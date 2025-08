?Piştî Şerê 12 Rojan, navendên lêkolînê yên Îsraîlê çi şîret dan Netanyahu

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Baytê (s.x)-ABNA- navendên lêkolînên stratejîk ên Îsraîlê êrîşa leşkerî ya dawî ya li ser Îranê wekî derfetek ji bo hilweşandina projeya nukleerî ya Komara Îslamî û qelskirina eksena wê ya herêmî nirxandine û tekezî li ser berdewamiya zexta leşkerî kirine, bêyî ku ber bi çareseriyek bilez an rêkeftinek bilez ve biçin.

Analîz nîşan dide ku eniya navxweyî ya Îsraîlê û raya giştî jî piştgirî dane operasyona leşkerî. Li gorî lêkolînerên van navendan, çareseriya îdeal ji bo pirsgirêka Îranê hilweşandina rejîma serdest e; armancek ku, li gorî wan, dikare bi rêya êrîşên îstîxbaratî û leşkerî li ser binesaziyê û saziyên sereke yên hikûmetê, û teşwîqkirina gelê Îranê ji bo destpêkirina serhildanên gelêrî were bidestxistin.

Raportek analîtîk bi sernavê "Navendên Lêkolînê yên Îsraîlê û Êrîşa li ser Îranê: Pêşniyar ji bo Êrîşên Berdewam û Pêşîlêgirtina Pêşketina Mûşekên Îranî", ku ji hêla "Nihad Mihemed El-Şêx Xelîl" ve li Navenda Lêkolînên Tora Qatarê ya El Cezîreyê hatiye weşandin, helwest û analîzên navendên lêkolînê yên Îsraîlê yên di derbarê şerê dawî yê Îran-Îsraîlê de (13-23ê Hezîrana 2025an) vedikole.

Raport helwestên du navendên lêkolînê yên girîng li Îsraîlê analîz dike:

Enstîtuya Lêkolînên Ewlekariya Neteweyî û Stratejiya Siyonîst (MSS)

Enstîtuya Îsraîlê ya Lêkolînên Ewlekariya Neteweyî (INSS)

Analîz li ser bingeha gotarên ku di dema şer de li ser malperên fermî yên van her du navendan hatine weşandin in û wekî nîşaneya helwesta stratejîk a Îsraîlê têne hesibandin.

Lêkolîn li şeş milên sereke hatiye organîzekirin:

Destkeftiyên êrîşa leşkerî

Rewşa navxweyî ya Îranê û milên wê yên herêmî

Armancên şer ji perspektîfa navendên ramanê

Sîqrara eniya navxweyî ya Îsraîlê

Helwestên herêmî û navneteweyî

Helwesta Dewletên Yekbûyî

Encam û encamên herî girîng:

Pesnê ji bo şiyanên leşkerî û îstîxbaratê: Her du navendên lêkolînê tekezî li ser serkeftinên leşkerî yên Îsraîlê di êrîş û parastinê de kirine. Vegerandina astengkirinê piştî şoka Operasyona 7ê Cotmeha 2023an jî wekî destkeftiyek girîng hatiye hesibandin.

Cûdahiyên ramanan li ser pêşeroja rejîma Îranê: Her çend analîstên navenda "Muscef" hilweşîna rejîma Îranê wekî muhtemel hesibandine jî, lêkolînerên INSS hişyarî dane ku qelsiya navxweyî ya Îranê zêde nekin. Hin analîstan jî Îran wekî qels nirxandine lê dixwazin Îsraîlê bikişînin nav şerekî xitimandinê.

Derfeta ji bo hilweşandina bernameya nukleerî ya Îranê: Her du navendan şerê dawî wekî derfetek stratejîk ji bo qelskirina bernameya nukleerî ya Îranê û tora hevalbendên wê li herêmê dîtine, bi şertê ku zexta leşkerî berdewam bike û lez û bez ji bo gihîştina rêkeftin an agirbestê tune be.

Piştgiriya navxweyî ji bo şer: Analîza eniya navxweyî ya Îsraîlê nîşan dide ku raya giştî piştgirîya berdewamiya şer dike û amade ye ku rewşê heta sê mehan tehemûl bike; lêbelê, piraniya mirovan mehek wekî demek tehemûlkirî hesibandine.

Berteka hişyar a cîranên Ereb: Analîz nîşan didin ku welatên Kendava Faris û Urdun, her çend êrîşên Îsraîlê şermezar dikin jî, ne meyldar in ku rageşiyê bi Îranê re zêde bikin, lê di desteserkirina mûşek û dronên Îranê de rolek lîstine.

Tekez li ser hilweşandina rejîma Îranê: Her du navendên lêkolînê tekez kirine ku çareseriya herî baş hilweşandina rejîma Komara Îslamî ye, û ev armanc dikare bi rêya tevlihevkirina operasyonên leşkerî, êrîşên îstîxbaratî û teşwîqkirina gel ji bo serhildanê were bidestxistin.

