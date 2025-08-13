"Meşa pîyadeyên ji bo yên ku li ser rêya Erbaînê nehatine girtin, di 100 cihên Gîlanê de were lidarxistin"

- Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Hocetul-Îslam Mihemed Elî Necafî, îro Çarşemê, 22ê Tebaxa 1404 (hejrî şemsî), di gotûbêjekê de axivî:
- "Meşa taybet a pîyadeyê ji bo wan ku li ser rêya Erbaînê nehatine girtin, di 57 gund û 43 bajarên herêma Gîlanê de ê were lidarxistin."
- Derhênerê giştî ya reklamanê Îslamî ya Gîlanê, lê zêde kir:
- "Meşa girseyê ya ji bo yên ku li ser rêya Erbaînê nehatine girtin, sibê sibeh (înê), di navenda Gîlanê — Rêştê — de, ji Gola Şehîdan heta Gola Astane-ye Eşrefiye dê bê lidarxistin. Ew meş, di êvarê heman rojê jî ji Gola Şehîdên Rêşdê heta Rêya Piyadeyê ya çandî (Qada Şehîdên Zehab) dê berdom bibe, bi xwendina Ziyareta Erbaînê û matema şehîdan."
- Wê jî di encamê de got:
- "Di çarçoveya cîhanê ya ceremenên taybet ên Erbaînê de, li herêma Gîlanê zêdetir ji 50 mokeb û stasyonên xizmeta xelkê ê bêne saz kirin. Ew ceremenan bi hevkariya Spaya Quds a herêmê û komên xelkî dê bêne rêve kirin."
- Hocetul-Îslam Necefî jî di encamê de bêyanî kir:
- "Merasiman taybet ên Erbaînê li herêmên cuda ên Gîlanê dê bi bingehê parastina yekîtîya neteweyî, xurtkirina rûhiyê cihadî û dijberiya berzî hatiye lidarxistin."
- Erbaînê ya Huseynî — 40-ê rojê şehîd bûnê Îmam Huseyn (s.x) û hevkarên wî li roja Kerbelayê ye. Ev roj, li 20ê mehê Sefere ya salnameya hejrî qemerî tê kêşan, û nimêdayek e ji berxwedan û jiyana nû ya nirxên Aşûrayê. Erbaîn fursêtek e ji bo nûkirina peymana bi Îmam Huseyn (s.x) û şehîdan.
- Meşa Erbaînê her sal di bîranîna berxwedana Îmam Huseyn (s.x) û bi armanca bilindkirina şaîra dînî û nirxên Aşûrayê de tê lidarxistin. Zîyarê herêmên cîhanê bi rêya pîyadeyê berê dikin bo herema Kerbelayê û qebra Îmam Huseyn (s.x).
