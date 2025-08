Girtiyên Siyasî yên Behreynê Birçîbûna Protestoyê dikin ji bo Hevpeymaniya gelê Xezzê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beytê (S.X) – ABNA-Girtiyên siyasî yên li Zindana "Cew" ya Behrêynê ragihand ku ji roja Sêşemê dest bi greva birçîbûnê dikin û xwarinê red dikin. Ev çalakî bi armanca piştgiriya gelê mazlûm a Xezzeyê û hişyarkirina wijdana neteweyên Îslamî û afkarê cîhanê tê kirin.

Di daxuyaniyeke wan de tê gotin:

"Wijdana cîhanî, heke hîn jî sax be, niha di nav ceribandinekî zor de ye. Çimkî ew bêdeng e û berî berî hemû wenda û komkujiyan a li dijî gelê qeyrewar a Xezzeyê de bê alîkarî dimîne."

Girtiyên siyasî di daxuyanîya xwe de dîsa teqez kirin:

"Zilm û qirkirin gihîştiye astekî ku gelê bêparastin a Xezzeyê ber çavê cîhanê ji birçîbûnê dimire, bêyî ku dengê hilbijartî û girîng were bilind kirin. Em, wek girtiyên Behrêynî, amade ne ku bi birçîbûnê xwe bi wan parve bikin; ev kêmtirîn tişt e ku dikare ji destê me were."

"Divê bêdengî qediya were û tevgera çalak û berdewam bi dawî re bibe. Normalîzekirina têkiliyên bi rejîma dagirker divê were red kirin û bi şikoyet û rûberûbûnê hate civandin."

Di dawiyê de, wan gotinên Ayetullah Şêx Îsa Qasim jî bîranîn:

"Em xwedî neheqî ne, heke em di hember van fecaet û qirkirinên ku bi ser birayên me yên Musliman yên li Xezzeyê têne xistin bêxem bimînin. Divê her tiştê piçûk an giran hebe, em bi wan parve bikin; çimkî êşa wan bi qasî çiyayên bilind giran e."

Etîket:

#Behreyn #GrevaXwarinê #Xezze #MirovahiyaCîhanî #GirtiyênSiyasî