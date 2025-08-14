  1. Home
Melayê nimêja înê yê Şîeyên Behrêynî ji bo axaftinên li ser Xezzeyê hat gazîkirin

14 August 2025 - 11:34
Rayedaran melayekî şîe ji ber gotinên wî yên di xutbeya nimêja înê de li herêma Sindhê gazî kirin û piştî çend demjimêran lêpirsînê ew bi kefalet serbest berdan.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Hêzên ewlehiyê yên Behrêynê roja Sêşemê ji ber xutbeya wî ya dawî ya di nimêja Înê de gazî Şêx Muhemmed Elî Sindî kirin.

Di vê xutbeyê de, wî behsa mijara girtiyên siyasî kir, êrîşên berdewam ên li ser Xezzeyê şermezar kir û ji bo şehîdan rehmet û bexş xwest.

Lêpirsîna mela çend demjimêran dom kir û di dawiyê de piştî îmzekirina nameyek sozdanê hate berdan.

Ev gazîkirin di demekê de tê ku pêla girtin û gazîkirinê li Behrêynê ji destpêka meha Muherremê ve zêde bûye, û di rojên şîna Aşûrayê de û her ku Erbeîn nêzîk dibe, hejmarek alim, xutbevan, mela û beşdarên merasîmên şînê bûne hedef.

