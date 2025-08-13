  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

"Meşa pîyadeyên ji bo yên ku li ser rêya Erbaînê nehatine girtin, di 100 cihên Gîlanê de were lidarxistin"

13 August 2025 - 22:53
News ID: 1716679
"Meşa pîyadeyên ji bo yên ku li ser rêya Erbaînê nehatine girtin, di 100 cihên Gîlanê de were lidarxistin"

"Derhênerê giştî ya reklamanê Îslamî ya Gîlanê ragihand ku meşa pîyadeyê ya ji bo yên ku li ser rêya Erbaînê nehatine girtin, di 100 cihên parêzgeha Gîlanê de ê were lidarxistin."

  1. Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Hocetul-Îslam Mihemed Elî Necafî, îro Çarşemê, 22ê Tebaxa 1404 (hejrî şemsî), di gotûbêjekê de axivî:
  2. "Meşa taybet a pîyadeyê ji bo wan ku li ser rêya Erbaînê nehatine girtin, di 57 gund û 43 bajarên herêma Gîlanê de ê were lidarxistin."
  3. Derhênerê giştî ya reklamanê Îslamî ya Gîlanê, lê zêde kir:
  4. "Meşa girseyê ya ji bo yên ku li ser rêya Erbaînê nehatine girtin, sibê sibeh (înê), di navenda Gîlanê — Rêştê — de, ji Gola Şehîdan heta Gola Astane-ye Eşrefiye dê bê lidarxistin. Ew meş, di êvarê heman rojê jî ji Gola Şehîdên Rêşdê heta Rêya Piyadeyê ya çandî (Qada Şehîdên Zehab) dê berdom bibe, bi xwendina Ziyareta Erbaînê û matema şehîdan."
  5. Wê jî di encamê de got:
  6. "Di çarçoveya cîhanê ya ceremenên taybet ên Erbaînê de, li herêma Gîlanê zêdetir ji 50 mokeb û stasyonên xizmeta xelkê ê bêne saz kirin. Ew ceremenan bi hevkariya Spaya Quds a herêmê û komên xelkî dê bêne rêve kirin."
  7. Hocetul-Îslam Necefî jî di encamê de bêyanî kir:
  8. "Merasiman taybet ên Erbaînê li herêmên cuda ên Gîlanê dê bi bingehê parastina yekîtîya neteweyî, xurtkirina rûhiyê cihadî û dijberiya berzî hatiye lidarxistin."
  9. Erbaînê ya Huseynî — 40-ê rojê şehîd bûnê Îmam Huseyn (s.x) û hevkarên wî li roja Kerbelayê ye. Ev roj, li 20ê mehê Sefere ya salnameya hejrî qemerî tê kêşan, û nimêdayek e ji berxwedan û jiyana nû ya nirxên Aşûrayê. Erbaîn fursêtek e ji bo nûkirina peymana bi Îmam Huseyn (s.x) û şehîdan.
  10. Meşa Erbaînê her sal di bîranîna berxwedana Îmam Huseyn (s.x) û bi armanca bilindkirina şaîra dînî û nirxên Aşûrayê de tê lidarxistin. Zîyarê herêmên cîhanê bi rêya pîyadeyê berê dikin bo herema Kerbelayê û qebra Îmam Huseyn (s.x).
  11. Dewiya peyamê /

Your Comment

You are replying to: .
captcha