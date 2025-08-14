Yemenî dîsa bi mûşekan êrîşî Îsraîlê kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Medyaya Îsraîlê êrîşeke mûşekî ji Yemenê li ser deverên dagirkirî piştrast kir û îdia kir ku mûşekek balîstîk ji Yemenê hatiye tespîtkirin.
Li gorî van medyayan, piştî êrîşa mûşekî sirena hişyariya mûşekî deng neda.
"Hizam el-Esed", endamê mekteba siyasî ya Ensarullah, jî di vê mijarê de got: Em ê dev ji piştgiriya Xezzeyê bernedin.
Wî tekez kir: Heta ku rejîma Siyonîst dest ji êrîşa xwe bernede û dorpêçê raneke, em ê bi hemû hêza xwe dijminê Siyonîst hedef bigirin.
Piştî êrîşa rejîma Siyonîst li ser Xezzeyê, hêzên çekdar ên Yemenê dest bi êrîşên xwe yên li ser deverên dagirkirî kirin da ku piştgiriyê bidin birayên xwe yên Misilman li Xezeyê.
Piştî van êrîşan, zirarên bêberdewam li gelek sektorên aboriya Îsraîlê çêbûne.
