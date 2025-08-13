"Vegerandina zîyaretwanên Erbeîynê di 3 rojên pêş de ye"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Iskandar Mominî; "Hevkariya di navbera Îran û Iraqê de li ser sînoran û di nav Iraqê de berê hatiye xurtkirin û îsal dê cudahîyên watedar hebin," wî got Tevî şert û mercên li gorî sala borî, me rojên dijwar li pêş dîtin.
Wî zêde kir ku zêdetirî 1,000 bûyer hatine tomar kirin û 1,500 bûyer li nêzîkê mirovan çalak in.
Wezîr behsa amaran kir û got: "Li gorî amaran, zêdetirî 7.5 milyon kes ji welêt derketine û 2.4 milyon kes vegeriyane. Hîn jî 1.2 milyon kes li Iraqê hene û di çend rojên pêş de heman hejmar zêde dibe.
Wî zêde kir ku di sê-çar rojên pêş de dê xala kontrolê ya mêvanan were lidarxistin û komîteya veguhastinê dê kapasîteya veguhastina giştî ji bo xalên kontrolê û ewlehiyê zêde bike. Divê hemû hewldan li ser vê rastiyê bin ku dema ku hemû xalên kontrolê li ser sînor tune bin, ragirtina zêde di germahiyên ji 50 pileya Celsius jortir de pir dijwar û êşdar e.
Wezîrê Karên Hundir got: Komîteya Veguhastin û Veguhastinê ya Karmendên Navendî karekî giran heye û divê wezaret heman ajansan bikar bîne ku soz daye ku keştîyên veguhastin û veguhastinê ewle bike. Otobus li gorî biryara wezaretê ne. Ev otobus li gorî biryara wezaretê ne da ku li xala kontrolê pirsgirêk çênebin.
Momini got, "Pêşîniya me ya sereke rêvebirina mêvanan e." Otobusên ku rêwiyan hildigirin divê di bin kontrola ewlehiyê de bin û divê ji navenda bajêr derkevin. Ji bo dûrketina ji bûyerên tal divê hemû şîretên pêwîst ji ajokaran re li ser ajotina ewledar werin dayîn.
Wî zêde kir: Muayeneya laşî dikare metirsiya nexweşiyê zêde bike û ta û nexweşiyên vegirtî rewşên herî gelemperî ne li nexweşxaneyên sînor.
Wezîr tekez kir ku pêdivî ye ku qanûnên welatê Iraqê werin rêzgirtin û got: "Berazên li Îranê dikarin wekî madeyên hişber werin hesibandin, lê li Iraqê mimkun e ku wekî madeyên hişber an madeyên neqanûnî werin dabeş kirin. Divê ev mijar bi ciddî were girtin." Divê agahdarî û hişyariya medyayê ji mêvanan re were dayîn.
Wî zêde kir: Rêya ji Tehranê ber bi Xosrewiyê li xaçerêyan divê ji rê û parçekirina New Jersey were veqetandin. Tenê şîret ji bo mirovan nikare rêwîtiyê ewle bike û divê binesaziyê were temam kirin da ku pirsgirêkên ku me îsal pê re rû bi rû man sala bê dubare nebin.
Momini got: "Kesên ku bi wesayîtên taybet ji bo veguhastinê digihîjin sînoran ti pirsgirêk nabînin û ji sedî 60ê mêvanan bi wesayîtên taybet têne şandin sînoran. Li sînorê Mehranê trafîk zêde ye û tekez dikin ku piraniya deriyên sînor baş in û sînorên mayî yên ku trafîk kêmtir in bikar tînin.
