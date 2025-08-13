  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Taybet

Nabê kirina rêgakan dibe sedema guherîna jeopolîtîk a herêmê

13 August 2025 - 23:45
News ID: 1716689
Nabê kirina rêgakan dibe sedema guherîna jeopolîtîk a herêmê

Wezîrê Derve yê Îranê tekez kir ku divê tu planeke vekirina rêyan nebe sedema guhertinên jeopolîtîk li herêmê an jî aloziyên di têkiliyên bi welatên din ên herêmê re.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Wezîrê Derve yê Îranê Seyid Ebas Iraqçî roja Çarşemê li Tehranê bi Cîgirê Wezîrê Derve yê Ermenistanê Vahan Gostanian re civiya û got ku Îran û Ermenistanê di warên cûrbecûr de têkiliyên pir baş hene û divê rayedarên her du welatan li ser pêşxistin û kûrkirina têkiliyên dualî û hewldanên ji bo aramiya aştiyê li Başûrê Qefqasyayê bisekinin.

Wî got, "Hewldanên ji bo vekirina rêyan divê li ser bingeha rêzgirtina ji bo yekparçeyiya xakê û serweriya neteweyî bin û berjewendî û şîroveyên hemî welatên herêmê li ber çavan bigirin."

Wezîrê Derve yê Îranê her wiha girîngiya berjewendiyên hevpar ên hemî welatên herêmê di berjewendiya peymanên aştiyê de bi bîr xist û tekez kir ku pêwîst e welatên herêmê pirsgirêkên herêmî di çarçoveya mekanîzmaya 3+3 de û dûrî destwerdana aktorên serherêmî çareser bikin.

Your Comment

You are replying to: .
captcha