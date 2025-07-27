Serokê Tevgera Cîhada Îslamî ya Filistînî li Libnanê got ku:Urdun û Misir alîkarîya Xezeyê nekirin, û weqfa mirovî ya qaşo li wir wek xefika mirinê ye

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehl-ul-Beytê (S.X) –ABNA- Di rojên dawî de artêşa Îsraîlê gihîştina barhilgirên alîkariya mirovî bo Xezzeyê ragihand û îdia kir ku ew ê operasyonên leşkerî yên li Xezzeyê ji bo rojekê rawestîne da ku gihîştina vê alîkariyê hêsan bike. Ji aliyekî din ve, dezgehên medyayî yên erebî jî îdia kirin ku kamyonên ku alîkariya mirovî hildigirin ji sînorên welatên erebî, bi taybetî Urdun û Misrê, an jî bi rêya hewayî ji Erebistana Siûdî derbasî Xezzeyê bûne. Ev di demekê de bû ku ofîsa medyayî ya hikûmeta Xezeyê daxuyaniyek da û îdiayên Îsraîlê yên li ser rawestandina operasyonên leşkerî red kir û tekez kir ku ti alîkarî ji sînorên Urdun û Misrê derbasî herêmê nebûye. Di vê çarçoveyê de, Mehfûz Munawer, serokê tevgera Cîhada Îslamî ya Filistînî li Lubnanê, di hevpeyvînekê de bi nûçegihanê ajansa nûçeyan a IBNA re bersiva nezelaliyên li ser ketina alîkariya mirovî bo Xezeyê da:
Hûn îdiayên rejîma Siyonîst ên li ser danîna agirbestek mirovî ya demkî li Xezzeyê û ketina barhilgirên alîkariyê bo Xezzeyê çawa dinirxînin? Ma hûn statîstîk û hejmarên ku li ser hejmara barkirin û ketina wan ji welatên Erebî yên wekî Misir û Urdunê an jî bi rêya hewayî hatine weşandin piştrast dikin?
Her tiştê ku dagirker îro qala wan dikin bi tenê şaş e. Pêşî, tevî hemû nermbûna ku berxwedanê nîşan daye û tevî helwestên ku vê dawiyê ji hêla berxwedanê ve hatine ragihandin dema ku van danûstandinên nerasterast bi rêya navbeynkaran birêve dibin, li ser agirbestê lihevkirinek nehatiye kirin. Bê guman, xala ecêb helwesta ku ji hêla nûnerê Amerîkî ve hatî ragihandin bû, ku her kesî matmayî kir, hetta yên ku van danûstandinên li ser alîkariyê dişopandin.
Bê guman her kes dibîne û dibîne ku alîkarî tune. Tu kamyon nakevin an jî neketine Şerîda Xezzeyê. Ev mîqdara alîkariyê ewqas piçûk e ku ji alîkariyê bêtir pirsgirêkan diafirîne.
Pirsgirêkek din jî ev e ku gotegotên li ser alîkarî û kamyonên ku dikevin Urdunê bi tevahî derew in. Tu kamyonek jî bi rêya Urdun, Misir, an jî ti rêyek têkildar, ne jî bi rêya hewayî, neketiye. Me ev nûçe li ser medyaya civakî bihîst û dît. Ev gotegot bê guman hewldanek e ku wêneya vê rejîmê ku Şerîda Xezzeyê dorpêç kiriye baştir bike. Dema ku birayên me yên Yemenî bendera Eylatê dorpêç kirin, me dît ku çawa kamyon bi rêya erdên Ereban ketin vê herêmê. Mixabin, ev tenê reklam an jî dengvedanek medyayî ye û ne tiştek din.
Rewşa mirovî ya li Şerîda Xezzeyê di bin bombebarana Îsraîlê de çawa ye, nemaze di rêzên ji bo alîkariya mirovî ya bi navê alîkariyê de?
Guman tune ku alîkariya ku tê belavkirin, nemaze bi rêya Weqfa Mirovî ya Xezzeyê ya bi navê, xefikek mirinê ye. Mixabin, tiştê ku tê peyda kirin qet nirxek wê tune. Heta dema ku dor tê ser kîsikên ard, ji bilî vê rastiyê ku welatiyekî Xezzeyê dibe ku biçe kîsikek ard bistîne û dibe ku careke din venegere, ev kîsika ard bi giraniya asayî ya 50 kîlogramî nayê peyda kirin, lê giraniya wê ji 10-15 kîlogramî zêdetir nabe. Gelê Xezzeyê îro bi vê rewşê re rû bi rû ye. Xirabbûna rewşa mirovî, ku me di sedsala 21-an de qet nedîtiye, bûye rewşek kujer. Pirsgirêka alîkariyê bêtir bûye sûcên li dijî gelê Filistînê. Mixabin, cîhan dibîne û dibihîze, lê tiştek nake. Gelê Filistînî bi awayên cûrbecûr tê kuştin, û ev yek ji wan e.
Ev dafikên mirinê ne, ne cihên belavkirina alîkariyê an dabînkirina tiştên ku gelê Xezzeyê hewce dike da ku bi krîza ku ew dijîn re mijûl bibin.
Hûn rewşa nexweşxane û karmendên bijîşkî û tîmên alîkariyê yên Xezzeyê çawa dinirxînin, bi şert û mercên heyî û nebûna derman û alavên pêwîst?
Rewşa nexweşxaneyan; wekî ku her kes dizane, li Şerîda Xezzeyê yek nexweşxane jî nemaye. Zêdetirî sî nexweşxane rasterast ji hêla dijmin ve hatine hedefgirtin. Hin ji wan bi tevahî hatine hilweşandin, hin qismî hatine hilweşandin, û hin jî hatine girtin. Di wan nexweşxaneyan de bijîşk, hemşîre û heta nexweş jî hatine girtin.
Niha em li ser du an sê nexweşxaneyan diaxivin ku kapasîteya xwe ya hindik bikar tînin û xizmetan peyda dikin, nemaze ji ber ku ew bi krîzek sotemeniyê re rû bi rû ne da ku nexweşxane û alavên bijîşkî bixebitin. Ji ber vê yekê, em li ser krîzek tenduristiyê diaxivin ku di dîrokê de, li tu bajarekî dorpêçkirî de bêhempa ye.
Erê, tiştê ku diqewime helwestek mirovî, helwestek navneteweyî, hetta ji wezaretê, ya ku jê re Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanê tê gotin, Bijîşkên Bêsînor an saziyên bi nav û kevneşopiyên weha hewce dike.
Mixabin, bijîşk jî rastî kuştin, girtin û îşkenceyê tên, mîna ku xebatkarên alîkariyê ji aliyê helîkopter û dronên dijmin ve tên hedefgirtin. Hejmareke pir mezin ji şehîdan bijîşk, hemşîre û xebatkarên alîkariyê ne. Ambûlans hema hema kêm in û hejmara wan ji tiliyên destekî derbas nabe. Ji ber vê yekê, ew têrê nakin ku bi êrîşên dubare yên dijmin re rû bi rû bimînin.
Hûn ji civaka navneteweyî û cîhana Ereb û Îslamî re çi dibêjin da ku alîkariya gelê Filistînê, bi taybetî jî Xezzeyê bikin?
Mixabin, em ji axaftina li ser civaka navneteweyî westiyane, hetta ew kesên ku me carekê ji wan re gotibû ku behîskirina li ser civaka navneteweyî mîna behîskirina li ser mîrajê ye. Îro, ma civaka navneteweyî nabîne ka çi diqewime? Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî, Meclîsa Giştî ya Neteweyên Yekbûyî, rêxistinên mafên mirovan, rêxistinên jin û zarokan, ev hemû nav tenê bi axaftina li ser Xezzeyê razî bûne.
Her tiştê ku îro li Şerîda Xezzeyê diqewime bi awayekî zindî tê weşandin, ji ber vê yekê îro kes nikare bêje, "Min nebihîst û ne jî dît," an jî "me pir dereng fêm kir." Ji ber vê yekê, îro her kes berpirsiyariyek heye. Bê guman, berpirsiyariya yekem li ser civaka navneteweyî ye bi saziyên wê yên mezin ku piştî Şerê Cîhanê yê Duyemîn divê mirovan, her mirovekî biparêzin.
Tiştê ku îro di asta Ereb û Îslamî de diqewime, li gorî tevger û serhildana ku em li meydan û bajarên cîhana Rojava ji bo piştgiriya Xezzeyê dibînin, xemgîn e. Em li tu bajarî ji bilî Yemena me ya delal, tu xwepêşandanan nabînin.
Em xwendekarên li Dewletên Yekbûyî dibînin ku ji hêla Serok Donald Trump ve bi derxistina ji zanîngehê, rawestandina bursan, an jî derxistina ji Dewletên Yekbûyî têne tehdît kirin, lê ew dîsa jî li kêleka Şerîda Xezzeyê radiwestin. Mixabin, em tevgerek wusa ji xwendekarên Ereb li seranserê cîhana Ereb û Îslamî nabînin.
Eynî tişt ji bo bijîşkên cîhanê jî derbas dibe ku piştgiriyê didin hevkarên xwe yên li nexweşxaneyên Xezzeyê. Mixabin, cîhana Îslamî û cîhana Ereb bi gelemperî ji cihê bûyerê dûr in. Îro, her kes berpirsiyar e û kes bêguneh nîne. Xwîna xelkê Xezzeyê, xwîna xelkê Şerîaya Rojava, xwîna xelkê başûrê Lubnanê hemû berpirsiyariya wan kesan e ku dibînin û dibihîzin, lê tiştek nakin.
