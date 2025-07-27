Nîşan û posterê dorê duyemîn a "Nehnû Ebna’ul-Huseyn (s.x)" hatin rojavakir, bi armanca nîşandanî berxwedana şiyan li rêya Îmam Huseyn (s.x).

Li gorî ragihandina ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlebeytê(s.x) – ABNA– Merasîma weşandina nîşan û postera duyemîn çalakiya ragihandinê ya "Nahnu Ebna el-Huseyn" di êvara îro yekşemê, 5ê Murdadê, bi beşdariya Masûd Necabetî, mamosteyê grafîkê yê navdar ê welat û komeke çalakên huner û ragihandinê, li sala civînên ajansa Ebna ya bajarê Qumê pêk hat.
Rola huner û ragihandinê di nasîn û naskirina Erbeyînê de
Mamosta Masûd Necabetî di vê merasimê de, bi gotina girîngiya lidarxistina duyemîn çalakiya ragihandinê ya "Nahnu Ebna el-Huseyn", got:
"Di warê berhemên ragihandinê yên derbarê Erbeyînê de, cihê vî celeb çalakiyê vala bû û hewcedariya wê hebû. Her tim di festîvalan de me endîşeya paşê çi dibe kirîye. Mînak, di warê hunerên dîdarî de gelek berhem digihîjin me, lê belaşîn û belavkirina wan berheman pirsgirêk hebûn. Lê baş e ku duyemîn çalakî ji aliyê ajanseke ragihandinê ve tê lidarxistin û êdî pirsgirêkên belavkirinê nîn in."
Wî berdewam kir:
"Nasîna min bi mêrgîrîya Erbeyînê bi saya çalakên ragihandinê bû. Di sala yekem de, bi rêberiya Hecî Îslam Penahiyan, di koma hunermend û ragihîneran de çûm Erbeyînê. Berî wê jî, bi gotinên hevalan û wêneyên ku operatöran girtibûn, min nasîna xwe bi vê merasimê re kiribû û bêhêzîya wê dikir."
Mamosteyê Navdar ê Grafîkê: "Hunervan jî Di Mêrgîrîya Erbeyînê de Cih Digirin"
Mamoste Masûd Necabetî, bi gotina ku hunermend û çalakên hunerê jî beşdarî mêrgîrîya Erbeyînê dibin, zêde kir:
"Her kes ku diçe mêrgîrîya Erbeyînê, bi xwe difikire ku dikare çi bike. Mînak, ez di cara yekem a beşdariya xwe de, qumaşek dîtim û li ser nivîsîm 'Ya Huseyn(ê)', ku bû nîşana karwana ragihîner û hunermendan. Piştî wê, min dest bi nivîsandina kalîgrafiyên Erbeyînê kir, û di van salên dawî de gelek "mekeb" (xizmetgeh) ji aliyê hunermend û ragihîneran ve hatine avakirin da ku li ser Erbeyînê bixebitin."
Çalakiyek ji bo Belavkirina Şêwaza Jiyana Huseynî di Medyayê de
"Hesen Sedrayî Arif", birêveberê ajansa Ebna, bi peyva xwe li ser armanca vê ajansê got:
"Ajansa Ebna, ajanseke bi 27 zimanan e ku armanca wê sereke bal kişandina li çalakiya şîrxwazên Mekteba Ehlebeyt(s.x) li seranserê cîhanê ye. Ev ajans, nûçeyan bi zimanên cuda belav dike û çavkaniyek girîng ji bo gelek welat û parzemînên cîhanê ye. Bi taybetî, beşa 'me'arif' (zanyarîya dînî) û şêwaza jiyanê di Ebna de her ku çêtir çalak bûye, û naverokên ku li ser jiyana dînî û felsefeya Ehlebeyt(ê) ne, têne pêşkêş kirin."
ABNA: Piştgirî ji Çalakiyên Dînî, Medyayî û Çandî ya Navneteweyî
Masûd Necabetî bi şirovekirina armancên ajansa Ebna got:
"Ebna xwe dispêre avakirin, beşdarî û piştgiriya çalakiyên dînî, medyayî, çandî û navneteweyî. Sala borî me cara yekem çalakiya medyayî ya 'Nahnu Ebna el-Huseyn(s.x)' li dar xist ku 800 berhem ji 7 welatên cîhanê hatin şandin. Em hêvî dikin ku di vê salê de duyemîn çalakî bi welatên zêdetir, berhemên çêtir û astek bilindtir were lidarxistin. Armanca vê bûyerê, xurtkirina berhemên hunerî û medyayî yên li ser Erbeyînê bi nêrîna navneteweyî ye, û her weha nîşandana çand û baweriyên cuda yên beşdaran."*
Ji Wêneyên kamerayên Profesyonel û telefonên desta bigire heya Vîdyoyên Belgeçêkirî û Vlogan
"Esxerî", sekreterê duyemîn çalakiya medyayî ya "Nahnu Ebna el-Huseyn(s.x)", di derbarê dîroka vê bûyerê de got:
"Sala borî cara yekem vê çalakiyê me lidarxist, û nêzîkî 800 berhem ji 7 welatan hatin şandin. Beşdariya berfireh a eleqedaran sedem bû ku em vê salê jî duyemîn çarê pêk bînin. Ev çalakî di çend şêwazan de tê lidarxistin, û daxwazname ji bo şandina berheman hate weşandin."
Wî zêde kir:
"Wêne û vîdyo ji şêwazên sereke yên vê çalakiyê ne. Beşa wêneyan ne tenê ji bo wênegiranên profesyonel e, lê ji bo wêneyên bi telefona destan jî vebûye, ji ber ku gel di Erbeyînê de bi piranî bi telefonên xwe anînên vê bûyerê qeyd dikin. Ji bo beşa vîdyoyan jî, em berhemên wekî raportaj, belgeçîroknasî û vlogan qebûl dikin da ku em nûjenî di medyayê de jî piştgirî bidin."
Baldaynîya Taybet ji bo "Hîşiya Sun'î(Çêkirî) " di Riwêta Erbeîynê de
Esxerî, beşa hîşiya sun'î wekî yek ji beşên duyemîn çalakiya medyayî ya "Nahnu Ebna el-Huseyn(ê)" binav kir û got:
"Berhemên wekî wêne, deng û vîdyoyên ku bi hîşiya sun'î û li ser mîhengê Erbeyînê hatine çêkirin, dê di vê beşê de bêne nirxandin."*
Beşa Taybet a Navneteweyî: "Cîhanek di Hemêza Huseyn(s.x) de"
Sekreterê çalakiyê li ser beşa navneteweyî got:
"Ji ber ku Ebna ajanseke navneteweyî ye, me beşa bi navê 'Cîhanek di Hemêza Huseyn(s.x) de' amade kiriye. Di vê beşê de, bal dê bê kişandin ser beşdariya mêvanên navneteweyî û alayên welatên cihêreng di rêyên rêwîtiyê yên Kerbela Muellayê û civîna mîlyonî ya Erbeîynê."
Heyeta Dadgeran û Beşa Hîşiya Sun'î(Çêkirî)
Wî zêde kir:
"Mamoste Mihemed Exlaqî, wênegirekî pêşeng ê Qomê û sekreterê beşa wêneyan ya Abna, serekê heyeta dadgeran e. Dadger ji welatên wekî Iraq, Behreyn û Tirkiyê dê beşdar bin, wekî "Samir el-Huseynî" (Iraq) û "Nahî Elî" (Behreyn). Di beşa hîşiya sun'î de jî, Zengir Zend, çalakek navdar ê vê qadê, dê beşdarî dadgeriyê bibe."
Dema Dawî ya Şandina Berheman
Esxerî got:
"Ji roja îro heta 30ê Mirdadê, dikaribe berhemên xwe bi 14 zimanan bişîne. Berhem dikarin li ser malpera çalakiyê an jî li ser platformên civakî yên wekî Îta, Bale, Telegram, Înstagram û Îmo, bi navê nahno_abna_alhussain@* werin şandin. Ji bo agahiyên zêdetir, dikarin serî li malpera çalakiyê bidin: [https://B2n.ir/wk3161](https://B2n.ir/wk3161)."
Xelatên Berbijêr û Bêhtirîn Berhem
"Bi piştgiriya Meclisa Cîhanî ya Ehlebeyt(ê) û Ayetullah Remezanî, xelatên hêja ji bo yekemîn heta sêyemîn beşdarên her beşê dê bêne dayîn. Her wisa, 40 beşdar ên din jî dê xelatên manewî werin girtin."
Merasîma Weşandinê û Kîlamên Dawî
Di dawiyê de, nîşan û postera duyemîn çalakiyê bi beşdariya Masûd Necabetî (grafîker) û Hesen Sedrayî (birêveberê Ebna) hatin weşandin. Di vê merasimê de, helbestvan Emîr Huseyn Akar helbestên ayînî xwend û klîbên Erbeyînê hatin pêşkêş kirin.
