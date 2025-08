Serdar Naînî: Düşman bingehên sereke yên hêz û qeweta Îranê nizanîye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA Serdar Eli Muhammed Naînî di gotinên xwe de di çarçoveya pîrozkirina şehîd Remezan Eli Çobdari û şehîdên hêzên hêza Îranê de got:

“Dewleta Siyonîst di şerê dawî de bi ‘çeşîdî xwe ava kirî ya Îranê ya zaif’ dest bi tevgera leşkerî kir.”

Ew îzah kir: Ev şerê 12 rojan a lêxistinî ya dewleta Siyonîst û Amerîkayê, şerê Îranê bi tenê, bi tevahiya NATO-yê bû.

Ew îzah kir ku: “Îro em li rewşek ne ku karên têgihiştinî û rewşenbîrî yên dijminê beşek girîng ji şerê kombîne ne. Di vê şerê de, medyayê, xwedî qelem û karên çandî û medyayî rolê girîng dikin. Ev şer bi şêweyên cuda û formên cuda yên medyayî tê pêk anîn. Di vê şerê de em hewce ne ku lêşkeriya tevgerê hêvî bikin. Lêşkeriya me ya îro bi pêvajoya têgihiştinê ne hevre ne.”

Dijmin di vê şerê leşkerî dawî de têk çû, lê ew şer di afirandina rojnamevanîyê de berdewam dike. Îro raya û bawerîyan ne ku bingehên şekilandina jiyanê ya civakî ne.

Naînî balê da ku: “Îro kesê ku dikare wêneyê baştir biafirîne û rastiyên baştir nîşan bide, serketî ye. Avakirina bîranîna zîhni herî girîng e ji hêzê civakî. Xwînkirina şexsiyeta zihni ya civakê û nasnameya neteweyekê, herî mezin tirsa ku civakê bi wê re reşandin e.”

Yek ji endamên têkiliyên giştî ya Sepahê Pâsdarân got: “Beşa mezin a şerê 12 rojan a şerê medyayî, pêvajoya rewşenbîrî û têgihiştinî bû. Em di şerê dawî de li karên medyayî heta qasî ye serketinî bûn. Heke medyayî serketî nebû, ew medyayên neteweyî û rojnamevanan nêzîkî hedeften nebûn. Dijmin di şerê dawî de bingehên hêz û hêzên zanistî, serokatên leşkerî û bingehên operasyonî, navenda agahdariyê û ewlehiyê, û medyayî ku navenda gotarê bû, amedîya serhêltiyê bûn, amedîya şerê xwe kir.”

Ew zêde kir: “Her şer bi yek sedem dest pê dike lê armanca şer cuda ye ji wê ku tê gotin. Dewletê desthilatdar nekaribû hêzê herêmî û serhêl û têkildar bibe. Cihên yekîtiya Îslamî hemû awayên hêz û rêveberiya xwe guherand. Ew di ber şerê de rasti gotin; armanca me tevgerandina Îranê ye. Rêberî got: Pirsa Amerîkayê û dewleta Siyonîst bi Îranê ya hêzdar e, bi Îranê ya hêzdar û gelî.”

Ew got: “Ev şer nîşan da ku hilbijartina leşkerî ji bo guhertina şêwaz û tevgerandina ne tenê kar nayê, lê gel jî cihê xwe pêk tîne. Ev şer gelek derfetên mezin bûn. Fikrê ‘Îran zaif e’ rang xwe wenda kir, têgihiştina ku ji hêzê difaî ya Îranê heye guherand. Dişirove bû ku tevgera li Îranê xercê mezin heye. Dişirove bû ku dijmin bingehên sereke yên hêza Îranê tê nayê zanîn.”

Serdana Sepahê Pâsdarân jî got: “Bi terora serokatîyan, bersiva qet’î û giran dan. Tevgerên top û hêlikopterî xedemên giran li dewletê şikestandin. Dijmin di amancên xwe yên ku bi rasti ragihandin têk çûn. Afsaneya nebûna şikestê ya derbarê pêşîniya dijmin şikest. Topên Îranî tevahiya erdên dijminê neçalak kirin. Bi planên çalakên fêrbûyî yên hêza hawafeza Sepahê ji bo kirina tevgera topan, her dem bêhnavê nebez, malparê, şûna vegerî şer dîtin. Di dawiyê de bi şikestina jîrîya dijmin û qelsiya wisa xwest şer rawesta û daxwaza rawestina şer kir.”

Ew îzah kir: “Ev şer berhemên veşartî gelek hene ku bi demeke kurt bi şandina rêberê ve zêde tên vekirin. Di derbarê difaê pîroz jî gotin 80 sal hewce ye ku ew xezîne reş hatî berhevkirin.”

Naînî got: “Ji ber yekîtiya neteweyî ya Îranê û hêza topanê yên Îranê, bangeha rejîma Siyonîst her dem tê zêdekirin. Bersivên Îranê di şerê 12 rojan de jiyana di erdên biçûk yên dijmin de xwîn hez kiriye. Nefasên rejîma Siyonîst bi giranî neçe.”

Ew jî got: “Em bi rastî agahî hene li ser rewşa nebaş, tensaîya rewşenbîrî û qelsiya navberê Israilê. Rêxistinên navneteweyî û ramanên giştî yên cîhanê û hevalên Amerîkî şikestina we di şerê xercê mezin de şandine. Dijmin agah be û hewce be ku careke din herî şermezarî li sûriyê Îranê bikar bîne, hûnê nefasên xwe di erdên dijmin de bidin qut.”

Ew zêde kir: “Trump hîn nekaribû fikrên giştî ji bo zarara ku di hevkarîya xwe bi Îsrailê de li ser Îranê çêkir şerh bike. Baş e ku serî li ser binkeya Al-Adid şewitandinê bike, binêre çi sedemên ser we hatin, piştî wê hîndek ketin ser ziman û têhawir bike. Rejîmek ku ji ber qelsiya bi pêvajoya topan a Îranê têk çû, niha bi hêvî tiştên nû tê şikestin. Rejîma Siyonîst hewce ye agah be ku her şerê nû dest pê bike, desthilata şerê rawesta di destê me de ye.”

Ew îzah kir: “Em neynê şandina nebez li erdên dijmin rawestînin. Dema ku derketin ji malpar, hûnê zêdetir ji şerê 12 rojanî hûrdeman û îqrebînî temaşe bikin. Serokên rejîma Siyonîst bi bersivê zû û têkçûna tevgera topan ên Îranê di saetan destpêka şerê de nasîbî kirin. Dijmin agah be, heke têkoşîn dubare be, jiyana bersiv û qada şerê dikare biguherîne, bersivan bêkêmasî bibe.”

Serdana Sepahê jî di destpêka peyamê de bi hejmarên şehîdan a şerê lêxistinî 12 rojan a dewleta Siyonîst û Amerîkayê, serok, zanistvan û şehîdan bi rêz hatin bîranîn. Ew got: “Şehîd hene ku bi Xwedê re rizq dikin, civakê bi jiyan, şeref û hêzê dinyayî didin. Şehîd hene ku nîzîk û şahit in, şexsiyeta şehîd, armanc û xewnên şehîd di nav civakê de berdewam dikin. Şehîdên hêza hêzê Îranê hêz û şerefê Îranê li cîhanê nîşan da, hemû plan û hesaban yên dijminê Siyonîst û Amerîkayê di şerê lêxistinî 12 rojan de şikestin.”

Ew jî got: “Şehîdên hêza hêzê di şerê kombîne û giran de bi dilsozî bûn. Ew ji tiştê nebirînin, di nav deriyê dijminê mezin de tirs û teror çêkirin. Heta ku dijmin qels bû, şikest pêk anîn û bi navbera derbasbûna şer daxwaza rawestina şer kir.”

Naînî jî got: “Şehîd dikarin di jiyana xwe de nenas bûn, lê piştî şehîd bûn jiyan û şîngehên wan zelal dikin. Malbata şehîdan ku bi şehîdanê Kerbelayê xwe şiyarî û hêzdarî kirin, şeref û serbilindiyê û namûsa neteweyê pêk anîn. Gava dijmin bi hemû hez û amûrên xwe hat şerê, ew şehîdan di meydanê bûn û bi hêz rûniştin. Ev şehîdan di vê şerê de bi fedaîî, şermezarî û qehremanî xwe peyama hêza Îranê ji bo cîhanê şand. Ew di dilê dijmin de tirs çêkirin, dijmin ku bi xeyalên serkeftinê hatibû, hesabên wê şikestandin.”

Naînî di dawiya peyamê de got: “Şehîd û malbata wan xelata Xwedê ne. Şehadet biryarê Xwedê ye. Şehîd berî şehadetê xwe li astengê xwe tê, pêşî şehadetê û di jiyana dinyayî de, çalakiyên wan ji hesaban têne. Karê ku bi razîbûna Xwedê nebe, ew nekin. Hemû tevgerên wan reng û bawerîya Xwedê heye û di têvî wan de hewre û hêvî tuneye. Şehîd berî şehadetê weke şehîd di jiyanê de dijî. Ew ji bo me nîşanên şeref û hûcet û jiyana baş in.”

Ew jî bîranîn kir: “Şehîd Selami di kongreya şehîdan de dibêje; fedaîîya malbata şehîdan ji şehîdan jî bilindtir e. Gava mucahid şehîd dibe, bi xewn û armanca xwe digihêje. Lê kesê ku azîzê wî şehîd dibe, xewnên xwe qurban dike û ev fedaîîya mezin e. Yên ku şehîd û mujahidên fi sabilillah pêşîn dikin, şandeya jîhad û şehadetê ne. Kongre û bîranîna wan çalakî û dengê xerîbî ya gelê Xezze ji bo cîhanê şandine. Ew got: “Gotarê hembertiya berxwedan di rûmeta wan de dijî. Kazanan wan ji şehîdan kêm nîne.”

Ew jî got: “Şehîd Çobdarî şandeya jîhad û şehadetê bû. Îro divê em wî şandeyê bibînin. Ew rojeke di nav gelê de bû, bi gel û ji nava gelê bû. Karê wî agahîdan bû. Dijmin nizane heke serdarê hêza kültûrê ya me şehîd bibe, zarok û hevalên wî rêya wî bi hêz bidomînin. Serdana yekem a kurê 12 salî ya şehîd Çobdarî û mişterîbûna wî li malê ew qewet û ronahiyê bû ku tu hest nakir ku bavê wî zindî ne. Ev nasname ku di civaka Îranê de çêbû, dijmin nekaribû bi hesabên madî fêm bike.”

Yek ji endamên têkiliyên giştî ya Sepahê Pâsdarân jî got: “Şehîd Çobdarî wek şandeya jîhad û şehadetê di meydanê şerê medyayî de bû. Karê wî domandina meydanê jîhad û şehadetê bû. Di hêsabê din de şehîd Çobdarî berî şehadetê şehîd bû. Ew wek şehîdan din di rêya Xwedê de bi hêz û qewet rûniştin. Tu carî di şerê medyayî de neçekir. Mezinahiya şehîd Çobdarî ew bû ku gava têkildar bû, deverê şerê baş tê fêm kirin û tu carî ne hiss nakir ku xwedî kêmasî û zaifî ye an jî ji xurtiyên xwe ne bû.”

