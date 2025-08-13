Nabê kirina rêgakan dibe sedema guherîna jeopolîtîk a herêmê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Wezîrê Derve yê Îranê Seyid Ebas Iraqçî roja Çarşemê li Tehranê bi Cîgirê Wezîrê Derve yê Ermenistanê Vahan Gostanian re civiya û got ku Îran û Ermenistanê di warên cûrbecûr de têkiliyên pir baş hene û divê rayedarên her du welatan li ser pêşxistin û kûrkirina têkiliyên dualî û hewldanên ji bo aramiya aştiyê li Başûrê Qefqasyayê bisekinin.
Wî got, "Hewldanên ji bo vekirina rêyan divê li ser bingeha rêzgirtina ji bo yekparçeyiya xakê û serweriya neteweyî bin û berjewendî û şîroveyên hemî welatên herêmê li ber çavan bigirin."
Wezîrê Derve yê Îranê her wiha girîngiya berjewendiyên hevpar ên hemî welatên herêmê di berjewendiya peymanên aştiyê de bi bîr xist û tekez kir ku pêwîst e welatên herêmê pirsgirêkên herêmî di çarçoveya mekanîzmaya 3+3 de û dûrî destwerdana aktorên serherêmî çareser bikin.
Your Comment