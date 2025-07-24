Konsulên Îranê li Hewlêr û Silêmaniyê bi Talebanî re civiyan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di hevdîtinekê de ku bi Îmad Ehmed û Dr. Xesrew Gul Mihemed re pêk hat, endamên Mekteba Siyasî ya YNKê amade bûn, rewşa giştî ya Iraq û herêmê nîqaş kirin.
Herdu alî li hev kirin ku têkilî û hevkariya di navbera Herêma Kurdistanê û Komara Îslamî ya Îranê de pêş bixin, bi taybetî ji bo afirandina hawîrdorek guncawtir ji bo danûstandinên bazirganî û xebata hevbeş.
Peymanek mûçeyê ya nû mijarek din a civînê bû.
Bafel Talabanî bang li Herêma Kurdistanê û Bexdayê kir ku pabend bin û got, hewldanên me dê berdewam bikin û israr bikin ku jiyanek baş ji bo gelê me yê delal peyda bikin.
Your Comment