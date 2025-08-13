Kurdistan, axek bi qasî Îranê mezin û welatê duyemîn ê evîndarên Huseynîya

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Îsal, Kurdistan ji bo sala çaremîn a li pey hev mazûvanek germ bû ji bo heciyên Îmam Huseyîn (S.X).
Zêdetirî 70 meşên çalak ên li vê parêzgehê pêşwaziya 60,000 ziyarevanan kirin ku sînorê Başmaqê wekî xala ketin û derketina xwe hilbijartin, û bi deh hezaran ziyarevan jî di Parêzgeha Kurdistanê re derbas bûn û ji xizmetên belaş ên xizmetkarên Îmam Huseyîn (S) ên vê parêzgehê sûd wergirtin.
Ji bo sala çaremîn a li pey hev, Kurdistanê mazûvaniya hatina ziyarevanan mezintirîn civîna Îslamî ya Misilmanan li cîhanê kir, û her kesî bi dil, can û dilsozî xizmet kir.
Di meşên Parêzgeha Kurdistanê de, xizmetkar bi dil, can û hemû evîna xwe ya ji bo Îmam Huseyîn (S) xizmeta ziyarevanan dikin, û ew di xizmeta xwe de têk naçin.
Başmax – Sînorê serdem û xweşhawa ji bo rêgehê ziyarê
Di mokeba "Husêniya Pîroz a Sineyê" ya li dergûha bajêr de, em bi mamoste Reza Îsmaîlî – yek ji ziyarêtvanen bajêr Îsfahan – gotûbêj kirin. Ew ji bo duwem salê berdewam, sînorê Başmax hilbijartibû da bi vê rêyê berê Karbela were.
Ev ziyarêta Îsfahanî di gotûbêjekê de, di heman demê de ku ji xizmetên gelê Kurdistanê razî bû, got:
"Lehê Kurdistanê di bin pîvanê zêdetirî herêmên welatê xwe serdemtir û xweşhawa ye. Xizmetên mokeban jî bi bandorê salê berê zêdetir û baştir bûn."
Ew zêde kir:
"Rastî di vê du salan de ez bi çavan xizmata dil û can a hevalên kurdî ji bo ziyarêtvanan Îmam Husên (s.x) temaşay kirim û pir spasdar im."
Ismaîlî got:
"Li Kurdistanê, xizmet bi rastî bi dil û bi tevahî ewîna xwe hatî kirin. Mokeban bi hemû şertekên xweşî û aramî bi bêxetî xizmet dikin, her sal jî baştir in ji sala berê."
Li sînorê Başmax, xizmet ji bo ziyarên Husênî bi baştirîn awayî tê pêşkêşkirin
Qerewê – Sînorê Başmax
Xanîm Zareî, yek ji reyê ziyaretêna bajêr Zencan ku bi malbata xwe sînorê Başmax hilbijartibû, di mokeba Qerewê de di gotûbêjekê re bi rojnamevanê Mehr re axivî:
"Ev sal jî, ji bo duwem carê em vê sînorê hilbijartin. Ji destpêka têketina me bo Kurdistanê heta gihîştina sinorê Başmax, xizmetên mokeban gelek baş bûn û tevlê razîbûnê."
Ew got:
"Di hemî astan de xizmet hatî pêşkêşkirin, û heta bîrhatina şerwaza zarokan û xweşgeşiyên wan jî tê girtin. Ev xebatên hemû jêhatî, xwede ezmûnetê bidê wan bi destê Îmam Husên (s.x)."
Ew zêde kir:
"Hewayê serdem û xweş a Kurdistanê bi bandorê zêdetirî sînorên din pir baştir bû, û ev xasiyeta herêmê ye."
Wê got:
"Yek ji xweşîyên goristanên Kurdistanê vê yekê ye ku birayên Ehlê Sunnet jî bi cûrekan di mokeban de hebe, û wan bi dil û can ziyarên Ehli Şîa xizmet dikin. Ev jî nimûneyekî xweşik a yekîtîya mezhebî û hevkarîya çandî ye li nav welatê me."
Di Sineyê de – Mokeba Hacera Xatun
Glûmreza Heyderî, ziyarêretetvanên ji Azerbaycanê Rojhilat, di mokeba Hacera Xatun ya Sineyê de bi rojnamevanê Mehr re got:
"Ez sê salan e bi rêya Kurdistanê ve diçim Karbela. Hinekî gelek hewce ye ku ez ji bo xizmetên mokeban û jî gelê vê herêmê spas bike."
Ew zêde kir:
"Her sal xizmetên mokeban baştir dibin. Ji bo aramî û rahatîya ziyarêkî, tu kêmtirî têkirinê tune ye."
Derbasbûna ji Başmax – Rewşa rêya Arbaînê
Ziyarêkî din ji Têwrêze, ku bi malbata xwe re bo ziyarê Karbela meşîbû, di ser rêya vegera xwe de di sînora Başmax de bi rojnamevanê Mehr re got:
"Çend salan em bi dayik û hevjînê xwe ji sînorên cuda ve hatibûn Karbela. Lê salê borî û vê salê em sînora Başmax hilbijartin û zarokan jî me re birin ziyar."
Wê got:"Bi saxtî dibêjim – di sînora Başmax de xizmetkaran bi dil û can xizmet dikin, ev jî pir xweş û şayeste ya spasa me ye."
Kurdistan mazûvaniya evîndarên Huseyîn dike
Kurdistan rêyek e ji bo derbasbûna ziyaretvanan û sînorek di navbera evîn û xizmetê de, û van rojan ew mêvanên Îmam Huseyîn (s.x) dibîne ku ji deverên cûda yên welêt dest bi vê rêyê kirine.
Ev rê bi ewlehîyek tevahî, bi hewayek sartir ji 5 sînorên din ên welêt, bi kêmtirîn derengmayîn û lezandina di veguhastinê de, û bi germahiya dilê rêberên rê û evîna gelê Kurdistanê, pêşwaziya heciyan dike û wan ber bi welatê evînê ve dibe.
Van rojan, Kurdistan welatek e ku pêşwaziya evîndarên sseroken Şehîdan (s.x) dike, ku xuyangek hevgirtinê, bawerî û hewesa Huseyîn nîşan didin.
