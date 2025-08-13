PKK: Nûredîn Sofî hat kuştin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Navenda Medyayê ya Hêzên Parastina Gel (PDF) di daxuyaniyekê de got ku Matin Arslan, endamê Komîteya Navendî ya PKK'ê û fermandarê Akademiya Apollo, di 4'ê Mijdarê de di êrîşeke hewayî ya Tirkiyeyê de hatiye kuştin, Nûreddîn Sofî, ku wekî yek ji pêşengên Kurdistana Sûriyeyê ya xweser dihat nasîn, di 6'ê Tebaxa 2021'an de dema ku ew piştî 24 salan çûbû navenda fermandariya HPG'ê li çiyayên Kurdistana Iraqê da ku bi hevalê xwe yê kevin re hevdîtin bike, hatiye kuştin.
13 August 2025 - 23:50
Navenda Medyayê ya HPG'ê mirina endamê Komîteya Navendî ya PKK'ê Matin Arslan û fermandarê PKK'ê li Kurdistana Sûriyeyê Nûreddîn Sofî di du êrîşên hewayî yên cuda yên Tirkiyeyê de piştrast kir.
