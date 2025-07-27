"Kilîdê hemû başî û xerabîyan li vir e..."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Îmam Baqir (s.x) gotine: "Bi rastî ev ziman, kilîda her qencî û şerî ye. Ji ber vê yekê, gerek mu’min zimanê xwe bi mihr bike, wekî ku zêr û zîvê xwe dimihre."
Ziman yek ji sedemên bextiyarî û şaqizbûna mirov e. Ji ber vê yekê, di gelek rîwayetan de li ser bandor û xesarên zimanê hatîye bal kişandin. Di raporê nû de hate dîtin ku piraniya sûcên ku têne kirin, ji zimanê derdikevin û ziman di beramberî endamên din de, di rêza yekem de ye. Gazindiyên ku ji malbat û xaniyan tên, bi piranî girêdayî berdan û bêkontrollbûna ziman in. Ji ber vê yekê, divê mirov zêdetir li ser zimanê xwe xwedî derkeve, da ku her tişt ji zimanê neyê gotin.
Îmam Baqir (s.x) di vê rîwayetê de gotine ku ziman kilîda hemû qencî û neqencî ye, ji ber vê yekê divê mu’min zimanê xwe wekî zêr û zîvê xwe biparêze. Ew ne gotiye ku mirovên bêdîn û bêpîr zimanê xwe bigirin, lê gotiye ku **mu’min** divê zimanê xwe biparêze. Ji ber ku piraniya gunehên wekî gîbt, derew, xirabgotin, buxtan, û hwd. hemû ji zimanê derdikevin.
Ji yekî ji mamosteyên medreseyê(Hewze ilmiye) ku hemşêrîyê **Allame Tabatabaîy (r.a)** bû, hate vegotin ku wisa gotibû:
"Rojekê Allame Tabatabaîy (r.a) hat odeya min di medreseya Feyziye de. Gava ket hundur û rûnişt, pirsî: ‘Li vir xeybet hatiya kirin?’ Min got: ‘Belê! Berî ku hûn werin, çend mamoste li vir bûn û gîbt kirin.’ Allame (r.a) fermanda: ‘Odeya ku xeybet lê bê kirin, xêr û tewfîq lê nîn e.’ Û ji min re got: ‘Odeya xwe biguherîne!’"
Di gotinên kurt yên **Emîrê Mu’minîn Îmam Elî (s.x) de (gotina 40-em) wiha hatiye gotin:
"Zimanê aqil li pişt dilê wî ye, û dilê ehmeq li pişt zimanê wî ye."
Di şiroveya vê rîwayetê de, ji Seyid Rizayî (r.a) hate vegotin ku wisa gotiye: "Mebesta Îmam (s.x) ev e ku mirovê aqil zimanê xwe berde, ta ku bi dilê xwe şêwir bike [ango, peyva ku dixwaze bêje, ji dilê xwe derbas bike û paşê bêje]. Lê ehmeq tiştê ku bê zimanê wî, bêyî lê fikirînê dibêje."
Xudayê Mezin em bike ku em karibin zimanê xwe kontrol bikin û gotinên bêwate û bêhesab nekin."
---
Nêrînek:
Ev gotar girîngiya **parastina zimanê** û bandora wî ya mezin li ser jiyana mirov diyar dike. Wekî ku di hadîs û rîwayetan de hatiye gotin, ziman dikare bibe sedema qencî an jî şerî. Ji ber vê yekê, divê em her gav li peyvên xwe baldar bin û bêyî fikirîn tiştan nejin.
Your Comment