"Îran dixwaze ku Filistîn endamekî temamî ya Rêxistina Neteweyên Yekbûyî be"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Emîr Seîd Îravanî, balyoz û nûnerê daîmî yê Îranê li Neteweyên Yekbûyî, roja Çarşemê bi dema herêmî di Konferansa Navneteweyî ya Filistînê de li baregeha NY li New Yorkê got: Şerîda Xezzeyê ji aliyê rejîma dagirker a Îsraîlê ve bûye girekî wêran û bi hezaran niştecihên wê bi hovane hatine qirkirin.

Dîplomatê payebilind ê Komara Îslamî ya Îranê li NY got jî: Di heman demê de, ev rejîm dixwaze Şerîda Rojava bi axên Filistînî yên berê yên dagirkirî ve girêbide, û ji bilî vê, peymanên bi navê Îbrahîm ti nirxek zêde neanîn çareseriya aştiyane ya pirsgirêka Filistînê; berevajî vê, tenê ev rejîm di xurtkirin û berdewamkirina polîtîkayên xwe yên bêîstîqrar li Filistînê û derveyî wê de cesaret da.

Îravanî tekez kir: Divê agirbestek tavilê û bê şert û merc were bicîhanîn. Divê gihîştina mirovî ya tam, bê asteng û domdar bo Xezzeyê û hemî axên Filistînî yên dagirkirî tavilê were garantîkirin. Ev agirbest divê bibe sedema agirbestek daîmî ku ji nû ve avakirina Xezzeyê bi rêzgirtina tevahî ya mafên gelê Filistînê vedihewîne.

Balyozê Îranê li NY tekez kir: Divê her koçberkirina bi darê zorê, çi ber bi deverên bi navê "ewle", herêmên tampon, an jî her hewldanek ji bo veguhestina bi zorê an bicihkirina Filistîniyan li deverên din an welatên sêyemîn, bi tundî were redkirin. Ev planên neqanûnî wekî binpêkirinek giran a qanûna navneteweyî têne hesibandin û divê di bin tu hincetan de nebin tiştekî normal.

Nûnerê daîmî yê Îranê li NY her wiha got: Endamtiya tam a Filistînê di NY de divê pêşîniyek be. Konseya Ewlehiyê, li gorî xala 4-an a Peymana NY, mecbûr e ku endamtiya Filistînê pêşniyar bike.

Îravanî tekez kir: Divê rejîma dagirker ji ber binpêkirinên xwe yên sîstematîk û berfireh ên qanûna mirovî ya navneteweyî û qanûna mafên mirovan a navneteweyî, di nav de sûcên şer, jenosîd, paqijkirina etnîkî, dagirkeriya neqanûnî ya berdewam û polîtîkayên xwe yên apartheidê, bi tevahî berpirsiyar were girtin.

Balyozê Komara Îslamî ya Îranê li Neteweyên Yekbûyî diyar kir: Aştiyek dadmend û mayînde li Filistînê tenê bi pêkanîna tevahî ya mafê xwezayî yê gelê Filistînê yê diyarkirina çarenûsê û bidawîkirina tevahî ya dagirkerî, apartheidê û hemî şêweyên serdestiya kolonyalîst gengaz be. Em daxwaza çareseriyeke mayînde dikin û hişyar dikin ku ti çareseriyeke li ser bingeha neheqî, nijadperestî û newekheviyê nayê mayîndekirin.

Mesata tevahî ya gotinên Emîr Seîd Îravanî, Balyoz û Nûnerê Daîmî yê Komara Îslamî ya Îranê li Neteweyên Yekbûyî, di Konferansa Navneteweyî ya Asta Bilind a ji bo Çareserkirina Aştîxwaz a Pirsa Filistînê û Bicîhanîna Çareseriya (ya ku jê re tê gotin) Du Dewletan de wiha ye:

Bi navê Xwedayê Herî Dilovan, Herî Dilovîn

Birêz Serok, Hevkarên Birêz,

Di nav nêzîkî heştê salan de, li axên Filistînê tawîzên girîng ji rejîma dagirker re hatine dayîn. Siyaseta aramkirinê di bidestxistina aştiyê de bêbandor bûye û li şûna wê polîtîkayên berfirehker ên rejîma Siyonîst rewa û xurt kiriye. Ji sala 1947an vir ve, dagirkirin û îlhaqkirina axên Filistînê û avakirina wargehên neqanûnî berdewam kiriye, û binpêkirina mafên xwezayî yên Filistînê zêde bûye. Wekî din, axên Sûrîye û Lubnanê di bin dagirkerî û êrîşa berdewam a rejîma Siyonîst de ne.

Xezzeyê ji aliyê vê rejîmê ve bûye girekî kavilan û bi hezaran niştecihên wê bi hovane hatine qirkirin. Di heman demê de, ev rejîm dixwaze Şerîaya Rojava bi axên Filistînî yên berê dagirkirî ve girêbide. Wekî din, peymanên bi navê Peymana Îbrahîm ti nirxek li çareseriya aştiyane ya pirsgirêka Filistînê zêde nekir; berevajî vê, wan tenê rejîm cesaret kir ku polîtîkayên xwe yên bêîstîqrar li Filistîn û derveyî wê xurt bike û bidomîne.

Rejîma Siyonîst ti biryarên NY yên li ser pirsgirêka Filistînê rêz lê negirtiye. Di heman demê de, ev rejîm di Konseya Ewlekariyê de piştgiriya bêdawî ya Dewletên Yekbûyî wergirtiye, ku bi karanîna nêzîkî pêncî vetoyê ew ji edalet û hesabdayînê parastiye. Guman tune ku herikîna bêserûber a çekan bo Îsraîlê ev rejîm hêzdar kiriye ku kiryarên xwe yên qirkirinê li Xezzeyê bidomîne û li herêmê sûcên şer bike.

Wêraniya vê rejîmê, ku bi qanûna navneteweyî û Peymana Neteweyên Yekbûyî re nakok e, gihîştina xwe berfireh kiriye bo ax û serweriya Komara Îslamî ya Îranê jî. Di navbera 13 û 25ê Hezîrana 2025an de, binesaziya girîng a Îranê, zanyar, sivîl, di nav de jin û zarok, û cihên sivîl, û her weha tesîsên nukleerî yên di bin parastina Ajansa Navneteweyî ya Enerjiya Atomî de, ji aliyê rejîma Siyonîst ve di êrîşên bêsedem de bûn hedef; êrîşên ku bi beşdariya rasterast a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hatin kirin.

Birêz Serok, Hevkarên Birêz

Komara Îslamî ya Îranê careke din piştgiriya xwe ya tund ji bo gelê Filistînê di pêkanîna mafê xwe yê bêqusûr ê diyarkirina çarenûsê de radigihîne. Îran bi kûrahî bawer dike ku li dijî apartheid, serdestiya xweragir, destwerdana biyanî û dagirkeriyê li ber xwe dide, di heman demê de li çareseriya aştiyane ya nakokiyan digere û pêş dixe. Di du salên borî de, Îran bi israr banga agirbestek tavilê û bê şert û merc li Xezzeyê dike û bi berdewamî civaka navneteweyî li dijî belavbûna krîzê li deverên din ên herêmê hişyar kiriye ger êrîş û sûcên rejîma Siyonîst berdewam bikin.

Peyman prensîba xwerêvebirinê destnîşan dike û Neteweyên Yekbûyî erkdar kiriye ku rêzê li mafê her neteweyekê bigire ku çarenûsa xwe bi awayekî azad hilbijêre. Li ser bingeha vê baweriyê, Komara Îslamî ya Îranê careke din helwesta xwe ya prensîbî tekez dike ku aştî û ewlehiya mayînde li herêmê tenê bi avakirina dewletek Filistînî ya serbixwe û serwer dê were bidestxistin; dewletek ku li ser îradeya rastîn a niştecihên xwe yên resen, bêyî ku ol û baweriya wan çi be, çi Misilman, Cihû an Xiristiyan, ava bibe û bi referandûmek azad û berfireh were ragihandin û damezrandin. Li gorî vê yekê, Komara Îslamî ya Îranê plana xwe ya ji bo lidarxistina referandûmek seranserî di nav gelê Filistînî de ji bo diyarkirina pêşeroja welatê xwe, wekî rêya herî demokratîk ji bo çareserkirina pirsgirêka Filistînê, di belgeya S/2019/862 de tomar kiriye.

Birêz Serok,

Guman tune ku tiştê ku Filistîniyan heta niha di qada siyasî de bi dest xistine, encama xwîn û qurbaniyên gelê Filistînî di berxwedana wan a pîroz de li ser axa xwe li dijî rejîma Siyonîst û piştgirên wê ye. Ji ber van qurbanîdanan û xwîna bi hezaran Filistîniyên bêguneh ên ku di du salên borî de ji aliyê vê rejîmê ve hatine qirkirin, hewldanên bê encam ji bo dûrxistina pirsgirêka Filistînê ji qada navneteweyî bi tevahî têk çûne.

Birêz Serok,

Komara Îslamî ya Îranê bi tundî bawer dike ku her destpêşxeriyek rastîn ji bo pêkanîna mafên bêveqetandî yên gelê Filistînê divê li ser prensîbên bingehîn ên jêrîn be:

Ya yekem, aştiyek dadperwer û mayînde li Filistînê tenê bi pêkanîna tevahî ya mafê xwezayî yê gelê Filistînê yê diyarkirina çarenûsê û bidawîkirina tevahî ya dagirkerî, apartheid û hemî cûreyên serdestiya kolonyal gengaz dibe. Vejandina formulên têkçûyî û nederbasdar dê ji bilî rewakirina êrîşkariyê û domandina neheqiyê tiştek din çênebe. Aştî divê li ser nêzîkatiyek rastîn û demokratîk be. Her çareseriyek ku van taybetmendiyan tune be, mehkûmî têkçûnê ye. Îran amade ye ku berpirsiyariya xwe ya piştgirîkirina vê nêzîkatiya dadperwer bicîh bîne.

Ya duyemîn, divê agirbestek tavilê û bê şert û merc were bicîh kirin. Gihiştina mirovî ya tevahî, bê asteng û domdar bo Xezzeyê û hemî axên Filistînî yên dagirkirî divê bêyî derengmayînê were garantî kirin. Ev agirbest divê bibe sedema agirbesteke daîmî ku ji nû ve avakirina Xezzeyê bi rêzgirtina tevahî ji bo mafên gelê Filistînê di nav xwe de bigire.

Sêyemîn, her koçberiyeke bi darê zorê, çi ber bi deverên bi navê "ewle", herêmên tampon, an jî her hewldaneke ji bo veguhestina bi zorê an bicihkirina Filistîniyan li deverên din an welatên sêyemîn, divê bi tundî were redkirin. Ev planên neqanûnî binpêkirineke giran a qanûna navneteweyî ne û divê bi tu hincetî nebin norm.

Çaremîn, endametiya tam a Filistînê di Neteweyên Yekbûyî de divê pêşîniyek be. Li gorî Xala 4emîn a Peymana Neteweyên Yekbûyî, ji Konseya Ewlekariyê tê xwestin ku endametiya Filistînê pêşniyar bike. Ev pêşniyara derengmayî prensîbên ku di Peymanê de hatine destnîşankirin diparêze û îradeya xurt a civaka navneteweyî nîşan dide, wekî ku di biryarên Civata Giştî de hatiye diyar kirin. Divê destûr neyê dayîn ku ev pêvajo ji hêla berjewendiyên teng ên yek Endam ve were asteng kirin. Civata Giştî, wekî organa herî berfireh di warê temsîlkirinê de di Neteweyên Yekbûyî de, divê rola xwe ya guncaw di vî warî de bilîze.

Pêncemîn, divê rejîma dagirker ji ber binpêkirinên xwe yên sîstematîk û berfireh ên qanûna mirovî ya navneteweyî û qanûna mafên mirovan a navneteweyî, di nav de sûcên şer, jenosîd, paqijkirina etnîkî, dagirkeriya neqanûnî ya berdewam û polîtîkayên apartheidê, bi tevahî berpirsiyar be. Divê tu parêzbendî an jî îstîsna van binpêkirinên giran venegire. Ji ber paşguhkirina berdewam a rejîmê ji bo Destûr û biryarên Neteweyên Yekbûyî, divê yekparçeyî û pêbaweriya Neteweyên Yekbûyî bi sepandina cezayên hedefgirtî û rawestandina endametiya wê di Neteweyên Yekbûyî de were parastin.

Her hewldanek ji bo normalîzekirina têkiliyên bi rejîma dagirker a Îsraîlê re, heya ku ew dagirkeriya xwe ya neqanûnî û sûcên xwe berdewam bike, xiyanetek li qanûna navneteweyî û edaletê ye. Kiryarên weha aştî û ewlehiya herêmî û navneteweyî têk dibin, rewatiya neheq didin kiryarên sûcdar ên rejîmê, û wê di binpêkirinên giran ên qanûna navneteweyî de bêtir bêwijdan dikin.

Em banga çareseriyek mayînde dikin û hişyar dikin ku tu çareseriyek li ser bingeha neheqî, apartheid û newekheviyê dê dom neke.

..............................

Dawiya peyamê/

Etîket

Îran

NY

Filistîn

Naskirina Dewleta Filistînê