Konsulên Îranê li Hewlêr û Silêmaniyê bi Talebanî re civiyan

25 July 2025 - 00:59
Serokê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê (YNK) Feramerz Esedî, Konsolê Giştî yê Komara Îslamî ya Îranê li Hewlêrê û Mihemed Mehmûdiyan, Konsolê Giştî yê Komara Îslamî ya Îranê li Silêmaniyê pêşwazî kir.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di hevdîtinekê de ku bi Îmad Ehmed û Dr. Xesrew Gul Mihemed re pêk hat, endamên Mekteba Siyasî ya YNKê amade bûn, rewşa giştî ya Iraq û herêmê nîqaş kirin.

Herdu alî li hev kirin ku têkilî û hevkariya di navbera Herêma Kurdistanê û Komara Îslamî ya Îranê de pêş bixin, bi taybetî ji bo afirandina hawîrdorek guncawtir ji bo danûstandinên bazirganî û xebata hevbeş.

Peymanek mûçeyê ya nû mijarek din a civînê bû.

Bafel Talabanî bang li Herêma Kurdistanê û Bexdayê kir ku pabend bin û got, hewldanên me dê berdewam bikin û israr bikin ku jiyanek baş ji bo gelê me yê delal peyda bikin.

