastiye, rûmetek ku ji hemî beşên miletê Îranî yê dilsoz re ye. Di rojên şerê 12 rojî yê ferzkirî de, me dît ku gelê Îranê ji her qatên jiyanê li cihê bûyerê ye, di heman demê de siyonîst, dema ku dengê mûşekên ku digihîjin deverên dagirkirî dibihîstin, diçûn stargehan û heta berî ku bikevin stargehan bi hev re şer dikirin. Ev rûmeta Şoreşa Îslamî ya Îranê ye û Misilman îro li cîhanê bi serbilindî dijîn. Pakistan, wekî welatekî dost û bira, di dema şer de li kêleka Îranê rawestiya. Ez hêvî dikim ku yekîtiya Misilmanan roj bi roj zêde bibe û bigihîje xalekê ku tu dijmin nikaribe bikeve welatên Îslamî.
..............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Ayatollah Remezanî
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (S.X)
Your Comment